Duki es el artista argentino más escuchado en el mundo durante 2021 en Spotify

Duki se convirtió en el artista argentino más escuchado a nivel global durante 2021 en Spotify, según informó la plataforma que compartió los datos anuales. Este año, el trapero lanzó los discos Desde el fin del mundo y Temporada de reggaetón y tracks como “YaMeFui”, con Nicki Nicole y Bizarrap, “Una vaina loca”, con Fuego y Manuel Turzio, y el remix de “No me conocen”, con Tiago PZK, Bandido y Rei, entre otros temas.

Además, Duki lidera los Top 5 de Artistas Más Escuchados en Argentina, delante de los puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro y la argentina María Becerra, que quedó en el cuarto lugar. El quinto puesto es para otro puertorriqueño: Myke Towers. El Top 5 de Artistas Locales Más Escuchados, después de Duki y María Becerra, se completa con Bizarrap, L-Gante y TINI, en ese orden.

TINI con “Mienteme”, en la que participa María Becerra, está al frente del Top5 de Canciones Más Escuchadas delante de figuras regionales como el colombiano J Balvin ‒con “Qué más pues?”, otro de las colaboraciones que hizo María Becerra‒ y “Todo de Tí” de Rauw Alejandro.

El disco más escuchado en Argentina fue EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO de Bad Bunny y el álbum de un artista argentino con mayor cantidad de plays en Spotify fue Rocanroles sin destino de Callejeros, editado en 2004, superando a Desde el fin del mundo, de Duki, y a Homerun, de Paulo Londra, entre otros.

A continuación, las listas con lo mejor de 2021, según los usuarios de Spotify.

Top 5 Artistas más escuchados en Argentina durante 2021

Duki

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Maria Becerra

Myke Towers

Top 5 Artistas Argentinos más escuchados en Argentina durante 2021

Duki

Maria Becerra

Bizarrap

L-Gante

TINI

Top 5 Canciones más escuchadas en Argentina durante 2021

“Miénteme”, TINI

“Qué Más Pues?”, J Balvin

“Bandido”, Myke Towers

“Todo De Ti”, Rauw Alejandro

“Entre Nosotros”, Tiago PZK

Top 5 Canciones de Artistas Argentinos más escuchados en Argentina durante 2021

“Miénteme”, TINI

“Entre Nosotros”, Tiago PZK

“L-Gante: RKT SESSIONS #1″, Papu DJ

“No Me Conocen (Remix)” [con DUKI, Rei & Tiago PZK], BANDIDO

“Además de Mí - Remix”, Rusherking

Top 5 álbumes más escuchados en Argentina durante 2021

EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO, Bad Bunny

VICE VERSA, Rauw Alejandro

Mis Manos, Camilo

Future Nostalgia, Dua Lipa

KG0516, KAROL G

Top 5 álbumes de Artistas Argentinos más escuchados en Argentina durante 2021

Rocanroles Sin Destino, Callejeros

Desde el Fin del Mundo, Duki

Homerun, Paulo Londra

MAWZ, LIT killah

TINI TINI TINI, TINI

Top 5 de las Playlists de Spotify más escuchadas en Argentina durante 2021

Éxitos Argentina

MANSIÓN REGGAETÓN

El Top 2021

Mates y Música

Buen Día :)

Top 5 Podcasts más escuchados en Argentina durante 2021

Horóscopo de Hoy

La Cruda

Basta Chicos: La Vida de Ricardo Fort

Entiende Tu Mente

ConchaPodcast

DATOS GLOBALES

Top 5 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

Top 5 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Olivia Rodrigo - “drivers license”

Lil Nas X - “MONTERO (Call Me By Your Name)”

The Kid LAROI - “STAY” (with Justin Bieber)

Olivia Rodrigo - “good 4 u”

Dua Lipa - “Levitating (feat. DaBaby)”

Top 5 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Olivia Rodrigo - SOUR

Dua Lipa - Future Nostalgia

Justin Bieber - Justice

Ed Sheeran - “=”

Doja Cat - Planet Her

Top 5 Podcasts más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Crime Junkie

TED Talks Daily

The Daily