La Argentina arrasó en Londres, en el concurso en el que compitieron Malbec de todo el mundo

Primero la Argentina, después el resto. En lo que respecta al Malbec no hay quien pueda competir con nuestros tintos y de eso da cuenta The Global Malbec Masters, el concurso que todos los años organiza la publicación británica The Drinks Busines, y en la que compiten vinos de todo el mundo. Francia, México, Chile, Grecia, Australia, Sudáfrica y España presentaron sus versiones de nuestra variedad insignia en la edición 2026 del certamen, pero las medallas fueron para la Argentina.

“Se concedieron nada menos que siete medallas Master, todas para vinos argentinos”, comentó la Master of Wine Siobhan Turner, integrante del jurado. Además de estas siete distinciones, la Argentina se alzó también con una distinción Grand Master (premio máximo), 21 Medallas de oro, 15 de Plata y ocho de Bronce, superando ampliamente los resultados alcanzados en la edición anterior.

En el certamen, los vinos son catados a ciegas, según categorías y franjas de precio Shakirov Albert - Shutterstock

En total fueron 51 medallas para la Argentina. Según los organizadores, la presencia de nuestro Malbec fue abrumadora en una competencia que reunió etiquetas de diversos países productores. Turner, por su parte, subrayó el elevado nivel general de la muestra, con más del 95% de los vinos obteniendo alguna distinción.

Los grandes premiados

El máximo reconocimiento, la medalla Grand Master, fue para la bodega de Susana Balbo por su Signature Limited Edition Paraje Altamira Malbec 2021. En la categoría Master, seis vinos argentinos alcanzaron la máxima calificación antes del Grand Master. Los distinguidos fueron Fabre Montmayou Reservado Malbec 2024 de Bodegas Fabre, Stone Lake 2023 de Pyros Wines, Malbec Argentino 2024 de Catena Zapata, Rutini Apartado Gran Malbec 2023 de Rutini Wines, BenMarco Expresivo 2023 de Susana Balbo y Los Nobles Malbec 2022 de Luigi Bosca.

Las medallas de oro también reflejaron la fortaleza de la vitivinicultura argentina en distintos segmentos de precio y estilos. Entre los vinos premiados se destacaron etiquetas de bodegas como Zuccardi Valle de Uco, Kaiken Wines, Bodegas Bianchi, Bodegas Salentein, Viña Cobos, Rutini Wines, Trapiche y El Enemigo, entre otras.

En tanto, las medallas de plata fueron obtenidas por una amplia variedad de productores de Mendoza y San Juan, incluyendo vinos de Santa Julia, Doña Paula, Terrazas de los Andes, Luigi Bosca, Pyros Wines y Fecovita, confirmando la consistencia cualitativa de la oferta argentina.

La cosecha de medallas se completó con ocho distinciones de bronce para etiquetas elaboradas por Grupo Peñaflor, Santa Julia, Trapiche, Viña Cobos, Luigi Bosca y Terrazas de los Andes, entre otros productores.

Hubo medallas para vinos de todas las categorías de precio Shutterstock

Los resultados de The Global Malbec Masters 2026 ratifican el lugar de privilegio que ocupa la Argentina en el universo del Malbec. Más allá de los reconocimientos individuales, el certamen volvió a poner en evidencia la diversidad de estilos, regiones y segmentos de precio que caracterizan a la principal variedad tinta del país, consolidando su reputación en los mercados internacionales.

La lista completa

En The Global Malbec Masters, los vinos son evaluados según distintas categorías. Por un lado, los vinos 100% Malbec; por otro los blends con base Malbec. A su vez, se dividen en vinos con crianza en barrica de roble y vinos sin crianza en barrica. A continuación, todas las medallas obtenidas por la Argentina. Finalmente, los vinos son divididos también según franjas de precio (expresadas en libras).

La mayoría de los vinos premiados provienen de Mendoza David Silverman - Getty Images South America

Oro

Malbec sin crianza en barrica

Belhara Estate – Toro Fuerte 2025 (Under £10).

(Under £10). Kaiken Wines – Aventura Los Chacayes Sur 2023 (£20-£30).

Malbec con crianza en barrica

Zuccardi Valle De Uco – Brazos Malbec 2026 (£10-£15).

(£10-£15). Zuccardi Valle De Uco – Q Malbec 2025 (£10-£15).

(£10-£15). Bodega Los Haroldos – Tierras Viejas 2024 (£10-£15).

(£10-£15). Fecovita – Canciller Reserva 2024 (£10-£15).

(£10-£15). Kaiken Wines – Ultra Malbec 2023 (£15-£20).

(£15-£20). Bodegas Bianchi – Gran Famiglia 2023 (£15-£20).

(£15-£20). Bodegas Bianchi – Bianchi Particular 2023 (£20-£30).

(£20-£30). Bodegas Salentein – Numina Malbec 2024 (£20-£30).

(£20-£30). Viña Cobos – Bramare 2023 (£30-£50).

(£30-£50). Aluvia Vineyard – Aluvia 2023 (£30-£50).

(£30-£50). Bodegas Salentein – Single Vineyard Las Tunas Malbec 2023 (£30-£50).

(£30-£50). Trapiche – Terroir Series Finca Ambrosía Malbec 2024 (£30-£50).

(£30-£50). Bodegas Salentein – Primus Malbec 2023 (£30-£50).

(£30-£50). Grupo Vitivinicola de Tupungato – Gualtallary 2023 (£30-£50).

(£30-£50). Rutini Wines – Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 (£50-£70).

(£50-£70). Kaiken Wines – Mai Malbec 2022 (£50-£70).

Blend de Malbec con crianza en barrica

El Enemigo – Malbec 2023 (£20-£30).

(£20-£30). Zuccardi Valle De Uco – José Zuccardi 2023 (£30-£50).

(£30-£50). El Enemigo – Gran Enemigo Red Blend 2022 (£50-£70).

Plata

Malbec sin crianza en barrica

Bodega Los Haroldos – Pablo Cortez 2025 (Under £10).

(Under £10). Bodega Los Haroldos – Mesa Trinas Malbec 2025 (£10-£15).

(£10-£15). Fecovita – Bodegas Estancia Mendoza 2026 (£10-£15).

(£10-£15). Kaiken Wines – Aventura Los Chacayes Norte 2023 (£20-£30).

(£20-£30). Kaiken Wines – Aventura Valle de Canota 2023 (£20-£30).

Malbec con crianza en barrica

Bodega Santa Julia – Private Reserve Malbec 2026 (£10-£15).

(£10-£15). Bodega Santa Julia – Family Reserve Malbec 2026 (£10-£15).

(£10-£15). Zuccardi Valle De Uco – Serie A Malbec 2026 (£10-£15).

(£10-£15). Fecovita – Uco Valley 2024 (£10-£15).

(£10-£15). Doña Paula – Single Vineyard 2024 (£15-£20).

(£15-£20). Lionel Osmin & Cie – D de Doma 2024 (£15-£20).

(£15-£20). Terrazas de los Andes – Reserva Malbec 2024 (£15-£20).

(£15-£20). Pyros Wines – Pedernal Valley Malbec 2024 (£15-£20).

(£15-£20). Bodegas Salentein – Barrel Selection Malbec 2025 (£15-£20).

(£15-£20). Fecovita – Bodega Los Helechos 2023 (£15-£20).

(£15-£20). Luigi Bosca – De Sangre Malbec 2024 (£20-£30).

(£20-£30). Rutini Wines – Colección Malbec 2025 (£20-£30).

(£20-£30). Pyros Wines – Vineyard Block Nº 4 2023 (£20-£30).

(£20-£30). Luigi Bosca – De Sangre Malbec Altamira 2024 (£20-£30).

Blend de Malbec con crianza en barrica

Grupo Vitivinicola de Tupungato – Gualtallary Altus Grand Vin 2024 (£20-£30).

Bronce

Malbec blanco sin crianza en barrica

Grupo Peñaflor – Ed White Malbec 2025 (£10-£15).

Malbec sin crianza en barrica

Bodega Santa Julia – El Burro Malbec 2026 (£10-£15).

Malbec con crianza en barrica