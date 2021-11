Las 5 cosas que tenés que saber sobre “Hello, Jack! The Kindness Show”, la nueva serie infantil de la creadora de “Las pistas de Blue”

El universo de las ficciones infantiles tiene una complejidad que resulta bastante particular: la edad de nuestros hijos y la decisión de cada familia sobre el lugar que mirar estos contenidos tiene en sus rutinas, son dos puntos fundamentales a la hora de elegir a qué contenidos los exponemos. Con la clara intención de entretenimiento, a la fórmula también se suma el costado educativo de aquellas series, películas y hasta libros que compartimos con ellos.

En este contexto, muchos recordaremos “Las pistas de Blue”. Un show norteamericano que combinaba live-action con animación, y que buscaba cierta interacción entre los espectadores y los personajes de la serie. 25 años después de su estreno en la pantalla estadoundise, y de la mano de AppleTv+, ahora llega “Hello, Jack! The Kindness Show”, la nueva serie de su creadora Angela C. Santomero.

Las cinco cosas que tenés que saber

Su público . Desde una estética 100% infantil hasta los desafíos y situaciones que se van presentando a lo largo de los episodios, al igual que “Las pistas de Blue”, “Hello, Jack! The Kindness Show” es una serie para preescolares de 2 a 5 años (recuerden que, según especialistas, es recomendable no exponer a la televisión o pantallas a los chicos menores de 2 años).

. La temporada tiene seis episodios de 20 minutos de duración. Los idiomas . Si bien la serie es una propuesta que llega desde la televisión norteamericana y está en su idioma original, también hay disponibles muchísimos doblajes. En tanto español, encontramos las dos categorías clásicas de: “Español (España)” y “Español (Latinoamérica”) -lo que en Argentina llamamos ‘neutro’-, así como también las versiones AD (audios descriptivos) de ambas opciones.

. La premisa de la serie es muy sencilla: . Con distintos actores y personajes invitados, cada aventura busca dejar la misma lección: es posible resolver los problemas de la vida diaria con amabilidad y mucho corazón. Quiénes están detrás de la serie. Jack McBrayer, a quien muchos conocemos por sus especiales de comedia y roles en series de televisión como “30 Rock”, y Angela C. Santomero, creadora de “Las pistas de Blue” entre varios exitosos programas infantiles, son los co-creadores de este show.

En primera persona, charlamos con Jack McBrayer y Angela C. Santomero

Ambos tienen una carrera increíble que, al mismo tiempo, es muy diferente una de otra ¿Cómo fue el primer paso en este proyecto en el que trabajaron juntos?

Jack McBrayer. Hace algún tiempo que sabía que quería hacer una serie como esta y viene desde un lugar muy personal. Empecé a notar que hay cierta falta de compasión y empatía en interacción de niños con adultos, sobre todo cuando lo comparaba con los programas y las lecciones que yo tuve cuando era chico. Quise honrar eso [que a mí me formó], quizá no tanto desde la nostalgia pero sí volver a esos mensajes. Como sabés, mi recorrido es en la comedia así que no tenía mucho conocimiento en programas infantiles y ahí es donde Angela se sumó al proyecto y, por suerte, el momento en donde sucedió la magia.

Angela C. Santomero. La primera vez que nos encontramos con Jack fue por Zoom y porque Apple nos reunió. Ambos somos muy fanáticos de “Mrs. Roger’s Neighborhood”, un programa que tuvo muchísimo impacto en nosotros cuando éramos chicos. De hecho, ese show es la razón de por qué me dediqué a hacer contenidos infantiles, por todo lo que aprendí en ese programa. Entonces cuando Jack empieza a hablar te das cuenta que es la persona correcta para hacer esto y fue “Ok. Arranquemos porque realmente tenemos algo interesante acá”. Conformamos un grupo hermoso de trabajo (escritores, productores... toma todo un pueblo de gente realizar una serie) y absolutamente todas las piezas hicieron clic.

No solo son los creadores de la serie, sino que son sus productores, guionistas... ¿Cómo es estar involucrados en tantos frentes dentro de una misma producción?

Jack McBrayer. Yo me siento muy agradecido por haber sido parte de todas las decisiones creativas. Desde la definición del tema de cada episodio hasta la selección de los actores que iban a formar parte del show, algo que fue muy importante para mí porque se trata del grupo que estábamos conformando. Por otro lado, sí fue un desafío [estar en todos estos frentes al mismo tiempo] ya que -en todos los episodios- estoy en casi el 100% de las escenas y tengo un gran guion por aprender, pero como también estoy involucrado en las decisiones creativas... a veces estaba memorizando la letra de una canción y alguien venía y me preguntaba “¿De qué color querés que sea la mochila de este actor?” -Eh... azul “No, no podemos usar azul” -Eh... verde “Tampoco podemos usar verde” - Ok... ¿Violeta?. Estoy muy agradecido, pero sin dudas viene con su territorio en donde algunos días fueron más sencillos que otros.

Angela C. Santomero. Siempre digo que somos unos “control freaks” y por eso empezamos con la escritura pero después fuimos avanzando en las otras áreas. No me malinterpretes , tenemos un equipo fantástico, pero es esa necesidad de ver cómo se lleva a la realidad aquello que imaginaste.

Una de las cosas que encontré más divinas de este show es cómo, en todas partes, está el concepto de “amabilidad”. Desde la comunicación hasta el título, para obviamente estar involucrado en cada historia ¿Por qué sienten que era importante tener una serie como ésta en la televisión actual?

Jack McBrayer. Yo estaba muy emocionado de compartir este mensaje sobre la amabilidad y la empatía a niños muy jóvenes porque creo que es importante que sepan que es algo a lo cual todos podemos acceder. También quería que lo vieran como algo divertido y, sobre todo, que a lo largo de los episodios pudiesen entender cómo se siente ser quien recibe ese acto de bondad. Creo que si uno entiende lo hermoso de la sensación de que alguien sea amable con nosotros, es más probable que también lo sean con otros.

Angela C. Santomero. Tal cual. Queríamos lograr que los niños sean los embajadores de la amabilidad, y por eso siento que es algo tan importante, fundacional. Pero también te prepara para ser una mejor persona, tener una mejor capacidad de sociabilizar, estar más conectado con tus emociones, tomar mejores decisiones de vida.