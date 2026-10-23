Ediciones únicas, “milesimados”, sin alcohol y hasta en lata: nuevas tendencias en burbujas

Cómo todos los años, el cuarto viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Champagne (World Champagne Day). Y aunque la celebración rinde homenaje a la más tradicional región productora de burbujas (Champagne, en Francia), las distintas naciones que elaboran de vino espumante se suman al festejo para brindar con sus propios exponentes.

La Argentina -en la actualidad productora de grandes vinos espumantes en todos sus estilos- tiene muchas novedades en esta materia, desde lanzamientos de ediciones únicas hasta cambios en la forma de elegir los vinos que integran un espumante. También, packagings a tono con consumos más desestructurados.

Un blend único de añadas únicas

La edición 006 es 100% Pinot Noir

En sintonía con la celebración, Baron B presentó esta semana la edición N°006 de su vino ícono: Héritage, que se construye todos los años a través de la selección y assemblage de añadas excepcionales (“millésimes”) que se guardan en la cava de la reconocida champañera mendocina.

Una de las particularidades de la edición N°006 es que todos sus componentes son Pinot Noir. En el corte participan vinos de las cosechas 2015, 2017 y 2020, que aportan cada uno de ellos una cuota de complejidad particular

“En esta edición, el Pinot Noir permite explorar cómo el tiempo puede transformar y revelar nuevas dimensiones de una misma variedad. La evolución del 2015, la concentración del 2017 y la estructura del 2020 construyen una expresión compleja y profundamente ligada al estilo Baron B”, comentó Hervé Birnie Scott, chef de cave de la marca.

Lo mejor de cada año, siempre

La cosecha en la contraetiqueta

Ya en el apartado anterior aparecía la palabra “millésime”, que en la jerga de Champagne refiere a aquellas añadas que por ser excepcionales se embotellan solas, a diferencia del mayor volumen de vinos espumantes que suelen combinar distintas añadas (y que suelen llevar la leyenda “sin añada”, “sans année”, “non-vintage”... o a veces ninguna referencia).

En la semana en que se celebra el Día Mundial del Champagne, la champañera mendocina Rosell Boher anunció que a partir de ahora todos sus vinos espumantes tendrán su año de cosecha en la contraetiqueta, transformándose en la primera bodega argentina en la que todos sus vinos son “milesimados”.

Puede parecer un detalle nimio, cuando no marketinero, cuando en realidad lo que expone es que el enorme trabajo detrás de cada cosecha para obtener un producto excepcional. Ya que, como señala la tradición de la Champagne, cuando un año no ha sido bueno en términos de calidad los vinos no se lanzan al mercado.

Formato friendly

Con o sin copa

Si hay algo que cambio (o, mejor dicho, se expandió) es la forma de consumo del vino espumante, que ya no queda reservado solo para el momento del brindis. Las burbujas han penetrado los ámbitos gastronómicos, a tal punto que muchos restaurantes las ofrecen como maridaje de sus platos.

Otros, por su parte, apuntan incluso a un consumo más desestructurados. Y es el caso de la tradicional bodega champañera Navarro Correas, que lanzó su caballito de batalla -el Extra Brut- en prácticas latitas de 355 ml, lo que no solo facilita su consumo en términos de (valga la redundancia) practicidad, sino también en términos económicos, ya que su precio es similar al de una lata de cerveza.

Wish list

En el restaurante los espumantes hoy se hacen un lugar

La explosión en diversidad del mundo de las burbujas argentinas va de la mano de un notorio aumento en la calidad de los productos. La cuidada elaboración de los espumantes atraviesa a todas las franjas de precio, por lo que hoy hay buenos productos para todos los bolsillos.

Dicho eso, sin repetir y sin soplar, vamos con una mini lista de etiquetas que no fallan:

Domaine Elena de Mendoza Brunette (Catena Zapata): Spoiler 1: es alcohol cero. Spoiler 2: tiene una maceración con botánicos. Dato: Wine Spectator lo incluyó este año en su listado de 12 vinos sin alcohol de todo el mundo recomendados. Por lejos, uno de los mejores vinos sin alcohol que hace hoy la Argentina.

Para los amantes de los rosé

Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé (Escorihuela Gascón): un rosado 100% Pinot Noir elaborado según método tradicional a partir de uvas de El Cepillo (Valle de Uco). Elegante, de burbuja cremosa y fruta roja acompañada de notas tostadas, ideal para incorporarlo a la mesa.

Rutini Colección Extra Brut (Rutini Wines): Dos años de crianza sobre lías hacen de este corte en partes iguales de Chardonnay y Pinot Noir un vino con énfasis en las notas terciarias (panificados, tostados), pero que a la vez tiene una enorme frescura que equilibra. Además, buen potencial de guarda.

Un clásico que cada vez expresa mayor precisión

Luigi Bosca Brut Nature (Luigi Bosca): Corte de Chardonnay y Pinot Noir elaborado por método de tradicional con uvas de Valle de Uco es ideal para quienes prefieren los espumantes con menor dosaje de azúcar (Brut nature indica que tiene menos que un Extra Brut). Súper versátil y elegante.

La Flor Brut Nature (Bodega La Flor): Descontracturado pero a la vez elegante, a tono con el estilo de la bodega, un corte de Pinot y Chardonnay con una burbuja delicada, con aromas en los que pesa más la fruta que la crianza. Fácil de beber y de maridar.

Beber con moderación - Prohibida su venta a menores de 19 años