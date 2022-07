Luna llena de Ciervo: todo lo que tenés que saber sobre la superluna más brillante de 2022

La más luminosa, enorme y sorprendente Luna que nos pueda mostrar este año, se asomará el miércoles 13 de julio. Conocida como la Luna de ciervo crecerá puntual desde el este a las 17:50. Será la Luna llena más especial del 2022 por varios motivos:

Se denomina superluna

Está más cerca que nunca de la Tierra en esta fase

Se llama de ciervo, pero también se conoce como “De trueno”, “De salmón” o “Gurú Purnima”.

Desde el anochecer del miércoles 13 hasta el amanecer del jueves, en el evento astronómico más importante de julio.

El inicio de la Superluna

Cuando el Sol se esté por ocultar (precisamente a las 17:50) una enorme Luna llena asomará por el horizonte y, por su cercanía a la Tierra, es que se la denomina Superluna. Este título ostenta cada fase de Luna llena en la que la distancia entre nuestro planeta y su único satélite disminuye significativamente.

Pero: ¿la luna no está siempre a la misma distancia? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que la Luna no gira alrededor de la Tierra en una órbita circular, sino en una elipse. Como un óvalo en el cuál a veces se encuentra más próxima al planeta y en otros momentos se aleja. Cuando esta distancia se encuentra en el 10% más cercano de ese trayecto y a su vez se da la fase de Luna llena es que surge la Superluna.

La Superluna después de la medianoche

Cerca de las dos de la madrugada del jueves 14, la Luna llena de Ciervo va a estar en el medio del cielo. Un buen momento para observarla en todo su esplendor pero también para conocer sus diferentes nombres:

La más comercial es, justamente, la Luna de ciervo que proviene de la denominación utilizada por los indígenas del Norte de América y hace referencia a la época que empiezan a asomar las astas de los ciervos machos .

. Por por aquellas regiones también se la denomina, Luna de Trueno debido a que -en pleno verano- se encuentran en temporada de tormentas, con relámpagos, rayos y truenos .

. Otro nombre menos usado es de la Luna de salmón: un estudio afirma que en las noches de Luna llena, los cardúmenes de salmones nadan más rápido y profundo. Parece ser que la potente luz de esas noches ayuda a la orientación de estos porfiados peces que se empecinan así es que logran vencer a la corriente del río.

El final de la Superluna

Cuando el Sol se asome por el Este y anuncie el nuevo día, la Superluna de ciervo va a persistir en el firmamento, ya clareada por los rayos de su eterno antagonista. Y atentos a este dato: se ocultará por el Oeste recién a las 9 de la mañana.

En resumen, este miércoles se podrá observar uno de esos eventos especiales en el cual el disco plateado se presenta hasta un 14% más grande que de costumbre. Se elevará a las 17:50 por el Este y en solo dos minutos descubrirá su cara por completo. Será el momento ideal para girar la vista 180 grados y disfrutar hacia el oeste de una hermosa puesta del Sol. Ya que a las 6 de la tarde en punto, el último rayo de nuestra estrella madre se extinguirá tras el horizonte.

Para los fanáticos de observar los astros, sin dudas ésta no es una Superluna más. Mientras que el mes pasado pudimos disfrutar de Luna de fresa, junio nos regala la Luna llena de ciervo y la próxima será el jueves 11 de agosto. De las tres, la más cercana, grande y luminosa será la de julio. A 366.666 kilómetros, es un distancia que no dice mucho. Quizás verlo como el recorrido que lleva, ida y vuelta, desde Ushuaia a la Quiaca, 42 veces, da una idea de que es bastante lejos. Recorrer el trayecto a 170 km/h, implica 3 meses de viaje.