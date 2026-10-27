La avenida de un tradicional barrio porteño que se convirtió en un corredor gastronómico

Con cafés de especialidad, heladerías, pizzerías, sushi y pastelerías, la avenida suma un circuito gastronómico que se corre de los bordes de los barrios de moda. En ocho cuadras, a lo largo de la avenida Honorio Pueyrredón, entre avenida Gaona y Neuquén, la vista invita a una pausa.

Árboles, senderos, canteros, vecinos que pasean a sus perros y chicos que andan en bicicleta. La transformación del espacio público cambió la experiencia de salir a comer. El parque lineal permite empezar la mañana con un café de especialidad colombiano (Alto Café de Cordillera, al 1062 de la avenida), seguir con una clásica pizza (Antonino, en la esquina de Av. Diaz Vélez), merendar en una boulangerie (La Blonde, al 724), cenar sushi (Fabric, en la esquina de Felipe Vallese) y terminar el día con una copa de vino (Babcia, al 902) y helados (Valentina, al 900 y Altri, en el 763 de Honorio.

El circuito conecta las plazas 24 de Septiembre y Giordano Bruno. Se inauguró a fines de 2024, sumando 9556 m² de superficie verde y unos 7000 m² de espacios peatonales. Además, dos patios de juegos infantiles, tres áreas deportivas con postas aeróbicas, bancos y sectores de descanso.

El café de especialidad es uno de los protagonistas del nuevo corredor. Crafel (en el 755 de la avenida) y Sobrio Café de Especialidad (663) forman parte de esa oferta, junto con Cutters Café (690), Alto Café de Cordillera (1062) y Café Martínez (796). Para Pablo Dayan, cofundador de Fabric Sushi y del Grupo Fabric, el boulevard se transformó en una “arteria clave, con mucho tránsito, donde cada vez pasa más gente. Es una locación estratégica, abrimos dos años antes de la renovación y vemos la diferencia”, dice. Aquí, algunas de las propuestas:

Fabric Sushi: Av. Honorio Pueyrredón 703

Uno de los primeros locales del corredor Fabric Sushi

Uno de los primeros locales de la cadena que llegó antes de la renovación, en 2022. El interiorismo está inspirado en el océano, con mesadas de mármol verde, líneas curvas y luminarias que evocan corales. Fusión de sabores peruano-japoneses con ingredientes de calidad y presentaciones con fuego, flores y bandejas de madera.

La Blonde: Av. Honorio Pueyrredón 1477

Combina panadería, pastelería y cafetería

Con aire de patisserie y boulangerie francesa, la propuesta combina panadería, pastelería y cafetería. Su oferta incluye croissants, pain au chocolat, rolls de canela, medialunas, budines y tortas. Se destacan las cheesecake, lemon pie y rogel. También preparan sándwiches, tartas, ensaladas y opciones para almorzar.

Sobrio Café de Especialidad: Av. Honorio Pueyrredón 663

Entre sus productos se destacan las cookies rellenas y los croissants

El local de deco amable y cálida trabaja con granos colombianos de Perseverancia Tostadores. Entre sus productos se destacan las cookies rellenas, los croissants, la medialuna XL de jamón y queso y el chipá sándwich de lomito y cheddar. También, tostadas de masa madre con palta y huevo.

Babcia: Av. Honorio Pueyrredón 902

Lo mejor son los platitos para compartir

Combinación que incluye café de especialidad, vinoteca y cocina de estación. Hay platitos para compartir, como anchoas sobre brioche, langostinos con ponzu, albóndigas al vino dulce y panchitos de autor. De noche, selección de bodegas de Mendoza, Salta y Catamarca. Horarios: Martes: 10 a 20 hs, Miércoles a viernes: 10 a 00:30 hs, Sábados y domingos: 9 a 00:30 hs.

Martinelli Café: Av. Honorio Pueyrredón 874

Martinelli: la carta la carta incluye cannoli sicilianos

Con el foco en la recreación de los sabores originales de Italia, la carta incluye cannoli sicilianos, sfogliatelle, zeppole y cannoncini de pistacho. También ofrecen gelato artesanal, con gustos como mascarpone y frutos rojos, y affogatos que combinan helado con café espresso. Pet friendly.

La Accademia de la Pizza: Av. Honorio Pueyrredón 606

Mantiene la tradición de la pizzería porteña, con muzzarella, fugazzeta rellena, pizza a la piedra y fainá Fabián Marelli

Una esquina clásica (a la altura de Méndez de Andes) que no pierde vigencia. Desde 2018 mantiene la tradición de la pizzería porteña, con muzzarella, fugazzeta rellena, pizza a la piedra y fainá. Su especialidad es la Pizza Honorio, que reúne cinco variedades en una sola pizza. También, empanadas y minutas.

Crafel: Av. Honorio Pueyrredón 755

Café de especialidad, pastelería y cocina

La dupla café de especialidad y pastelería y cocina con y sin TACC se destaca y se transforma en diferencial, con una carta libre de gluten, elaborada en una cocina separada. Entre los favoritos, el lemon pie y la torta de pistacho, además de tostadas y opciones saladas.

Antonino: Av. Honorio Pueyrredón 1063

Un clásico con variedad de pizzas al molde TONY CENICOLA - NYTNS

Un clásico que conserva el espíritu de la pizzería y restaurante de barrio. Hay variedad de pizzas al molde, fugazzeta rellena, empanadas, pastas caseras y milanesas. También, desayunos, meriendas y menú ejecutivo. Para los chicos, un patio de juegos.