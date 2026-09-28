Diseñadores favoritos, tendencias atemporales y sus outfits de cabecera: Nicole Neumann comparte sus secretos de estilo

Nicole Neumann es, indiscutiblemente, una de las mujeres que más ha marcado la moda argentina. Desde muy chica, cuando empezó a trabajar como modelo, fue construyendo una carrera que la convirtió en una de las caras más reconocibles de la industria y en un referente de estilo para distintas generaciones. Pasaron las tendencias, cambiaron las modas y también las formas de vestir, pero Nicole siempre mantuvo su identidad.

A lo largo de más de tres décadas, su trayectoria trascendió las pasarelas: trabajó en televisión, actuó, condujo y participó en algunos de los programas más populares del país. Su compromiso con la defensa de los animales siempre fue una parte importante de su vida, una pasión que mantiene hasta hoy y que también comparte con su familia.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA MODA?

Jugar, vestirme bien y animarme a usar las nuevas tendencias. ¡Me gusta mucho la ropa!

¿Y LO QUE MENOS TE GUSTA?

Que a veces puede tomarse como algo muy frívolo.

NUNCA SALÍS DE TU CASA SIN…

Mi teléfono, sobre todo porque tengo cuatro hijos. También llevo un gloss y alcohol en gel.

El gloss, infaltable junto al teléfono y el alcohol en gel Gentileza Givenchy

¿DISEÑADORES O MARCAS FAVORITAS?

Isabel Marant y Chloé me gustan mucho. Creo que cada temporada van destacándose diseñadores diferentes, y voy viendo qué cosas me gustan de cada uno.

Uno de los últimos desfiles de Chloé, entre sus firmas favoritas Marc Piasecki - WireImage

¿LO ÚLTIMO QUE TE COMPRASTE?

Unas botas y make up.

¿LO MÁS POLÉMICO QUE USASTE PORQUE TE ENCANTABA?

Un vestido balloon.

¿UNA TENDENCIA QUE NUNCA PASA DE MODA?

El animal print, el little black dress y los jeans.

Un clásico que no pasa de moda

¿QUÉ PRENDA TENÉS HACE TIEMPO Y NO PODÉS DEJAR IR?

¡Varias! Me cuesta largar porque después dan la vuelta y vuelven.

¿INFALTABLES DE TU VALIJA?

Musculosas básicas, jeans, anteojos y accesorios.

No pueden faltar en la valija

¿UN LUGAR EN EL MUNDO?

Mi chacra, donde están mis animales rescatados y mi huerta.

¿EL PERSONAJE DE FICCIÓN MÁS ELEGANTE?

James Bond.

¿UN COLOR QUE NUNCA USÁS?

Salmón.

¿COLECCIONÁS ALGO?

Lentes de sol.

Un must dentro de sus colecciones

¿LA MUJER MÁS ELEGANTE DE LA ARGENTINA?

Juliana Awada. Me encanta porque es elegante, con una frescura y simpleza únicas.

Según Nicole, Juliana Awada es una de las mujeres más elegantes de la Argentina

¿ALGÚN CONSEJO QUE TE HAYA MARCADO?

Que no todo lo que es moda o tendencia va con nuestro cuerpo o personalidad.

¿UNA PERSONALIDAD DE LA MODA CON LA QUE TE GUSTARÍA CENAR?

Tom Ford.

Tom Ford, la personalidad de la moda con la que cenaría Theo Wargo - WireImage

¿ALGUNA PERSONA QUE TE INSPIRE?

Sienna Miller.

¿ALGÚN ACCESORIO QUE NUNCA TE FALTE?

Aros.

¿UN ÍCONO DE MODA?

Jane Birkin y Grace Kelly.

¿CÓMO ELEGÍS TU LOOK CADA MAÑANA? ¿TARDÁS MUCHO EN ESTAR LISTA?

Depende mucho de mi “mood” del día. Suelo ser rápida. Pero cada tanto me pasa, como a toda mujer, eso de sentir que “nada te queda bien”.

¿UNA PRENDA QUE TE RECUERDE UN MOMENTO FELIZ?

Todo lo que me compro afuera porque me recuerda a diferentes viajes y me encanta.

¿TU ESTADO DE ÁNIMO INFLUYE EN EL LOOK QUE ELEGÍS?

¡Sí! Si más boho, más clásica, más neutra o colorida, según como esté.