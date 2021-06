Murió Pato Larralde, un referente del heavy metal argentino distinto

“Que se lo celebre a través de la música”, resume Pablo “Huija” Andrés, baterista de Los Antiguos, al hablar de Pato Larralde, el cantante de ese grupo y también de Sauron, que falleció el domingo a los 55 años. “Que lean las letras, que escuchen lo que dice y lo tomen como ejemplo de la persona íntegra que era, porque necesitamos gente con esa integridad en el mundo de la música. Se merece, aunque sea póstumo, el cariño de la gente por siempre”.

Pato Larralde, una de las grandes plumas del heavy metal argentino, murió víctima del Covid, luego de estar internado desde fines de mayo. “Se complicó y tuvo un ACV que le causó un derrame”, dice Pablo, quien todos los días le escribía mensajes de texto para mandarle fuerzas. “No hay manera de que te dejen visitar durante la internación, no te dejan. Lo acompañamos hablando por teléfono y por SMS, porque no usaba WhatsApp ni nada de eso. A las mañanas era mandarle un mensaje, cuando me imaginaba que se había despertado, preguntarle cómo andaba, mandarle cariños y así todos lo que estábamos con él. No nos imaginábamos que iba a terminar así, de ninguna manera. Pensamos que cuando saliera de su condición de Covid iba a estar con nosotros. En algunos casos es más leve, se produce un malestar y todo sigue normalmente, para la mayoría de la gente ese es el desenlace. No lo esperábamos de ninguna manera, tan repentino, tan terminal, inexorable”.

Para Pablo, queda el consuelo del cariño de la gente, y del reconocimiento que consiguió con Los Antiguos y Sauron después de tanto tiempo en la escena peleando contra las adversidades. “Cada vez que salíamos de gira nos cagábamos de risa en el micro o en la camioneta, estábamos todos contentos de que concretábamos un sueño”, dice. “Después de tantos años de lucha y cuánto tuvimos que esperar para que nos toque algo más grato... la música nunca es ingrata, pero el negocio sí. Lograr algo que musicalmente guste y siempre nos abrazamos espiritualmente. Era decir que lo logramos gracias a la gente, eso era la máxima satisfacción, sentir la calidez del momento de decir que lo logramos en nuestros términos”.

“Todo el cariño se lo ganó siendo una persona derecha, muy cálida, que trataba bien a todo el mundo no despreciaba a nada ni a nadie”, dice Pablo "Huija" Andrés, baterista de Los Antiguos, sobre Pato Larralde Gentileza Nacho Lunadei

“Todo el cariño se lo ganó siendo una persona derecha, muy cálida, que trataba bien a todo el mundo no despreciaba a nada ni a nadie”, dice Pablo para resumir la personalidad de Pato Larralde. " Me hubiera gustado que todo esto que hoy se manifiesta lo experimentara en vida. Todo lo bueno que estaba por venir, que estaba ocurriendo, lo hubiese podido disfrutar un poco más y no en esta situación de pandemia, de encierro, de enfermarse de no poder juntarnos y no poder estar con él. Me da mucha bronca, mucha pena todo lo que estaba preparado para que hagamos como banda y que pudiese disfrutarlo como figura principal de la banda, el líder, casi ícono de lo que es Los Antiguos y Sauron. “Laburaba obsesivamente, se rompía el culo por todo lo que implicaban sus bandas, estaba en los detalles y absorbía los impactos, se atribuía los garrones. Sufría mucho lo que no salía hasta que salía bien, eso habla de su compromiso con su obra, de estar con sus compañeros que lo ayudábamos. Nunca se la agarró con nosotros si algo no salía, en las bandas puede haber rispideces pero él nunca se la agarró con nadie.

En el recuerdo de Pablo, lo artístico y lo personal se unen casi de manera indivisible. “A nivel artista, era increíble su manera de escribir, me impactó al momento de entrar a la banda”, dice. Tenía una forma directa, sencilla y a la vez poética de decir las cosas. No es algo que sucede fácil, se puede escribir difícil, decir cosas rebuscadas con palabras grandilocuentes, pero hacerlo como él... tenía un talento que no era común”. Entre el futuro trunco y la tristeza del momento, Pablo también une proyectos y cotidianeidad: desde que teníamos que seguir concretando sueños con la banda hasta el ritual de ir a la pizzería después del ensayo a comer unas porciones con moscato. Él tenía tiempo para todo”.