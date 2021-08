Kurt Cobain: la casa en la que vivió durante su infancia abrirá al público en los próximos meses

Imaginate viajar en el tiempo para ver la casa donde Kurt Cobain creció, y encontrarla tal como era cuando vivía ahí. Gracias a una audiencia reciente del Gobierno y a los planes de restauración, esa fantasía rockera puede convertirse en realidad, con un adicional: habrá una galería exhibiendo algunos objetos relevantes de la vida de Cobain.

La semana pasada, el Departamento de Arqueología y Preservación Histórica del estado de Washington anunció que la casa de un piso y medio en Aberdeen, donde Cobain vivió de 1968 a 1984, había sido aprobada oficialmente para su inclusión en un “Registro del Patrimonio” de importancia cultural. Edificios. Pero esa es solo la fase uno. El copropietario actual de la casa, Lee Bacon, le dijo a ROLLING STONE que los planes para recrear la propiedad y devolverla a su época antigua están completos en “90 a 95 por ciento”. Las regulaciones de zonificación del vecindario evitarán que la estructura se convierta en un museo de tiempo completo, pero Bacon está explorando formas de abrirlo alrededor de septiembre para un recorrido privado ocasional. “Nuestro objetivo es hacer de la casa un proyecto de tributo a los primeros años de vida y carrera de Kurt, con detalles de museo”, dice. “El siguiente capítulo es cómo hacer que eso suceda”.

Bacon y su esposa Danielle compraron la casa a la familia Cobain en 2018 por por 225 mil dólares. Al año siguiente, Bacon, que trabaja en el negocio de diseño de iluminación, le dijo a RS que planeaba comenzar el proceso de restauración. Desde entonces, los Bacons se pusieron manos a la obra. El exterior de la casa, actualmente amarillo, se volverá a pintar para que coincida con los colores de “helecho de color claro” y “menta de color oscuro” que lucía en los años setenta. El interior incluye la mesa de comedor original y el aparador de porcelana de la familia Cobain, así como el colchón de su dormitorio y el juego de dormitorio para niños pequeños utilizado por Cobain y su hermana Kim. Según la solicitud de los Bacons, de la cocina, fueron conservados sus “gabinetes de madera contrachapada de los años setenta con encimeras de fórmica de color amarillo canario”.

Como Kim Cobain le dice a RS: “Disfruto estar involucrada y brindar mi opinión. Estoy muy feliz y apoyo que Lee y Dani asumieron esto hace tres años“.

En una audiencia de Zoom el 29 de junio para aprobar el edificio para el registro estatal, un Consejo Asesor del Gobernador sobre Preservación Histórica, integrado por nueve personas escuchó un fragmento de “Smells Like Teen Spirit” antes de discutir la solicitud de los Bacons. Luego, argumentaron que “la propiedad está directamente asociada con un individuo que hizo una contribución importante a una comunidad o un grupo de personas”.

Una parte de la propiedad estará dedicada a exhibir objetos relevantes de Kurt Cobain Lee Bacon

Allyson Brooks, directora ejecutiva del Departamento de Arqueología y Preservación Histórica del estado, reconoce la naturaleza inusual de la solicitud. “Es raro que se considere un hogar infantil”, dice Brooks. “En general, queremos estar seguros de que estamos reconociendo que algo sucedió en un hogar de la infancia que fue significativo. En este caso, es Kurt Cobain, quien desarrolló sus pasiones y habilidades musicales en Aberdeen y en esa casa“. El consejo votó por unanimidad para aprobar la solicitud, que Bacon dice que fue “emocionalmente gratificante”.

Brooks dice que el resultado de esa votación (que no se hizo público hasta la semana pasada) no la sorprendió. “No tuvimos ningún rechazo”, dice. “Todos en el consejo reconocieron la importancia del lugar”. (Como agrega Brooks, las calificaciones para los registros estatales también tienden a ser más flexibles que las nacionales). Pero según Brooks, la lista en el registro no significa necesariamente que la casa estará protegida para siempre, en caso de que algún otro propietario quiera darle un destino distinto de acá a unas décadas en el futuro. “Es solo una cuestión simbólica”, dice. “No hay protecciones estatales para la propiedad”.

Para complementar la casa restaurada, Bacon compró un edificio de 7620 metros cuadrados en el centro de Aberdeen. Allí, planea dedicar alrededor de 2400 de su espacio a lo que él llama un “Living tributo y galería Café” dedicados a Cobain. A través de artefactos, fotos, recuerdos y tomas de Cobain de un período posterior realizadas por el destacado fotógrafo de la era del grunge Charles Peterson, Bacon dice que el Lounge “contará la historia de la casa” y los primeros años de Cobain en Aberdeen. El constructor de guitarras Larry Brooks proporcionará la historia de fondo de la guitarra Jag-Stang hecha a medida que construyó para Cobain, y Bacon está considerando incluir artículos donados por los fanáticos.

El actual propietario de la casa planea devolverle a la propiedad el aspecto que tenía cuando la habitaban los Cobain Kurt Cobain

Según Bacon, estos “living y café” serían “el centro de partida para información, recorridos y transporte exclusivo a la casa de la familia”. La entrada a la exhibición será gratuita, al igual que lo será para cualquier posible visita a la casa. Dado que la casa se encuentra en un vecindario residencial, Bacon espera ofrecer recorridos “en días especiales, eventos o acontecimientos por pedido especial. Estamos trabajando en la logística de cómo podría ser eso“.

También se está preparando una placa para el frente de la casa, que Bacon cree que será especialmente importante a medida que nos alejemos del apogeo de Nirvana y la muerte de Cobain en 1994. “Tenemos que escribirla para alguien en el futuro, dentro de 20 años, que quiere aprender sobre Kurt“, dice Bacon. “Queremos que sea para alguien que no sabe quién era o las contribuciones que hizo”.