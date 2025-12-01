Constanza Cavalli Etro: casada con el diseñador Kean Etro, la exmodelo argentina cuenta cómo es su vida en Milán

“Nací en Recoleta, Buenos Aires, a principios de los 70, en una ciudad que desbordaba creatividad y pasión. Fui a un colegio inglés y, desde adolescente, respiré moda. Crecí rodeada de personas que marcaron profundamente mi formación: Muiki Madelaire, Gabi Bunader, Pedro Zambrana (con quien estudié un año antes de irme a México), y disfruté de eventos como la Bienal de Moda de Buenos Aires. Además, la música argentina, con Soda Stereo, Charly García o Sumo, siempre es una fuente de inspiración que estimula mi creatividad y mi mirada artística”.

Quien habla es Constanza Cavalli Etro, una de las voces más resonantes de la moda internacional. En 2020, Forbes Italia la destacó como “una de las mujeres más influyentes de Italia”. Está casada con el reconocido diseñador italiano Kean Etro, dueño de la icónica casa de moda italiana ETRO, a quien define como un “aliado incondicional” en todos sus proyectos. Vive en Milán, donde se radicó en 2006.

Constanza es cofundadora y presidente de los Latin American Fashion Awards, plataforma que destaca el nuevo talento en la industria de la moda de la región, que en su segunda edición (que se llevó a cabo hace días) tuvo como jurado a Donatella Versace. En septiembre, la Cámara de Comercio Italiana la nombró Embajadora de la Moda Italiana en Latinoamérica.

–Naciste en Buenos Aires, viviste en México casi dos décadas, y desde 2006 Milán es tu hogar. ¿Cómo fue la decisión de irte de la Argentina?

–En 1994, nos fuimos con mi familia –mi madre y mis dos hermanos– a vivir a México. La decisión de dejar Buenos Aires no fue fácil, pero estuvo marcada por la búsqueda de oportunidades y estabilidad. En aquel momento, necesitábamos un cambio que nos permitiera crecer y explorar nuevos horizontes. Dejar Argentina fue un duelo, pero al llegar a México saqué toda la fuerza que tenemos los argentinos y encaré esa etapa con pasión. Aprender a adaptarme a un nuevo país, a su cultura y ritmo de vida, me aportó herramientas que aún hoy me acompañan. En ese territorio desarrollé una carrera importante como modelo, tuve mi propio programa de televisión, fundé Cavalli Comunicación, donde organicé el Fashion Week México, el Festival de Cine Argentino y el Festival de Cine Chicano. Además, llevé adelante la comunicación de marcas como Louis Vuitton, Carrera y Carrera, Moët & Chandon, Dolce & Gabbana y Salvatore Ferragamo. Después de casi 15 años en esa ciudad, conocí a Kean [Etro], nos casamos y nos mudamos a Milán. Hoy tenemos una hija adolescente.

–¿Tu marido y tu hija tienen algún vínculo con la Argentina?

–Sí, ella y Kean están profundamente enamorados de la Argentina: desde la Patagonia, donde nos comprometimos, hasta Buenos Aires. En un viaje que hicimos los tres, ellos se sintieron como en casa, como si hubieran nacido allí. Este año volvimos a viajar y esa conexión se hizo aún más fuerte. A mi marido le fascinó encontrar una librería en cada cuadra, los teatros vibrantes y llenos de obras extraordinarias: esos detalles que revelan la pasión cultural que tanto enamora del país. Es un vínculo que no quiero perder; al contrario, deseo fortalecerlo cada año .

–¿Y cómo es tu vida cotidiana en Milán?

–Hoy mi día a día lo divido entre mi familia, educar a mi hija con bases sólidas, y mis proyectos. Y siempre que podemos, nos escapamos al campo, muy al estilo argentino, para reconectar con la naturaleza, que para nosotros es algo esencial y una fuente de equilibrio y bienestar.

Constanza junto a su marido, Kean Etro Shane Drummond/BFA.com

–¿Qué cosas de tu origen marcan tu manera de trabajar?

–El mundo creativo porteño me moldeó de manera tan profunda que solo después de dejar Buenos Aires me di cuenta de cuánto había influido en mí. Creo que mi identidad argentina sigue marcando profundamente mi manera de trabajar y de ver la moda. Vengo de un país y de una familia donde mi madre, Leonor, nos enseñó el significado de ser resilientes, de no aceptar un “no” por respuesta. Eso se refleja en cada proyecto que emprendo. La cultura argentina también me enseñó a valorar lo artesanal, la autenticidad y la innovación, siempre con una mirada abierta a la diversidad.

–¿Qué nos falta a los latinos para brillar a nivel internacional?

–Falta confianza, unión, visibilidad. El talento latino es inmenso, pero muchas veces faltan plataformas, recursos y conexiones internacionales adecuadas. Creo también que es imprescindible una mayor inversión por parte de entidades privadas y gubernamentales.

Con la legendaria Anna Wintour MAX MONTINGELLI

–¿Cómo ves el universo de la moda en la actualidad?

–La moda hoy es más dinámica, diversa y global que nunca. Dialoga con el cine, la música, el arte, la tecnología. Eso la hace más rica y expansiva. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, ha perdido libertad creativa: hoy, el proceso a veces queda subordinado por la presión de maximizar ganancias. La industria necesita menos CEOs y más ideas, volver a priorizar la autenticidad, la experimentación y el propósito, sin perder de vista la sustentabilidad y los valores. Quisiera pensar que en un futuro cercano habrá más oportunidades para recuperar el espíritu original de la moda.

–En tu recorrido profesional, ¿quiénes fueron o siguen siendo tus grandes mentores?

–He tenido la fortuna de contar con mentores y aliados excepcionales. Con Franca Sozzani [histórica directora de Vogue Italia] fue un amor a primera vista: cuando le presenté mi proyecto del Fashion Film Festival Milano, nos quedamos cuatro horas conversando. A partir de ese momento, me apoyó en todo; realizamos muchos proyectos y viajes juntas y fue mi madrina en el mundo de la moda, guiándome siempre con su visión global, audaz y profundamente humana. Más adelante, contar con Giorgio Armani como Presidente del Jurado del Fashion Film Festival Milano fue un honor inmenso. Él decidió apoyar y avalar el proyecto. Su reconocimiento me llenó de felicidad y fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Otro aliado fundamental ha sido Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana, partner de mi Festival desde hace ocho años. Y, por supuesto, un aliado incondicional es mi marido, el amor de mi vida, Kean, quien me brinda feedback creativo diario y me brinda apoyo constante en cada proyecto. Es mi compañero y sostén en el mundo de la moda desde hace más de 21 años.

Constanza también organizó el Fashion Film Festival Milano

Junto a Silvia Argüello (su socia en LAFA), Donatella Versace y la editora de moda Nina García

–Si tuvieras que definir tu misión en la vida, ¿cuál sería?

–Creo que es ser feliz y sobre todo el acto de permitírmelo, porque muchas veces la felicidad requiere superar miedos, traumas, dolores, expectativas externas y hábitos que nos limitan. Es una decisión diaria de abrirse a la alegría, al hecho de estar vivos, a la creatividad y la autenticidad, a pesar de los desafíos y las presiones de la vida. Todo lo que hago tiene como propósito generar alegría, inspiración y conexión auténtica.