Todo lo que tenés que saber para ir de vacaciones a Córdoba

CORDOBA.- Córdoba es una de las provincias más elegidas para pasar las vacaciones de este verano en el país. Por eso, esta es una guía con todo lo que tenés que saber si elegís este destino para descansar y relajarte.

Los turistas que lleguen a Córdoba para la próxima temporada de verano -los principales destinos ya tienen reservas de alrededor del 80% para enero- no tienen ninguna exigencia a cumplir para ingresar, sólo se les pedirá el pasaporte sanitario para entrar a eventos masivos artísticos o deportivos con más de mil personas, sean al aire libre o en ambientes cerrados. Podrá ser el carnet de la aplicación nacional Cuidar o el de la local Ciudadano Digital (CIDI).

No hay controles para entrar al territorio cordobés. Las exigencias de pasaporte sanitario -que se instrumenta desde este martes 21- se vinculan con la participación en eventos masivos. No se pedirá para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, iglesias o museos. En enero en toda la provincia comienzan los festivales, donde sí se debe presentar la credencial. Te recordamos que el cronograma arranca con el de Doma y Folklore de Jesús María y sigue con el de Folklore de Cosquín, el Cosquín Rock en Santa María de Punilla y el de Peñas de Villa María, entre los más importantes.

Con 14.032 contagios de coronavirus cada 100.000 habitantes -los casos vienen en aumento en las últimas semanas, crecieron 102% en un mes- la provincia está en el grupo de “riesgo medio” del país. Además, registró varios brotes de la cepa ómicron: todos se originaron a partir de la conexión con una persona llegada del extranjero (Dubai y Estados Unidos) y se expandieron en fiestas de egresados.

Por el momento, no hay circulación comunitaria de la variante -porque está detectada la conexión epidemiológica- pero las autoridades de Salud no dudan de que pronto será así y la ómicron se convertirá en la predominante del virus. “No da lo mismo vacunarse o no, ya que aún no se sabe el impacto en cuanto a la gravedad de la variante, si va a terminar afectando o no a grupos vulnerables”, sostuvo la secretaria de Salud, Gabriela Barbás, quien estima que el pico de infecciones podría terminar con unos 2000 contagios diarios en las próximas jornadas, impulsado por las reuniones sociales.

Sierras chicas, en la provincia de Córdoba Paula Teller

Para contar con el pasaporte habilitado las personas deben tener esquema completo de vacunación Covid-19, incluyendo las dos dosis o la mono dosis en el caso de Cansino; la última debe haber sido recibida con un mínimo de 14 días antes de presentar el certificado y un máximo de 180 días, ya que en este caso se mostrará inhabilitado por requerir una dosis de refuerzo.

La credencial virtual se mostrará en color verde si el pasaporte está habilitado, o en rojo en caso de no estarlo. Será exigida a mayores de 13 años que asistan a eventos con más de mil personas. En el documento aparece la fecha de la última dosis de la vacuna, un código QR de verificación en el frente, y el detalle de las vacunas recibidas en el dorso.

Además, independientemente de tener el esquema completo, la persona no deberá contar con un diagnóstico de Covid-19 dentro de los últimos 10 días para que el documento se muestre habilitado.

La aplicación CIDI de puede descargar de las tiendas de aplicaciones de le teléfonos móviles (Play Store o App Store) o en la computadora. El sistema permite bajar la credencial en formato PDF –sólo en su última versión- y además cuenta con un enlace para reportar errores u omisiones en los datos personales o en el registro de las vacunas.

Sierras de Córdoba Guillermo Llamos

Para quienes no cuentan con un registro en CIDI, deberán hacerlo con su DNI y un correo electrónico en la aplicación de escritorio o móvil o acercarse a algunos de los ámbitos de asesoramiento que hay tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. El carnet impreso también es válido.

Criterios para el manejo de casos de Covid

La semana pasada el Ministerio de Salud cordobés unificó los criterios del manejo de casos y contactos estrechos independientemente del tipo de variante que se detecte. Ante la circulación predominante de la variante delta, y frente a la presencia de casos de ómicron, se actualizaron las exigencias.