3 consejos para triunfar en TikTok

La aplicación china TikTok no para de ganar adeptos, y ya no solo entre los centennials. A la hora de preparar tu negocio para lo que viene no podés dejar de subirte a esta plataforma, especialmente efectiva para ayudarte a promocionar lo que hacés. Eliana Motolo, cofundadora de la plataforma Mujeres que Emprenden y periodista especializada en emprendedorismo y redes sociales, nos cuenta todo lo que tenemos que saber para tirarnos a la pileta.

Las aplicaciones y plataformas sociales son las más elegidas por las emprendedoras para llegar a nuevas audiencias. Sobre todo con la pandemia, que hizo que muchas tuvieran que salir de su zona de confort “offline”, o de sus propios locales, showrooms o ferias. Las vidrieras digitales terminaron por convertirse en las mejores aliadas para poder seguir adelante aunque tengamos que quedarnos en casa. Si bien las restricciones por el Covid-19 hoy en día son menos estrictas, como emprendedoras nos llevamos una gran enseñanza del 2020: que podemos seguir emprendiendo mientras atendemos a los chicos, los ayudamos con la tarea e incluso mientras nos la pasamos de call en call.

Adoptar nuevas formas de contacto online y volvernos más tecnológicas hizo que miremos más allá del horizonte de Instagram y empecemos a prestar atención a otras plataformas que nos pueden ayudar a crecer y llegar a nuestro público rápidamente. Así fue como Tik Tok empezó a resonar y dejó de ser sólamente una app “para sumarse a bailes adolescentes y challenges”, y empezó a ser una plataforma para que cada vez más negocios y emprendedoras millennials se mostraran y crecieran exponencialmente.

¿Es una red social? Aunque no lo creas, la respuesta es no. TikTok prefiere definirse como “una plataforma no cronológica basada en descubrimiento”. Esto quiere decir que su algoritmo es algo diferente al de Instagram, porque las sugerencias de contenido no se basan en la popularidad de una cuenta, sino en acercar a los usuarios contenido relacionado con sus intereses.

¿Querés saber cómo triunfar en Tik Tok? Aplica estos tres consejos:

Usá aplicaciones para editar videos

El contenido en formato video es el que manda si hablamos de TikTok, y hoy en día existen un montón de herramientas que te pueden ayudar a conseguir resultados súper profesionales. Son fáciles de aprender, intuitivas y se puede ejecutar casi cualquier idea que tengas en mente. Desde las funcionalidades nativas de la app vas a poder agregar música, filtros, voz en off y muchos otros detalles que necesarios para expresar la personalidad de tu emprendimiento.

¡Y esto no es todo! Con la app CapCut (que podés descargar en cualquier dispositivo iOS o Android) podés añadir diferentes transiciones y agregar elementos como imágenes, subtítulos y stickers decorativos.

Apegate a las 3 claves de la fórmula de éxito

1- Constancia. Si sostenés una estrategia de contenidos a lo largo del tiempo vas a empezar a ver resultados rápidamente. ¡La perseverancia es tu mejor amiga! Cuantos más videos subas, más visibilidad te va a dar el algoritmo. Por eso es importante que te hagas espacio en tu agenda emprendedora para generar, idealmente, al menos un vídeo por día. Esto te va a ayudar a aparecer más en la sección de “Para tí” y va a hacer que llegues a nuevas audiencias.

2- Contenido útil. Generá contenido de valor, ¡de verdad! Todo lo que informa, educa o entretiene será más amigable para TikTok. Puede ser un truco, el backstage de tu emprendimiento, contar tu historia, tus aciertos y errores, anécdotas con clientes. Conversar con tu audiencia va a ser fundamental para posicionar tu negocio.

3- Relevancia. Los primeros tres segundos de tu video son fundamentales porque es lo que tarda un usuario en decidir si su contenido le interesa o no. Así que lo primero que tenés que mencionar en el audio y de manera escrita es el título, es decir, de qué trata tu video, así capturás la atención de los usuarios. Además sabé que los videos de entre quince y treinta segundos suelen funcionar más que los de un minuto, porque cuanto más gente termina de ver tu video, más relevante lo considera el algoritmo de Tik Tok.

¡No te olvides de los hashtags oficiales!

En la sección “buscar” de la aplicación se anuncian semanalmente los hashtags más usados. Recordá revisarlos todos los lunes para poder generar contenido relacionado con las tendencias del momento, así el contenido de tu emprendimiento se ve mucho más. ¿Qué hago si no son específicos para emprendimiento? ¡Aplicá la creatividad! Por ejemplo, #AprendeEnTikTok es el hashtag oficial para contenido de educación y lo podés usar para enseñar algo relacionado con tu idea de negocio.

Este es tu momento para brillar y convertirte en toda una emprendedora TikToker, ¡aplicá estos consejos, divertirte y empezá a soñar en grande!

LA NACION