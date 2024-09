Dave Grohl admitió que tuvo una hija extramatrimonial y lo calificaron como “experto en comunicación en crisis”

Escuchar

NUEVA YORK.– Dave Grohl, el baterista de Nirvana y fundador de Foo Fighters, es lo más parecido que hay en Estados Unidos a una figura paterna del rock and roll: divertido y familiar, querido por sus fanáticos y sus colegas músicos y aparentemente tan constante como los golpes de batería que lo hicieron famoso. ¿Su apodo? “El tipo más buena onda del rock”.

El último martes, sin embargo, esa reputación recibió un golpe cuando Grohl reveló que también era paternal de una manera muy real, y decididamente menos halagadora, al anunciar el nacimiento de una hija fuera de su matrimonio.

“Planeo ser un padre cariñoso y comprensivo con ella”, publicó el músico en Instagram, añadiendo que amaba a su esposa y a sus hijas. “Estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón”.

La decisión de Grohl de hacer un anuncio preventivo bien puede haber sido un intento de controlar la narrativa, algo que los expertos en comunicación de crisis dijeron que era inteligente.

“Me pareció limpio, inteligente y sencillo”, dijo Melissa Nathan, directora ejecutiva de The Agency Group PR, especializada en “gestión de la reputación”.

Molly McPherson, estratega de comunicación de crisis coincide al afirmar que el mensaje de Grohl fue estratégicamente oportuno porque se publicó el mismo día del esperado debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. “Probablemente sabía que los medios de comunicación y el algoritmo iban a centrarse en el debate presidencial”, dijo, y añadió que “lo mejor que puede hacer cualquier famoso es asumir la situación, reconocerla y seguir adelante”.

La causa es bien concreta: “La gente en las redes sociales tiene memoria corta”, dijo McPherson.

Jon Reinish, especialista en asuntos públicos y comunicación de crisis, dijo que el momento elegido puede haber estado influido por la preocupación de que la noticia se filtrara o apareciera en un tabloide u otro medio obsesionado con los famosos.

“En el peor de los casos, TMZ vigila la habitación de un hospital donde está naciendo un niño o la casa donde están tu mujer y tus hijos”, dijo Reinish. “Por supuesto que va a ser criticado y, por supuesto, va a ser atacado. Pero él tiene que tener la primera palabra”.

Cuestión de imagen

Sin duda, la noticia fue recibida con conmoción y enfado en internet por quienes la tomaron como una afrenta personal. De hecho, la idea de que una estrella de rock se comportara como, bueno, como muchas estrellas de rock, hizo que se tambaleara la fe de mucha gente en la fidelidad llegando a hablarse de “traición parasocial” y de confianza rota.

Grohl con su esposa y sus hijas, una familia "tradicional"

Las burlas y los memes de un apesadumbrado Ben Affleck, quien algo sabe de problemas matrimoniales, también proliferaron en internet, incluso cuando Grohl pedía “consideración hacia todos los menores implicados, mientras seguimos adelante juntos”.

El nivel de disgusto de los fans habla del lugar único que ocupa Grohl en el mundo de la música, donde ha alcanzado niveles de adoración y respeto casi Springsteenianos. Es uno de los pocos músicos que han entrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll con dos bandas, ambas afectadas por la tragedia: el suicidio en 1994 del líder de Nirvana, Kurt Cobain, y la muerte del baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, en 2022.

“Más allá de su poderosa batería, la franqueza de Grohl sobre la importancia del rock lo ha convertido en un ícono”, dijo Anthony DeCurtis, editor colaborador de Rolling Stone, aunque la muerte del género ha sido declarada una y otra vez.

“Se ha convertido, de una manera muy discreta, en la voz del rock and roll”, planteó DeCurtis. “Sigue siendo alguien que cree en lo que el rock puede ser y lo que puede significar”.

A sus 55 años, Grohl también está familiarizado con las redes sociales (incluyendo, obviamente, Instagram) y es culturalmente versátil, dispuesto a divertirse fuera del rock. Ha sido autor de películas de terror y ha hecho cameos habituales en el cine; sus memorias de 2021, The Storyteller: Historias de vida y música, fueron un éxito de ventas. Se le puede citar y abrazar: con una melena canosa, ojos amables y una sonrisa socarrona, parece un tío “buena onda”, si ese tío vendiera decenas de millones de álbumes...

Dave Grohl junto a Foo Fighters en el festival Rock in Rio en Río de Janeiro, 2019

Por supuesto, Grohl no es la única superestrella que tiene un hijo con alguien que no es su esposa; se une a una larga lista que incluye a Arnold Schwarzenegger, Bob Marley y Eric Clapton, e incluso políticos como John Edwards y Boris Johnson.

Y aunque la publicación de Grohl puede haberse adelantado a la noticia –algo que Edwards y muchos otros no hicieron, con resultados desastrosos– también dejó varias preguntas sin respuesta, incluyendo quién es la madre y cuándo y dónde nació la niña.

El representante de Grohl, Steve Martin, dijo que no haría más comentarios que los publicados en Instagram. Pero en The Storyteller, el rockero se esforzó en darles las gracias a su mujer y a sus hijas, diciendo que “sin mi hermosa familia, no habría conseguido pasar del punto de partida”.

“Me recuerdan cada día que no soy una ‘estrella de rock’”, escribió Grohl. “Solo soy un padre”.

The New York Times