Gastronomía VIP. ¿Qué restaurantes eligen las celebrities internacionales?

Restaurantes en altura, vegetarianos, pizzerías y bodegones, las visitas internacionales apuestan por lugares discretos y platos locales

Paula Ikeda Para LA NACION

“Buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires”, escribió la popstar británica Dua Lipa tras su visita a nuestro país. Apenas desembarcó en la Argentina para sus recitales en el Campo de Polo, la cantante se movió con naturalidad y le dio forma a una gira gastronómica que ya marca tendencia entre las celebrities internacionales.

Cuando apareció en El Preferido de Palermo (Jorge Luis Borges 2108), donde las reservas se hacen online y las filas son habituales, la puerta se llenó de fans que hicieron correr la voz. La elección del lugar confirmó la tendencia: las visitas que llegan a la Argentina ya no van solo a las típicas parrillas, sino que también se animan a otro tipo de menú, como las milanesas de bife de chorizo con papas fritas y verduras o los helados caseros de dulce de leche o sambayón.

La gira gastronómica de Dua Lipa generó un circuito distinto para las celebridades internacionales que visitan Buenos Aires. instagram @elpreferidodepalermo

Conforme con la experiencia, Dua Lipa compartió su recorrido gourmet en su newsletter semanal: “Una de mis cosas favoritas de hacer giras y visitar ciudades alrededor del mundo es pedirle a amigos que me den recomendaciones –escribió–. Cortesía de mi amiga Mica [refiriéndose a la modelo argentina Mica Argarañaz], les dejo los lugares que hicieron mi estadía más especial” y acto seguido, cual crítica gastronómica, hizo una lista de lugares que se transformaron en referencia para los famosos que le siguieron (y los que vendrán).

La multitud afuera de "El Preferido de Palermo" a la espera de Dua Lipa. El lugar (de los mismos dueños que "Don Julio") es una parada casi obligada. instagram @dualipa

¿Algunos ejemplos? Fanática de la pizza, Dua Lipa puso a Atte. Pizza Napoletana (El Salvador 6016) en el “mapa” internacional. Sus recetas llevan el sello de Anthony Falco, fundador de la pizzería Roberta’s en Nueva York.

Dua Lipa puso a "Atte. Pizzeria Napoletana" en el mapa internacional. Instagram

Y a la vez, como una porteña más, visitó Naranjo Bar (Carranza 1059), al que describió como “un bar de vinos cool y natural con deliciosos platitos que está abierto hasta altas horas de la noche”. Guiño especial para rockstars: la hora del cierre de esta cocina es ideal para quienes buscan comer algo después de los recitales.

Según Dua Lipa, Buenos Aires tiene una de las mejores pizzas Instagram

La mejor vista de Buenos Aires

Un estilo similar al de Dua Lipa eligió Coldplay, durante el tiempo que realizó sus 10 shows en River Plate. Con un perfil un poco más bajo, la banda británica eligió ir de tragos a Pony Line, en el Four Seasons Buenos Aires, con intimidad absoluta. Para sus reuniones íntimas, “Friends and Family” (amigos y familia), mientras tanto, cerraron Rey de Copas (Gorriti 5176) y Trade Sky Bar (Corrientes 222).

Trade Sky Bar en el edificio Comega se convirtió en un punto estratégico para las visitas célebres en Buenos Aires Gentileza Trade Sky Bar

“Fueron dos noches seguidas, querían el lugar para ellos, con unos 120 invitados cada vez”, explica Andrés Rolando, uno de los dueños de Trade. “Por razones de confidencialidad, no estaban permitidas las fotos y nuestros empleados dejaron de lado sus celulares”. ¿Qué pidieron los Coldplay? Al tratarse de un postshow, se les ofreció bandejeo con menú especial para eventos, con sushi y una carta reducida con tragos clásicos.

Trade Sky Bar 2023 Circuito gastronómico celebridades Gentileza Trade Sky Bar

Este lugar impacta con una vista inigualable de Buenos Aires en su piso 19, sobre la avenida Corrientes y frente al CCK. Por otra parte, tiene una entrada exclusiva, lo que asegura la discreción. La intimidad, para las celebrities internacionales, es prioridad y eso lo sabía la productora que trajo la banda al país y que conocía a los dueños del sky bar (propietarios también de bares con estilos distintos como Uptown y Nicky Harrison).

Coctelería acompañada por la propuesta gastronómica del chef Dante Liporace en Trade Sky Bar Gentileza Trade Sky

De alguna manera, Trade se fue convirtiendo en un refugio VIP nocturno que funciona a la perfección. Hace unas semanas, sin ir más lejos, cuando todos pensaban que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encontraban en la avenida Corrientes viendo la obra Tootsie, estaban cenando allí. Lo único que solicitaron fue que los comensales vecinos esperaran a que el futbolista disfrutara de su noche antes de acercarse a pedir autógrafos y fotos. De la carta del chef, Dante Liporace, Messi eligió risotto de langostinos y una copa de vino blanco.

Lionel Messi en Trade Sky Bar Ruta gastronómica de los famosos con Andrés Rolando -dueño del lugar- y su pareja, la actriz de "Tootsie", Julieta Nair Calvo. Gentileza Trade Sky Bar

La avanzada vegetariana

Los Coldplay sumaron un requisito que cada vez suena más dentro del star system extranjero: el menú vegetariano. Así es como muchas celebridades (incluyéndolos a ellos) llegan a Chuí (Loyola 1250), referencia obligada de los platos sin carne ubicado en el límite entre Villa Crespo y Chacarita.

Salteándose las reservas vía Meitre y guiada por sus amigos argentinos, Delfina Blaquier y Nacho Figueras, la primera famosa en visitarlo fue la actriz estadounidense Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, y novia de Chris Martin, el líder de Coldplay.

“Chuí es superabierto, con mesas en un jardín al aire libre así que la privacidad la hace el cliente. Chris Martin tuvo que atravesar el lugar y preguntar por ir al baño, como cualquier vecino”. Gentileza Chui

“Nos habían avisado de la posibilidad, pero nunca hay certezas con este tipo de reservas, así no se filtra a la prensa”, explica el encargado del restaurante, León Betancourt. “Pidieron de todo, vegetariano y vegano. Cuando llegan los comensales, tienen la libertad de elegir a la carta o probar la experiencia ‘omakase’ donde les hacemos conocer ciertas regiones del país”.

Así se captó a Cris Martin al agradecer y saludar al personal en Chuí Gentileza

Fue tal el entusiasmo que, al día siguiente, Dakota volvió con su novio y parte del staff. “Pidieron paté de hongos y estaban como locos con las pizzas a leña. Chuí es superabierto, con mesas en un jardín al aire libre. Chris Martin tuvo que atravesar el lugar y preguntar el camino para ir al baño, como cualquier vecino.

Los de Coldplay se llevaron pizzas, pero pidieron que fuera lo justo, para no desperdiciar. ‘Queremos comer bien, pero no mucho’, nos dijeron. Y, como no tenemos envases para delivery, se las llevaron en fuentes de aluminio”, explica Betancourt, quien salió en la foto que dio vueltas al mundo de Chris Martin saludando al retirarse de Chuí.

"Quienes visitan Argentina ya no buscan tanto parrillas sino que eligen alimentarse con vegetales", dicen en Chuí Gentileza Chui

Interesada por los productos locales, Dakota Johnson aprovechó para llevarse dos botellas de etiquetas boutique de vinos para el recital.

¿Cómo llegó Chuí a tener un nivel mundial? “Es un poco de todo, el boca a boca argentino y el reconocimiento de la prensa extranjera, más un importante cambio de consumo. Quienes visitan la Argentina ya no buscan tanto parrillas, sino que eligen vegetales y eso es un plus”, arriesga León. Personalidades locales como el tenista Gastón Gaudio, que llevó al Emir de Qatar, también contribuyeron a que Chuí estuviera en el ojo internacional. Otra habitué es la actriz española Úrsula Corberó, pareja del Chino Darín.

La escalada es notable: el restaurante acaba de cumplir 2 años y, solo en el último tiempo, pasaron por ahí las bandas Jungle, Hot Chip, Rels B, y los artistas Devendra Banhart, Vitalik Buterin, Gael García Bernal y Finneas O’Connell.

La foto de Robert Pattinson en la parrilla Don Julio de Palermo subida a Twitter alertó sobre la presencia del actor en el país. Fuente: Twitter @aitana169

El mapa de los guías locales

En general, las celebridades que llegan a Buenos Aires cuentan con amigos locales a quienes pedirles consejo. Un ejemplo: el tenista Juan Pico Mónaco fue el nexo para que Rafael Nadal y Gabriela Sabatini pisaran Trade Sky Bar, mientras que personalidades como Gael García Bernal –que tiene dos hijos con su ex, la actriz argentina Dolores Fonzi, en Buenos Aires– suele verse en el bar El Limón (Castillo 590). La argentina Camila Morrone (ex de Leonardo DiCaprio), a su vez, marcó la agenda gastronómica de su amiga, la cantante y actriz británica Suki Waterhouse, quien vino al país para actuar en el Lollapalooza junto a su novio, el actor Robert Pattinson.

La multitud agolpada en la puerta lo dijo todo, Apenas se supo que Lionel Messi estaba en "una parrilla de Palermo”, todos supieron que se trataba de "Don Julio". Gerardo Viercovich,Instagram @donjulioparrilla

La pareja no pudo resistirse a un clásico argentino y fue directo a una parrilla. Pero hace tiempo que la parada “carnicera” se amplió hacia nuevos nombres y Don Julio, en Palermo (Guatemala 4699), se consagró como “el” lugar donde ir. Si se trata de personajes famosos, la última visita de Messi lo demuestra: la discreción de su personal es absoluta.

Robert Pattinson también eligió Atte. Pizzería Napoletana y fue sorprendido por fanáticos y fotógrafos a su salida, ya alertados de los puntos estratégicos de las estrellas internacionales.

Al día siguiente Robert Pattison también eligió Atte Pizzería Napoletana y fue sorprendido por fanáticos y fotógrafos a su salida, ya alertados de estos nuevos puntos estratégicos de las celebridades internacionales.

Nombres (y reservas imposibles) como “Anchoíta”, suenan como nuevos espaciospara el paladar local y llaman la atención de todo el quiera vivir la experiencia gastronómica de Buenos Aires como uno más. Así lo vive (y comparte en sus redes sociales) la actriz Ursula Corberó cada vez que va a Las Flores.

El actor Matt Damon y su mujer argentina, Luciana, en Las Violetas Argentina

Una celebridad suelta en Buenos Aires

La ruta gastronómica porteña es tan comentada que muchos famosos eligen dónde hospedarse en función de sus restaurantes. Así suele suceder con personalidades como Robert De Niro, Rosalía o Harry Styles, que optaron por restaurantes como Elena, Nuestro Secreto y bares como Pony Line Bar, sin necesidad de salir del Four Seasons Buenos Aires.

Incluso, existe un circuito de trabajo, con productores y agentes que poseen contactos directos en hoteles con servicios de “concierge VIP”. “En Trade contamos con un teléfono privado para hoteles, conserjes, prensa y sponsors con reservas especiales”, confirmaron en el sky bar.

Confitería Las Violetas 2022 Buenos Aires Instagram

También están quienes prefieren un circuito tradicional y se mueven por su cuenta, como el actor Matt Damon (casado con la argentina Luciana Barroso, es casi un local) quien el año pasado se dejó ver por la legendaria Confitería Las Violetas (Av. Rivadavia 3899).

Sin dudas, la ubicación y las reseñas son claves. Así fue como, el año pasado, la actriz australiana Margot Robbie y la modelo y actriz británica Cara Delevingne reservaron mesa en Patagonia Sur, el restaurante de Francis Mallmann en La Boca (Rocha 801).

Como dijimos, influye (y mucho) la cercanía de los restaurantes con los hoteles cinco estrellas. Por eso, y por su increíble parrillada de mar y de tierra, Fervor, en Recoleta (Posadas 1519), es otra escala frecuente. Y un punto extra para artistas y público de los teatros y de las galas del Teatro Colón es que su cocina cierra tarde (especialmente si hay un pedido VIP de por medio).

Anya Taylor-Joy en el restaurante "Fervor" Gentileza Fervor

Allí estuvo el año pasado la actriz Anya Taylor-Joy con su marido, el actor Malcom McRae. Comieron empanadas santiagueñas al horno de barro y provoleta con tomates secos, rúcula y cebolla morada. Anya eligió pastas –tallarines con tomate y albahaca– y como postre, una selección de helados de maracuyá y de crema. Fervor también fue de las últimas salidas de Taylor Hawkins, el fallecido baterista de la banda de rock Foo Fighters, quien participó del Lollapalooza 2022.

Tyler Hawkings en una de sus últimas apariciones públicas en Recoleta, en marzo 2022 Gentileza Fervor

A finales de septiembre, el actor británico Benedict Cumberbatch estuvo en Buenos Aires acompañando a su pareja, la directora teatral Sophie Hunter, en el estreno de las óperas Los siete pecados capitales y El castillo de Barbazul en el Teatro Colón. El protagonista de Dr. Strange aprovechó para almorzar en Marti, el restaurante de Germán Martitegui (Rodríguez Peña 1973). Que la ciudad tenga propuestas vegetarianas fue fundamental para el actor, quien dijo que “ser conscientes de la alimentación y el consumo es un compromiso social que muchas veces se debe tener como sociedad”.

Benedict Cumberbatch y la opción vegetariana de "Marti", el restaurante de Germán Martitegui Patricio Cabral - RS Fotos

Un último factor relevante a la hora de configurar esta ruta son los programas de televisión. Su aparición en Street Food Latinoamerica, de Netflix, hizo que diversas personalidades quieran conocer la comida de “Pato y Romi”: Las chicas de la 3, en el Mercado Central. Su cercanía física con el aeropuerto de Ezeiza, además, hace que muchos productores de eventos las tengan en el radar. De ahí que, en su última visita al país, el equipo del rapero Bad Bunny (referente del trap latino) se haya acercado especialmente para buscar su famosa tortilla y sus empanadas para el vuelo. Una gastronomía VIP, con sello argentino.

