El ritual imbatible: las mejores cafeterías porteñas para celebrar el Día Internacional del Café
El 1 de octubre se celebra a esta clásica infusión a nivel mundial, por lo que se pueden visitar distintas propuestas gastronómicas de Buenos Aires con los beneficios de Club LA NACION
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Cada 1 de octubre, son muchos los que levantan una taza en honor a la fecha. El Día Internacional del Café nació en 2015 por iniciativa de la Organización Internacional del Café, con la idea de reconocer a los productores y celebrar una bebida que atraviesa culturas, rutinas y generaciones sin perder intensidad. En Buenos Aires, ciudad de mesas de café y sobremesas eternas, la fecha encuentra terreno fértil. Club acompaña a honrarla como corresponde, con una selección de lugares y beneficios pensados para que la excusa dure bastante más que un día.
Ninina es pionero en café de especialidad en Argentina desde 2013, y ese trabajo constante se nota en el ranking de The World’s 100 Best Coffee Shops. El año pasado había debutado en el puesto 64, y esta vez no solo revalidó el lugar, sino que subió al 41, una de las únicas tres cafeterías argentinas que se metieron en el Top 50 de Sudamérica. La distinción salió de la evaluación de más de 4200 cafeterías, con 300 jueces profesionales y más de 280.000 votos del público.
Por su parte, Cocu tiene ese aire de bistró parisino que siempre enamora. Aquí los éclairs se ganaron fama de estar entre los mejores del país y el croissant de chocolate sale de la vitrina con esa textura hojaldrada que pide acompañamiento inmediato. Ahí el café cumple justo esa función, la de maridar con un cortado o un flat white que va perfecto con lo dulce o, por qué no, con el salmón del sándwich nórdico para quienes buscan algo más salado.
Finalmente, Borja tiene su propia forma de invitar a quedarse, con una barra de especialidad que nunca falla y una estética cuidada que lo hace muy instagrameable además de acogedor. El alfajor de almendras y el roll de canela acompañan sin tapar el sabor del café, y para el mediodía la carta de wraps, ensaladas y sándwiches sostiene la propuesta más allá del desayuno o la hora del té.
El café tiene su día internacional, pero se celebra mucho más allá de la fecha. Y Club LA NACION acompaña a disfrutarlo en cada ocasión.
La taza perfecta
- Ninina
- Cocu Boulangerie
www.instagram.com/cocuboulangerie
- Borja Specialty Coffee
- Möoi
- AVG Electric Café
www.instagram.com/avgelectriccafe
- Bagels & Bagels
www.instagram.com/bagelsybagels
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