Evelyn Scheidl, su presente influencer, cómo superó la muerte de su esposo y por qué no volvió a formar una pareja

Sostiene que toreó temporales. Hay que creerle. Detrás de lo espléndido de su apariencia, habita una mujer que ha tenido que sortear más de un escollo. Un duelo que la selló antes de tiempo, una crisis financiera por resolver y el incendio de su piso de Recoleta son algunas de esas piedras que la desafiaron. “Aquí estoy”, se afirma en sí misma. Evelina Elena Scheidl se transformó en muchas otras. A la fuerza. Cuestión de supervivencia.

Cuando clavó determinada sus stilettos en las pasarelas de la alta costura se transformó en Evelyn Scheidl, la elegante dama aspiracional. Y cuando debió sobrellevar los escollos que le planteó la vida, algunos muy complejos de afrontar, ahondó en lo férreo de la educación alemana del Hölters Schule de Villa Ballester donde conformó su temple desde muy niña.

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Reconoce que hombres y mujeres deben encontrar su propio estilo para lucir siempre impecables Santiago Filipuzzi

Evelyn Scheidl cumplió 75 años y así como se coronó Miss Argentina en 1971 y representó al país en Japón buscando la corona de Miss Mundo (quedó octava entre las más bellas del planeta), hoy es una cabal representante de esa generación que acompaña el paso del tiempo sin abonar en intentos en falso en torno a los cuidados estéticos, pero demostrando que la sensualidad puede conservarse y potenciarse y que la energía vital y el deseo de actividad no renuncian con la caída de las hojas del calendario.

Su cuenta de Instagram afirma que la siguen alrededor de 130.000 personas. Sus habituales publicaciones suelen tener buena repercusión, sobre todo aquellas donde se dedica a mostrar el paso a paso de algunas de sus tradicionales recetas de cocina. Refinada y elegante también cuando se ubica detrás de la mesada de mármol para cultivar ese arte que disfruta tanto como visitar las tiendas de los modistos más afamados.

-¿Qué significa ser una influencer en esta etapa de la vida?

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-Es maravilloso. Las redes nos dieron una nueva oportunidad, fue algo que surgió para todas nosotras de manera inexplicable, porque sucedió en un momento donde una pensaba que ya no podía hacer más nada, salvo algún emprendimiento vinculado a la ropa, rubro que está tan difícil en este momento.

-Te mostrás muy activa a través de posteos cotidianos.

-Trato de subir contenidos permanentemente, pero hay tanta información dando vueltas y con tanta gente nueva que no sé cómo se maneja el algoritmo, porque subís algo y se viraliza y, al día siguiente, generás otro contenido y no pasa nada. Me gusta mostrar moda y cocina.

-¿Qué funciona mejor?

-Las recetas se viralizan. La gente me manda imágenes de los platos terminados, me muestran cómo les quedaron siguiendo mis indicaciones. Se formó una comunidad muy activa manifestándose. No me ha pasado nada desagradable, en todo este tiempo habré bloqueado a dos o tres personas. Hubo gente que me hizo alguna crítica, pero eso no me molesta, al contrario, me gusta, puedo intercambiar y hasta tomar esa idea.

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-¿Qué tiene que suceder para que bloquees a alguien?

-Lo hice con algún hombre que andaba dando vueltas y me dijo algo desagradable. Es la excepción, mi comunidad es muy amorosa. Para mi cumpleaños, me escribieron más de tres mil personas y, como resulta imposible responderles a todos, grabé un video de agradecimiento, pero, en general, me gusta contactar a cada uno de los que me escriben.

Juega con el lente de la cámara, lo seduce, como cuando impactaba luciendo los diseños relevantes de la alta costura nacional Santiago Filipuzzi

-Has sobrellevado dolores importantes, ¿considerás que te has convertido en una figura aspiracional para muchas mujeres de tu generación?

-Es así. Sucede algo curioso, aunque ya pasaron dieciséis años de mi viudez, todavía me siguen escribiendo por ese tema. La gente que queda viuda me envía sus mensajes, me pide consejos, quieren que les cuente cómo hice para volver a salir a la palestra.

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-¿Qué les respondés?

-Veo mucha soledad en la gente, así que les doy mi versión.

-¿Cuál es esa versión?

-Cada matrimonio es un mundo, está quien que no se recupera nunca y quien lo hace más rápido. A mí me costó mucho, pero, mis hijos llenaron la existencia, aunque cada cual tiene su vida, no pueden estar cargando con una madre. Es lo último que deseo para mis hijos. Eso lo tengo claro, incluso pensando en el futuro. Por otra parte, me aferro mucho a mis amigas, es el continente que una necesita.

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Dar de nuevo

-¿Cómo ves a la mujer argentina en relación a la historicidad del género?

-El argentino es machista y todas las mujeres de mi generación lo tomamos como algo natural, pero no por eso nos pasaban por arriba. Había trabajos estipulados, de la casa se ocupaba la mujer y del auto se encargaba el hombre. Eso cambió, lo veo con mis hijos. Mis chicos hacen cosas que mi marido no hizo nunca. Está muy bueno poder compartir las responsabilidades.

-Has sido una mujer que se corrió de determinados mandatos y desarrollaste una carrera más allá de los roles establecidos socialmente en torno a la familia.

-Es cierto, pero, fíjate qué, cuando mi marido descansaba, les decía a mis hijos “no hagan ruido que papá duerme”.

-¿Y vos?

-Estaba en igualdad de condiciones, también estaba cansada por haber hecho tres desfiles por día. No me quejo. Fue una linda época y creo que los cambios bruscos nunca son buenos, deben ser paulatinos, por eso veo bien que el hombre colabore.

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-No todos los cambios son paulatinos. El fallecimiento de Fernando Diez, tu esposo, hace dieciséis años, te modificó la vida en segundos. ¿Cómo se atraviesa un duelo tan grande?

-Fue algo muy feo.

-Tengo entendido que él acababa de realizar un viaje al exterior.

-Estaba volviendo de Miami. Me llamó por teléfono a las siete y media de la mañana diciéndome que había aterrizado en Ezeiza. Lo fue a buscar un chofer, había sido la primera vez en mi vida que no lo iba a esperar al aeropuerto.

-Curioso.

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-Muy curioso. Murió de un infarto en el trayecto a casa, sobre la avenida 9 de Julio.

-Entonces, la última charla fue apenas aterrizado en Buenos Aires y a minutos de fallecer.

-Lo último que me dijo fue “deciles a los chicos que estén todos para almorzar”, pero al más chico lo mandé al colegio porque había faltado toda la semana por una gripe. Cuando lo fui a buscar, pensó que había fallecido la perrita.

-Difícil.

-La pasé muy mal durante meses. Mis chicos y yo estuvimos encerrados mucho tiempo. Nuestros amigos estaban en casa día y noche, hemos llegado a dormir en el living y tirados en los sillones, era un “spetto corrido” de afecto y contención.

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-¿Qué edades tenían tus cinco hijos?

-El menor había cumplido dieciséis y el mayor ya tenía veintinueve años, sufrieron, lloraron.

-¿Cómo comenzaste a recomponer la vida?

-Fernando fue un hombre maravilloso, nunca te recuperás, pero hubo que salir a atajar las balas y enfrentar la parte legal.

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-Las finanazas de la empresa y la economía doméstica.

-Cosas no muy gratas.

-Tu esposo era el dueño de la zapatería Botticelli.

-Exacto. Uno comienza a enfrentarse con la vida, pero siempre con la ayuda de los amigos que estuvieron tan presentes.

-Trascendido el duelo siempre emerge otra instancia.

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-Se atraviesa hasta que llega la famosa aceptación. Hoy te puedo decir que me quedé con muy lindos recuerdos, con cinco hijos maravillosos y agradecida a la vida por haberlo encontrado. Fue el único amor de mi vida, no tuve ningún otro hombre, con eso me quedo. Fui feliz, no necesito otra cosa. Cada día de mi vida miro la parte derecha de la cama y le doy las buenas noches, sigo hablando con él, tengo conexión.

-A través de tu testimonio se puede espejar mucha gente.

-Es muy difícil dar consejos porque cada matrimonio es un mundo. Muchas mujeres se sienten identificadas conmigo y otras, no. Hay mujeres que necesitan ocupar ese lugar vacío y, a los tres meses de perder al marido, salen con otro señor. ¿Por qué no? No se debe juzgar, cada persona tiene sus deseos y necesidades, incluso para sentirse protegida.

Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti y Teresa Calandra, parte del grupo férreo de amigas con el que comparte su tiempo

-En algunos casos, aparece cierto rasgo de culpa por el regreso de un estado de placidez. Luego del fallecimiento de tu esposo, ¿recordás cuándo reíste por primera vez?

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-Me sucedió, pensaba que no tenía derecho a reírme. Habían pasado ocho o nueve meses y, en una reunión con amigas, creo que en la casa de Teresa (Calandra), me reí por algo que habían dicho y todas se miraron asombradas. Yo también me sorprendí. Nadie dijo nada. A veces, me dicen que soy el Ave Fénix, porque también se me incendió la casa.

-Te iba a consultar sobre ese otro momento límite que te tocó atravesar. ¿Qué provocó el incendio de tu dúplex?

-Un cortocicuito en un toma de luz que estaba detrás de una madera que cubría la pared, que estaba así desde que habíamos comprado el departamento. Gracias a Dios fue de día y yo estaba haciendo las tortas para el cumpleaños de uno de mis nietos. Dos de mis hijos habían vuelto de la facultad, uno se quedó conmigo y el otro se fue a su cuarto, hasta que, de pronto, lo escucho gritar “se incendia, se incendia”. El fuego es una cosa espantosa, arrasa con todo en segundos, no te da tiempo a nada. Al tratarse de un dúplex, tomó el primer piso, pero no llegó a la planta de abajo. Como la persiana del cuarto estaba cerrada, explotó y permitió que saliera una llamarada de diez metros, los vecinos se asustaron mucho. Los aires acondicionado quedaron retorcidos. Mi ropa no estaba quemada, pero se le impregnaron rayas negras como consecuencia del humo, hubo que tirar prácticamente todo.

-Arrancar de nuevo.

-Una vez más.

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-Sos una mujer fuerte.

-Me lo dicen tanto que me lo voy a terminar creyendo. Las cancerianas tenemos una fuerza especial.

-Siempre te mostraste muy cerca de tus hijos.

-Soy abrazadora, no tengo preferencias por ninguno, no podría ser así, pero siempre estoy más cerca del que, en ese momento, más me necesita.

-De tu hijo más chico fuiste, en cierto modo, madre y padre.

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-No tanto, sus hermanos y yo estábamos tan destruidos que él se empoderó y nos contuvo a todos.

-¿Hablaron y hablan sobre el duelo que atravesaron?

-Nunca más se habló de la tragedia, pero a Fernando (Diez) se lo nombra constantemente. Durante los primeros años, para el aniversario, le hacíamos una misa en San Martín de Tours, pero nos la pasábamos llorando, así que lo suspendimos. También nos solíamos reunir para los aniversarios y brindar, hasta que Máximo, uno de mis hijos, me dijo “no brindemos más, papá está acá, con nosotros”.

-¿Qué une la ausencia de tu esposo con la cantante Lucía Galán?

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-Ella, que tiene un corazón inmenso, puede conectarse con los muertos. Participa de un grupo que es “vida después de la vida”, donde se junta mucha gente que perdió a seres queridos.

-¿Te guio en alguna experiencia puntual?

-Sí, aplica un mecanismo que se hace con dos casetes antiguos y el sonido del agua, cuando hice una pregunta, de uno de los aparatos apareció la respuesta de mi marido.

-Anteriormente, me decías que experimentabas la presencia de tu esposo.

-Me ha sucedido en infinidad de oportunidades. He entrado a oscuras a mi cuarto y se me encendió automáticamente la televisión y, de golpe, se volvió a apagar. Tengo velas a pilas sobre una chimenea, que no se encienden casi nunca. En una reunión con amigas, comenzamos a hablar sobre Fernando y, de repente, se encendieron las seis velas al unísono.

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-¿Le hablás?

-Constantemente. A veces le digo, “déjate de jugar al golf, tenemos que solucionar un quilombo” o le pido encontrar estacionamiento para el auto y siempre me aparece un lugar. Hasta mis amigas lo invocan, porque te encuentra siempre el estacionamiento.

No extraña la vida sobre las pasarelas, pero sigue acompañando desde la platea a los modistos consagrados y a las nuevas generaciones de diseñadores Santiago Filipuzzi

-Entonces, Fernando Diez ¿el único hombre de tu vida?

-Sí.

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-¿No te volviste a enamorar?

-No.

-¿No te interesó nadie?

-No y mis amigas saben que no busco que me presenten a nadie. Una pareja no llena la vida de una persona, aunque a los hombres les cuesta más seguir solos, las mujeres nos arreglamos mejor, sabemos estar solas.

-No todo el mundo puede hacer un balance tan favorable de su matrimonio, aún luego de atravesar una tragedia.

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-Hay que estar preparados para un montón de cosas que te pueden pasar, pero nadie te lo enseña. Fueron treinta y seis años de felicidad, de eso me agarro para seguir adelante. Tengo 75 años y miles de proyectos, el ser humano que no los tenga, está muerto. Me gusta estar activa, me llena de energía.

Hacedora

-¿Se gana buen dinero a partir de generar contenidos en las redes sociales?

-Hay empresas que te contratan, pero, en este momento, se vive una crisis importante. Por otra parte, me gusta acompañar a los emprendedores, a los que les cuesta mucho visibilizarse. Hace poco me escribió la dueña de una boutique de Bahía Blanca que había perdido casi toda la mercadería en la última inundación. Me mandó una encomienda con algunas prendas y, por supuesto, que me tomé imágenes luciéndolas y mostrándoselas a mis seguidores. Me gusta estar cerca de ese tipo de iniciativas.

-¿Te asusta algo del universo tecnológico?

-La IA me impresiona, es maravillosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando alguien puede usar tu imagen y voz y hacer cualquier cosa, se entra en un terreno complicado que, por otra parte, no está legislado. Además, hay mucha gente que habla en redes sin saber nada, manipulando a las personas más vulnerables, presas que toman en serio a cualquiera.

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Etapa concluida

-Dejaste de desfilar en la década del noventa, ¿fue una decisión muy pensada?

-Lo analicé y lo decidí con mucho amor. Cuando llega una nueva generación muy completa, es cuando una tiene que dar un paso atrás. Dejar las pasarelas no me causó ninguna pena.

-¿Es un peso responder a la propia imagen?

-A la gente le gusta verte bien, aún si te encuentran en la calle haciendo las cosas de la vida cotidiana.

-No te imagino con un aspecto descuidado.

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-Jamás salgo desaliñada. Como decía Coco Chanel, “no hay mujeres feas, hay mujeres vagas”. La mujer tiene que encontrar un estilo y ser fiel a eso.

-En tu tiempo, ¿qué exigencias físicas padecía una joven dedicada a lucir moda y, en tal caso, se agredían los parámetros de salud?

-No sucedía nada de eso. Te digo más, los desfiles de Marilú Bragance convocaban a tanta gente que podían llegarse a hacer tres en el mismo día en lugares como el hotel Plaza. Entre desfile y desfile nos servían un té completo, porque comenzábamos a las dos de la tarde y terminábamos a las nueve de la noche. Nunca escuché que un diseñador diga “estás gorda, no te tomo”. Teté (Coustarot) y yo hemos desfilado embarazadas, no era una restricción.

-¿Algún vicio?

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-Soy muy quiosquera, me matan los dulces.

-¿Feminista?