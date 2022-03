Lara91k habla del tono autobiográfico de su primer disco solista y de su plan para llegar a cantar con Rosalía

Lara91k no se guardó nada y lo sabe. Sí, Como antes, el disco que lanzó a comienzos de febrero y que presenta este viernes 11 de marzo en Niceto Club, tiene menciones a marcas de lujo, drogas y fiesta, algunas de las temáticas que dominan las canciones del género urbano. Sin embargo, como ninguno y ninguna de sus colegas de generación, en tracks como “Rihanna”, “Zoe”, “Eres para mí” con Duki o el tema que le da nombre al disco, con Santi Motorizado como invitado, ella habla de situaciones, sentimientos y hechos reales, de historias de amor y desamor que ella vivió. Casi como si fuera una autobiografía. “Es una desnudez tremenda. Cuando vimos los lyrics videos en el evento de lanzamiento fue horrible en realidad. Era como: ‘La puta madre, mirá lo que estoy sacando’. Ya está, ya soy una cosa pública. Hasta quiero sacar unos diarios, unas locuras así”, dice Lara. “Tipo... la voy a cagar toda como Kanye [West], que no puede parar de decir quién es y lo que siente”.

Como antes es el disco debut solista de Lara Artesi, su nombre real. En Coral Casino, la dupla que formó hasta hace unos años -y con la que editó Lejos, en 2018-, Lara ya había demostrado que estaba hecha de otro material. O mejor dicho, que no era tan material y que entre el R&B digital y las texturas delicadas de sus canciones, ella se estaba convirtiendo en una letrista que iba por un carril propio dentro de una escena en plena ebullición. Sin embargo, el impulso de hacer algo todavía más personal, la llevó a desactivar ese proyecto. Dar ese paso no fue nada sencillo. “Yo estaba en la B cuando dejé Coral Casino. Era como… ‘¿qué estoy haciendo?. Roque [Ferrari, el nombre del productor Orodembow] estaba re pegado con Duki y era como la peor decisión. Pero en ese momento necesitaba hacer mis canciones sola, que no estaba pudiendo hacer y que me sentía más identificada desde las letras. Quería hacer la mía y posta que era re difícil todo. Creía que ya estaba como grande, que la había cagado y que no me iba a pegar, porque aparte yo, si no vivo de la música, no vivo de nada”, cuenta.

Como si fuera una zanahoria que se puso para seguir adelante en un momento en el que no podía levantar, desde que sacó sus primeros temas como solista, “DNI (De Nuevo Ilegal)” y “Redrum”, ella decía que iba a hacer un disco. Pero nunca lo hacía: “Sacaba singles porque era más fácil ocuparse de eso que tener un amigo 100 por ciento del tiempo produciendo para vos que recién se dio cuando encontré a Percii”. Como productor del disco, el rol de Percii fue vital para apuntalar la versatilidad de un disco que tiene canciones con beats de R&B, reggaetón o hasta cierta matriz house que te podés encontrar en “Fuera de foco”, en la que suena como una Javiera Mena urbana.

Otra persona a la que Lara91k menciona como clave para cambiar la mente y mirar adelante en esta etapa de su carrera, la de dejar atrás Coral Casino y apostar por lo suyo como solista, es la cantante Zoe Gotusso. “Ella es una persona muy muy importante que conocí y que básicamente me cambió la forma de pensar. Yo no confiaba en mí, pero sabía que no podía hacer otra cosa”, dice. “El cambio claramente fue personal, en ir confiando cada vez más en la mierda que hago. Y que a los demás les genere algo es la felicidad absoluta”.

El plan inicial de Lara y del equipo de trabajo que la rodea era lanzar Como antes en noviembre del año pasado. El aluvión de lanzamientos que hubo a finales de 2021 cuando las restricciones por la pandemia de Covid-19 empezaron a aflojarse cada vez más y los artistas necesitaban sacar el material que luego tocarían en sus giras de verano, la hicieron recalcular y manejar la ansiedad de mostrar en lo que había estado trabajando desde marzo de 2020. “No iban a escucharlo como yo quería que lo escuchen”, cuenta Lara. “Eso le hizo re bien al disco en sí. Como que tomó mucha más forma, todo lo de los lyrics videos y el concepto de Como antes, que en principio era un nombre y después me di cuenta que era lo que venía haciendo toda mi vida”.

Si Como antes salía en noviembre, el tracklist no contaría con los cuatro interludios. El tiempo que pasó le dio más instancias a Lara para ir pensando en distintos aspectos del material que tenía y también para repensar otras cosas. “Por ejemplo, ‘Eres para mí’ no existía si salía en noviembre. Con el Duko tenía otro tema. Cuando lo grabó, le encantaba, pero cuando volvimos al estudio a grabar las voces después de cinco meses ya no le gustaba más, y yo estaba ‘dale, culeado’. Igual, eso es increíble de él porque termina exigiéndose un montón y como que sale algo mejor. Hicimos un tema nuevo de cero. Lo produjimos todos juntos. Yo tiré los sintes y los bajos, Yesan y Percii en la produ y estuvo increíble, hasta el Duko diciendo cosas de la estructura, unas datas que yo ni sabía que él tiraba”.

Además de tener una base de reggaetón clásico, con la que tranquilamente se podría convertir en un hit de las pistas de cualquier fiesta, y de citar a la mexicana Julieta Venegas en el estribillo, en “Eres para mí” Lara canta: “Eres para mí/ Toda una eternidad, como Rosa para Rauw”. Esta línea va más allá de mencionar a la pareja entre los artistas latinos más globales del momento. Es parte de un plan que ella tiene. “Con Rosalía me pasa que soy fanática zarpado. Es la primera artista en español que yo escuché un disco hecho como El mal querer, que, de hecho fue, salvando las distancias porque no hice nada parecido, cuando estaba pensando en cómo hacer un disco lo analicé todo. O sea, desde que me enteré de que ella se había inspirado en un libro y los nombres de los temeas eran los nombres de los capítulos, y mil vainas así. Me parece increíble ella y me parece increíble [su productor] El Guincho, lo tengo re estudiado también, de hecho toqué con él una vuelta con Coral Casino acá”, explica. “El primer tema que la nombro fue tipo que me salió, nada más, y después lo empecé a hacer porque estoy apuntando la flecha a que voy a hacer un tema con ella. Tipo que estoy llamando la atención. Me sigue en TikTok, no sé si en un error, pero me sigue. Ya está dicho, voy a hacer un tema con ella. Como Rauw Alejandro que en las entrevistas decía que estaba enamorado de Rosalía. Yo tipo no quiero nada con ella, quiero hacer música. Creo que nos vamos a entender muy bien y va a estar bueno. Pero Rauw tiraba esa en las entrevistas, que tenía un crush con Rosalía y, bueno, terminaron juntos”.