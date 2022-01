¿Cómo elegir tu primer vibrador? Claves para comprar tu juguete sexual

La sexualidad implica mucho de juego. Es por eso que las sexólogas recomiendan animarse a sumar juguetes sexuales, ya sea tanto para el sexo en pareja como para esos encuentros con uno mismo. Sin embargo, puede resultar un universo súper abrumador. ¿Cómo no serlo? Existe una enorme variedad de opciones, ya sea por la zona que estimula como sus características y principales funciones.

Ante esto, junto con la sexóloga y psicóloga Denise Regadío (quien asesora a mujeres en la compra de sus juguetes sexuales desde su sex shop online) creamos un recorrido por los juguetes indispensables, que ella describe y recomienda para distintos momentos, personalidades y, también, según la experiencia previa de cada quien. Además, marca los cuidados que hay que tener.

“Cuando les pregunto si les gusta que la estimulación sobre el clítoris sea intensa o suave, las mujeres no saben qué les gusta. Muchas no conocen su punto G. La desconexión que tenemos con el tocarnos, explorarnos es muy fuerte” - Denise Regadío

Si no tenés mucha experiencia con sex toys: balita

“La primera recomendación a la hora de elegir un sex toys es ir de menos a más. Voy con lo más simple para ir subiendo de nivel”, nos contó la especialista y sumó: “Los estimuladores de clítoris, cuyo principal exponente es la balita, son muy pequeños, del tamaño de un dedo. No se introducen en la vagina, sino que se apoyan de forma externa sobre el capuchón del clítoris. Por eso también lo llamamos de estimulación externa. Estos vibran y son muy recomendables porque uno los puede incluir en todo tipo de momentos. Incluir durante una relación sexual con penetración, en el sexo oral, se puede sumar complementando la penetración anal, para estimular el glande del pene, los pezones. Son los súper mega recomendados para arrancar”.

Si ya conocés la balita, pero querés algo nuevo: conejito

“Así como tenemos la balita hay una muy parecida, pero en forma de conejito. Es muy usado porque las orejas del conejito, que vibran, envuelven el capuchón del clítoris. Así que van a ver en el sex shop estos conejitos muy simpáticos que tienen esta función de abrazar el clítoris por ambos lados”, nos contó Denise.

Si querés algo para los dos: los anillos

“Este juguete es muy llevado por parejas hétero”, nos aclaró y explicó: “El anillo se coloca en el pene y tiene una doble función: sostiene la erección y logra una erección más firme porque presiona la base del pene, hace que la sangre quede en el tronco. Además, este anillito vibra. Entonces, cuando entra el anillo vibrante queda justo tocando el capuchón del clítoris. Por eso es muy recomendado, porque tiene mucha aceptación de parte de ambos”.

“Una de las cosas importantes que nos dejan ver los anillos es esa estimulación extra al capuchón del clítoris de la vulva, porque solo con la penetración es muy difícil para la mujer llegar al orgasmo. El 80% de las mujeres consigue el orgasmo a partir de la estimulación externa del clítoris, con lo cual estos anillos tienen ese estímulo extra que posibilita llegar más rápido al clímax”, nos aclaró la sexóloga.

Si disfrutás de la penetración: dildos

“Estos chiches de penetración son de los más completos que podemos encontrar para la vagina y para la vulva, ya que tienen una doble estimulación. Por un lado, tenemos la parte más larga que se introduce en la vagina; podemos encontrar así y estimular nuestro punto G interno. Y, por otro lado, tiene ese bracito pequeñito que queda por fuera estimulando el capuchón del clítoris”, nos contó.

“Cuando recomiendo esto a mujeres me doy cuenta de la poca conexión que tenemos nosotras con nuestra vagina, con la parte interna. Estos dildos de penetración lo que hacen es ayudarnos a conocer nuestra parte interna, a descubrir el punto G. ya que las mujeres cuando se masturban por lo general lo hacen a través de la estimulación del clítoris, es decir, de la parte externa”, dijo y detalló: “Muchas veces, exigimos que nuestras parejas nos sepan tocar y sepan descubrir ese punto G, pero ni nosotras mismas lo conocemos. ¿Por qué? Porque para encontrar ese famoso punto G, que no es nada más ni nada menos que todos los nervios que parten del clítoris, de los labios vaginales, de la zona anal y confluyen en una gran bola de nervios que se siente como una bolita bien rugosa que se forma cuando la mujer está excitada, la única forma que tenemos de conocerlo es a través de un dildo. Con nuestros dedos no llegamos a este punto G, por eso los dildos de penetración son muy recomendados para que la mujer conozca y conecte con esta parte interna de su sexualidad”.

“Los vibradores de penetración son muy recomendados para utilizar luego de la menopausia, porque la baja de estrógenos y el cambio hormonal hace que todo el canal vaginal se empiece a endurecer, a estrechar, entonces el utilizar dildos de penetración nos va a mantener la elasticidad de este músculo” - Denise Regadío

Si buscás algo diferente: los anales

“Dentro de los chiches anales tenemos muchísima variedad. Lo más importante a la hora de elegir uno es que tengan una base que haga tope”, nos recomendó y agregó: “Después vamos a encontrar distintas variedades. Dilatadores, que son sex toys que van aumentando de tamaño. Es decir, se ve una bolita más grande que la otra. Eso es justamente para preparar la zona anal para la penetración, por eso es gradual, porque el ano es un músculo, entonces los dilatadores van a hacer que de a poquito ese músculo vaya dilatándose para que luego entre el pene o un dildo más grande”.

Pero también nos trajo una novedad: “Tenemos algo novedoso que son los plug. Son chiches muy pequeñitos que se dejan colocados en el ano y lo que hace es jugar un poco con el morbo visual, porque lo único que se ve es el corazoncito, o el estrás que queda afuera. Y también lo que permite es la doble penetración: porque si tengo el plug colocado pueden penetrarme al mismo tiempo con el pene, o con un dildo a través de la vagina. También puedo, mientras tanto, tener sexo oral, puedo utilizar el plug en los hombres y mientras tanto practicar sexo oral también. Se puede aplicar en muchas circunstancias y jugar de muchas maneras. Es una estimulación cortita y constante en la zona anal”, y concluye: “Otra recomendación importantísima es que siempre que juegue en la zona anal necesito utilizar un lubricante extra, ya que el ano, a diferencia de la vagina, no tiene lubricación natural”.

Si querés algo trending: succionador de clítoris

“Los succionadores de clítoris son algo muy novedoso y que está en boca de todos porque se han visto en muchas series”, nos explicó Denise y nos describió en detalle cómo funcionan: “Lo que producen es un orgasmo sin contacto. Esa es la característica principal que tienen. Esto se debe a que si ustedes miran el succionador consta de una boca ancha, que es hueca. Entonces, esta boquita rodea el capuchón del clítoris y genera como un vacío, una sopapa y, a través de esta boca, el juguete envía ondas de succión y pulsión, es como un aire, una cosquilla que se siente pero que a la vez no toca el clítoris. Por eso se lo llama orgasmo sin contacto. Lo que hace esta succión es que atrae toda la sangre hacia el capuchón del clítoris rápidamente y eso es lo que genera orgasmos súper súper intensos y sin contacto”.

Otros datos a tener en cuenta

Aceites y lubricantes

Los aceites y lubricantes son otra línea que vamos a encontrar en un sex shop y sirven mucho para jugar. Lo más importante que te tenés que fijar es que sea a base de agua. En la antigüedad se usaba mucho la vaselina, el aceite de bebé. Cosas caseras escuché de lo que se te ocurra.

Pero esos aceitosos hace que pasen los gérmenes. En cambio, los geles a base de agua su característica hace que los gérmenes no pasan, por eso se recomiendan. Además, son compatibles con el material de todos los chiches y también con el látex del preservativo.

Dentro de la línea de lubricantes a base de agua podemos encontrar distintas variedades: algunos que son comestibles, otros aromáticos, tenemos de temperatura, efecto frío, calor, hay una gran variedad para jugar y experimentar distintas sensaciones.

Pila vs. USB

De todos los chiches que estuvimos viendo, los más económicos son a pilas. Después van a ver toda la línea USB. Dentro de esta última línea podemos tener chiches que contengan uno o dos motores. En base a eso cambiar el precio, la durabilidad y la intensidad. Lo que es a pilas es más suave, lo que es USB tiene una vibración más intensa y cuando es USB de dos motores es muchísimo más intensa.

Por eso es muy importante saber qué tipo de estimulación me gusta. Sobre esa base voy a elegir la intensidad del chiche que me quiero comprar.

Además, todo lo que es USB es ecofriendly, es decir, no tenemos que recurrir a pilas que dañen el medio ambiente, motivo por el cual siempre lo recomiendo.