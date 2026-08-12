La Avenida Corrientes celebra los 100 años del nacimiento de creador de Astérix

Guionista de Astérix, pero también de otras historietas icónicas como Lucky Luke, El pequeño Nicolás o Iznogud, René Goscinny nació en París pero vivió su infancia y adolescencia en la ciudad de Buenos Aires. Aquí es donde comenzó a desarrollar su vocación por el dibujo humorístico y también donde publicó sus primeros trabajos. Es por eso que, al cumplirse el centenario de su nacimiento la ciudad le rinde homenaje bajo la forma de una nueva edición del ciclo Corrientes 24 hs.

Así, el sábado 15 de agosto, de las diez de la noche a las 2 de la mañana, la Avenida Corrientes, entre Cerrito y Uruguay, será el escenario en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento al aire libre.

Lucky Luke, uno de los personajes de comic creados por Goscinny

La programación incluirá un espectáculo de mapping sobre el Obelisco, la proyección en pantalla gigante de Astérix y Obélix: El Combate de los Jefes, acciones especiales y descuentos en librerías adheridas, estaciones fotográficas y actividades familiares distribuidas a lo largo de la Avenida Corrientes. Habrá además promociones especialmente pensadas para la ocasión por los restaurantes adheridos, disponibles en el mapa virtual.

El cronograma del evento es el siguiente:

20:00 hs: Inicio del evento. Juegos, actividades, promociones gastronómicas y activaciones en librerías.

20:30 hs: Discursos institucionales.

20:45 hs: Proyección de video de René Goscinny e inicio del mapping en el Obelisco.

21:00 hs: Clase de cocina francesa junto a Lucullus

21:45 hs: Cine al aire libre: inicio de la proyección de la serie Astérix y Obelix: El Combate de los Jefes.

01:00 hs: Fin de la proyección

Viñeta de Asterix

“La obra de René Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír hace 75 años a niños de entre 7 y 99 años. Un talento infinito que además supo combinar su inspiración con genios del dibujo (Astérix con Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Sempé, Iznogud con Tabary). Este genio único vivió en Buenos Aires desde sus 2 hasta sus 19 años, donde aprendió a reírse, a dibujar y a hacer reír. El viernes 14 de agosto cumple 100 años, ¿cómo no celebrarlo?”, comentó Leopoldo Kulesz, director de Libros del Zorzal.