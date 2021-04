Lea Lopatín: “¡El trap para escuchar en el auto es tremendo!”

A fines de 2020 Leandro Lopatín se animó finalmente a lanzarse como solista y después de 25 años de carrera en varias bandas editó Lea, un álbum de canciones voladas que comprimen su ADN musical. Si se suman los prontos lanzamientos de sus dos grupos, Turf y Poncho, en menos de doce meses habrá compuesto, grabado y publicado tres discos. “Soy un loco insoportable de la música”, se excusa. “Y por otro lado, esto es lo que soy y no sé hacer otra cosa. Lo mío es hacer canciones”. El espíritu hitero de Turf y el amante del house que le puso la guitarra a Poncho ahora se unen en un álbum íntimo y de lo más personal, en el que Lopatín hasta se permitió la participación de su novia, la humorista y actriz Malena Pichot.

Después de rehusarte a grabar solo durante tanto tiempo, ¿por qué decidiste lanzarte como solista?

No sé, fue muy natural, se dio. Me acuerdo de que hubo un tema mío que quedó afuera del último disco de Turf que a mí me encantaba y no podía creer que no quedara. Para mí era un temazo. Y paralelamente me cruzaba en la noche con Juku Ares, un pendejo muy talentoso que quería producirme un tema. Un día le dije que sí y estuvo buenísimo, entendió perfecto lo que yo quería. Hicimos otra canción y otra y quedaron espectaculares. Ahí comprendí que sabía qué es lo que quería hacer.

¿Qué era lo que querías hacer?

Yo soy muy cancionero, pero siempre me gustó la modernidad en el sonido y soy intrépido y buscador de audios nuevos. Me gusta la música más espacial, siempre me gustó Spiritualized y quería grabar un disco que estuviera en el espacio. Encontré eso que hace que estas canciones no se parezcan ni a Turf ni a Poncho y sin embargo tienen de los dos mundos. Ahora lo estoy tocando en vivo y lo estoy disfrutando mucho. Hace poco lo toqué en Mar del Plata y Malena, mi novia, me escribió un guioncito y el show tiene una historia que se va contando. Yo me había separado de Malena y la pandemia nos juntó y hay un tema dedicado a ella que también lo canta. Ella hace un año que no hace stand up y para ese show le pedí que dijera algo, que tirara su magia. Subió y la rompió toda. Presentó el tema diciendo que era un papelón que se llamara “Malena”, que yo era un cringe total, ja, ja…

En el disco también colaboraron los traperos Arruinaguacho…

Son altos productores. Yo quería tener un flow en ese tema y rapearon, pusimos unos coros con vocoder. A mí el trap me encanta, el ritmo que tiene. Yo soy housero y muy del palo de la música electrónica, y cuando escucho trap en el auto bien fuerte me pasa algo parecido. ¡Suena tremendo! A mí me gusta mucho mezclar. Yo iba a verlo a Zuker en sus primeras presentaciones de DJ y él era una bestia y pasaba Fatboy Slim y Guns’n’Roses. Él siempre me profesó eso de compartir la música. Los Turf por ahí son más clásicos, más cerrados, y a mí me gustan el house, la cultura del dance, la mente más abierta y la movida que nace de los clubs gays y de negros. Eso también es un poco lo que me hace ser más intrépido y buscar otros horizontes.

Ya hace cinco años que volvieron con Turf tras la separación, ¿cómo están llevando esta vuelta?

Cuando volvimos me di cuenta de que Turf es muy popular. No lo tenía tan claro. Pero ahora sí. Vos pensá que nos llamaron para tocar en la final de la Copa Libertadores. Fue tremendo. Y eso tiene mucho valor. Siempre nos corrimos de la onda más indie y cool y por eso fuimos muy criticados en los primeros años. Cuando empezamos a curtir con Charly García y grabó en nuestro disco, las bandas nos puteaban y decían que teníamos que ser anti-Charly. Pero nosotros siempre fuimos rock nacional y tratamos de ser populares. De hecho, en aquellos años firmamos con Levi’s y en los shoppings estaban nuestros posters y todo el rock nos mató. Ahora preguntá quién no quisiera tener un sponsor como Levi’s. Igual, siento que todavía estamos ahí y que cuando vengan las nuevas generaciones se nos va a poner en un lugar más importante como banda. Falta tiempo, pero estoy convencido de que va a venir un reconocimiento más masivo para Turf. Mientras tanto, estamos sacando música nueva y nos esforzamos por hacer música más interesante. Ahora estamos haciendo un disco más freaky en el sonido, con mezclas de cosas electrónicas, algo más del palo de The Clash o Big Audio Dynamite.