Circuito de bienestar

Octubre prometía primavera y llegó con cielo gris, lluvia y una humedad que no da respiro. Después de tantos días sin sol, el gris empieza a colarse en el ánimo. Ahí es donde cuidarse ayuda de verdad. Hacerse las manos o los pies, la crema que se vuelve ritual o un perfume que se estrena un martes cualquiera devuelven algo de color a la rutina y colaboran cuando el clima no lo hace. Club LA NACION acompaña esos pequeños gestos con beneficios en tiendas especializadas, cosmética y perfumería.

Hay días grises que se arreglan con un toque de color, y las uñas son el lugar más rápido para ponerlo. Umara se dedica por completo a manos y pies, con manicure, esmaltado permanente y un spa de pies pensado para frenar la semana un rato. La marca tiene además una línea propia de más de 250 productos, con los esmaltes en primer plano, así que el tono elegido en el salón puede seguir acompañándote en casa.

Si lo que pide el cuerpo va más allá del color, Natura tiene un catálogo amplio para resolverlo, con perfumería y productos para piel, cuerpo y pelo. Es la mayor multinacional brasileña del sector cosmético y la biodiversidad amazónica forma parte de su identidad desde el origen. Fue además la primera empresa de capital abierto de Brasil en obtener la certificación de Empresa B, que mide el desempeño social y ambiental de las compañías.

Finalmente, para quien prefiere levantar el ánimo empezando por el olfato, Blind es una casa perfumista argentina que trabaja fragancias de autor. Sus composiciones son originales, se producen en cantidades finitas y, según cuenta su creadora, Adriana Lopardo, llevan 25% de esencia, una concentración que en las escalas de perfumería corresponde a un parfum, la más intensa y duradera de la categoría. Están pensadas sin género y sin reglas, para quienes buscan un perfume que no se cruce con el de todos los demás.

Mientras el cielo siga gris, quedan las uñas con color, la piel cuidada y un perfume que se aprecia y se destaca.

Pequeños gestos, gran diferencia

Umara

20% en U Pro Permanente Manos, en Manicure Classic y en esmaltes Umara todos los días y en spa de pies los lunes y miércoles

www.umaranails.com/ar

Natura

25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra presencial los miércoles y viernes y 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online acumulable con promociones todos los días

www.naturacosmeticos.com.ar

Blind Fragrances

30% para socios BLACK y 25% para Premium en compra online todos los días y presencial de martes a domingo

www.blindfragrances.com

Biferdil

15% todos los días y 5% adicional todos los días

www.biferdil.com

Beauty Web

20% en compra online todos los días

www.beautyweb.com.ar

Mantra Beauty

10% adicional en compra online todos los días

www.mantra-beauty.com

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