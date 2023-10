Fue el disco que impulsó el despegue internacional de Bob Marley, con clásicos como Stir It Up y Concrete Jungle. Lanzado en 1973, Catch a Fire, el quinto LP de Bob Marley and The Wailers tiene, además de una profunda influencia en la música popular, una historia muy particular.

Para conocerla, reescuchando y redescubriendo sus mejores canciones, Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, invitó a Néstor Ramljak, voz de la banda de reggae bonaerense Nonpalidece. Ramljak, uno de los referentes del reggae en español, acaba de regresar de un viaje a Jamaica, donde grabó el próximo disco de su banda y recorrió lugares clave en la vida de su mayor influencia, Bob Marley.

En este episodio de Discos Esenciales, reescucha junto a Rolling Stone Catch a Fire y cuenta por qué es uno de los discos más importantes de la música contemporánea.

Qué es esto

