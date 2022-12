La historia de la churrería más popular de Buenos Aires y la familia que cumplió su promesa en el mundial

Si ganaban venderían la docena a precio por unidad y ahora las filas no dejan de crecer en todos los locales de la churrería más famosa

La promesa era cobrar solo 100 pesos por doce churros si ganaba la Selección Argentina. Es probable que Juan Manuel Navarro (47) no pueda creer lo que sucedió desde que la Argentina se volvió campeón del mundo. Ahora, no tiene un momento para respirar, las ventas de su negocio se dispararon. Navarro es uno de los actuales dueños del Topo, la tercera cadena de churrerías más antigua de Buenos Aires. En la capital, ya son dos días de filas kilométricas de hinchas que esperan bajo el sol un constante suministro de churros y lo muestran en redes con el #ElTopoCumple.

Churros el topo cumpliendo las promesas mundialistas‼️ pic.twitter.com/ewq3NzlLwp — Juli g (@juligraciani) December 19, 2022

“#ElTopocumple”, pública la empresa en redes acompañado de videos con cientos de personas esperando su premio. Podríamos decir que el hijo superó al padre que comenzó el negocio en Villa Gesell, también con filas interminables, pero sin ninguna posibilidad de comparación. “El churro es una creación, un medio de vida. Cuando se populariza un sabor o se replica nuestro nombre en las redes es un orgullo. Y puedo decir que cada vez nos va mejor”, cuenta a LA NACION, Juan Manuel desde la sucursal del Topo en Palermo.

“Esta es una empresa familiar”, desliza Juan Manuel Navarro. Desde el 2014, se encarga de dirigirla, y en estos días se muestra el reflejo del recambio. Cuando los fundadores, Hugo Navarro (82) y Juan Carlos “Cacho” Elía (83) lograron soltar la cadena de mando había solo dos locales. Hoy, la familia maneja once. Han pasado 50 años desde que aquellos amigos se plantearon la idea que revolucionó sus vidas e instauró un emblema en el país.

Velocidad, cine y motocicletas

Tanto Hugo como Cacho nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Se conocieron a inicios de los 60, y tenían 25 y 26 años respectivamente. Según cuenta Juan Manuel, fueron de los primeros freelancers de la época. “A mi viejo y a mi padrino no les gustaba el trabajo en dependencia. Eran inquietos y en lo único que pensaban era en motocicletas”, retrata Juan Manuel.

El padre de Hugo trabajaba en Correos Argentinos, había trabajado toda su vida en ese sitio y le había conseguido un puesto a su hijo, pero él no quería tener nada que ver con eso. “Quería ser libre”, como lo explica su hijo. Para él, eso se traducía en un negocio propio, y si podía tener que ver con motocicletas era un triunfo doble. “Eran motoqueros ellos querían estar rodando todo el día. Así que se dedicaban a repartir telegramas, cartas y paquetes por toda la ciudad, pero se especializaban en el film para los cines”, agrega.

Trabajaban para todos los cines de la ciudad de Buenos Aires, para un tipo de apellido Chiricosta. Usaban un abrigo de cuero, jeans de molde y botas largas. Prendían la moto a las seis de la mañana y no se detenían hasta la media noche.

Hugo Navarro y Cacho Elía en su primer local de churros llamado "La Fábrica de Churros" Gentileza Churros El Topo

Su tarea era hacer llevar los rollos con películas, de cine en cine, para su proyección. En esa época, cuando se estrenaba una película, a Buenos Aires llegaban alrededor de cuatro copias. Cada copia se dividía en varios rollos que el operador de cine tenía que intercalar. Por lo mismo, Hugo y Cacho tenían que transportar los rollos de película por toda la ciudad a una velocidad que rozaba lo prohibido... sino es que la superaba.

“Era un trabajo exprés. Ellos tenían una grilla con todos los lugares a los que tenían que ir”, explica Juan Manuel. Fueron dos años de esquivar autos e ir a toda velocidad para cubrir la cuota. “Pero en Buenos Aires el tráfico siempre fue complicado, ahí fue que tuvieron los accidentes”, agrega.

La única coincidencia entre ambas caídas fue que llovía. Primero cayó uno y en menos de un mes el otro. “Se derraparon en una avenida importante. No fue un accidente mortal, pero estuvieron tres meses sin caminar. Se rompieron la rodilla. Cacho anduvo hasta hace poco, pero para mi viejo fue un alto a las motos”, asegura Juan Manuel.

- ¿Cómo pasaron de repartidores a churreros?

-En esa época, Cacho comienza a trabajar en una de las churrerías más relevantes de esa época que se llamaba el Sol de Galicia. Y ahí empezó a ver que la venta de churros era redituable.

Juan Manuel, en el Citroen en el que los padres hacían el reparto, a principio de los 80 Gentileza Churros El Topo

Había dos churrerías, una es el Sol de Galicia y la otra la Estrella de Galicia. Son las empresas que en Buenos Aires reparten churros para todas las panaderías. Pero Cacho y Hugo buscaban una mecánica diferente. Querían interacción, que el aroma obligará al desinteresado a poner la nariz contra la vidriera, que se alucinaran con los rellenos que podían elegir.

“Desde el día uno no pararon de vender”

Para mediados de la década rentaron un local en Juramento y Amenábar, abajo de un edificio residencial y comenzaron a equiparlo. Compraron algunas máquinas y otras más las armaron ellos mismos. “Los tipos no te contrataban un albañil ni un pintor ni locos”, cuenta Juan Manuel refiriéndose a los fundadores con cariño. No pasaron más de dos meses antes de que abrieran aquel local. Lo llamaron la “Fábrica de Churros”. “No fue el nombre más creativo, pero les funcionó”, agrega.

Desde el día uno no pararon de vender. La jornada comenzaba a las seis y terminaba cuando no había más que vender. Pero el descuido hizo que aquel primer éxito no durara más de tres meses. Aquel local instalado en Juramento y Amenábar no tenía ventilación. “Así que el vapor mezclado con aceite se iba directo a las ventanas de los vecinos de arriba. Se empañaron con grasa, así que los dueños no tardaron en rescindir el contrato”, explica Juan Manuel.

Ayer solamente en CABA, entregamos 4000 docenas a $ 100 entre las 14.30 y 19.30. Y hay aproximadamente 500 docenas por entregar a los Sapiens que estaban en la fila y les dimos numeritos. #LlorenChicosLloren #ElTopoCumple. pic.twitter.com/V3tiCT6MiF — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) December 20, 2022

El paraíso hippie es un lugar con churros

Hugo y Cacho estaban en problemas. Tenían maquinaria para surtir churros a miles de personas, pero no había lugar donde instalarse. Después de dejar Belgrano se mudaron a Paternal, pero no había tránsito en esa zona… no duraron más de un mes en ese sitio. Fue entonces que Juan, un motoquero amigo, les sugirió que visitaran Villa Gesell. “Les dijo que era un lugar chiquito, pero que cada vez había más gente. Pibes, onda hipona, rocanrolera... era el paraíso hippie”, describe Juan Manuel.

A los costados, Élida y Carlos, amigos de la familia; en el centro, Mónica, cuñada de Cacho, uno de los fundadores de El Topo; entre todos salían a repartir churros con un Fiat 600

En aquel tiempo, Mar del Plata era el destino turístico por excelencia. Una ciudad inaccesible para una juventud cansada de lo convencional. Aquellos jóvenes desarreglados querían música alternativa y paisajes prístinos, un sitio sin edificios. Para la mayoría de los locales de la costa, este turismo era sinónimo de decadencia. Pero para los bares y la comida económica era un éxito asegurado.

Hugo y Cacho llegaron en octubre del 67 y compraron el último local de la única avenida que tenía la ciudad. “Estaba destruido. Tuvieron que tirar muros y levantarlos de nuevo. Pintaron todo ellos. Estuvieron hasta diciembre trabajando y abrieron los primeros días de las vacaciones”, precisa Juan Manuel.

- ¿Cómo surgió el nombre del local?

-En Villa Gesell había solo una persona que hacía letreros. Era un filetero que llamaban El Principito. Un tipo que vivió desde muy joven en la ciudad y que se encargaba de bautizar cada comercio. No sé por qué, pero siempre sugería nombres de programas para chicos. A nosotros nos sugirió El Topo inspirado en el Topo Gigio. En Villa Gesell varios locales tienen nombres peculiares como la Jirafa Rosa, Jirafa Azul, la Almeja Miope y El Topo. Son todas obras de El Principito.

El Topo Gigio fue un personaje muy popular de la televisión argentina desde la década del setenta hasta fines de los ochenta. Aquel muñeco orejudo creado por la italiana Maria Perego, se convirtió en símbolo de influencia; tanto Riquelme como El Topo y ahora Messi siguen recordandolo captura

El Topo Gigio fue un personaje muy popular de la televisión argentina desde la década del setenta hasta fines de los ochenta. Aquel muñeco orejudo creado por la italiana Maria Perego, se convirtió en símbolo de influencia; tanto Riquelme como El Topo y ahora Messi siguen recordandolo

- ¿Y el nombre al revés?

- Eso se les ocurrió porque querían llamar la atención de alguna manera. Querían desconcertar al público. Siempre nos lo preguntan así que pienso que tuvo efecto.

El primer verano tuvo un éxito desbordante. “Estaban trabajando mi viejo, y mi padrino, pero también estaba mi vieja y Betty, la esposa de Cacho”, explica Juan Manuel. Hugo y Juan Carlos trabajaban en la cocina y tanto Betty como Dolores, esposa de Hugo, atendían al público. “En esos momentos, todos hacían todo. Incluso Juan, el que les había recomendado ir a Villa Gesell, terminó trabajando ese verano”, agrega.

En enero de 1968, la juventud bonaerense se concentraba en Villa Gesell con intención de fiesta inagotable. Como en Estados Unidos, que tuvo su “verano del amor”, la costa, por la noche, se forraba de fogones a la orilla del mar que mezclaban con guitarras acústicas, encuentros cariñosos, alcohol, y, en la madrugada, volvían hambrientos a la ciudad en busca de lo que pudieran encontrar.

Desde las tres y media de la mañana Hugo Navarro y Juan Carlos estaban preparados para recibir a los jóvenes desvelados y desaforados en el pequeño local sobre la avenida 3. No había necesidad de esfuerzo, el aroma a churros recién cocidos conducía a los hambrientos a la recién estrenada churrería “El Topo”. “Junto con ‘Lo de Carlitos, el Rey del Panqueque’ éramos los únicos locales abiertos para después de la fiesta”, asegura.

Hugo y Cacho junto con sus hijos a finales de los 90

Se formaban filas de 50 personas desde las cuatro de la mañana y no dejaba de haber gente hasta las siete”, cuenta Juan Manuel. “La gallega [Dolores] era la voz cantante. La del mostrador. Mi viejo era callado, no se movía mucho en las relaciones sociales“, ilustra. Lo que más vendían eran los churros de dulce de leche, aunque también tenían de crema pastelera, membrillo y los “polémicos” churros de roquefort.

- ¿Por qué roquefort?

- Y estaban discutiendo los sabores y Cacho le pregunta a mi viejo. ¿Por qué los churros tienen que tener un relleno dulce, por qué no podemos hacerlos salados? El churro es un pan frito, no tenía por qué no pegarla. Y al final fue un éxito.

El símbolo del Topo

Después de aquel verano, se convirtieron en un símbolo. No había Villa Gesell sin churros, y no había más churros que los del Topo. Para la siguiente temporada, crecieron aún más. Agrandaron el local y se expandieron a Necochea. Parecía que cada año la empresa seguiría el mismo curso, pero ni Cacho, ni Hugo, querían más de lo que ya tenían. “Hasta 2009 solo hubo dos locales, nada más”, cuenta Navarro. Esta situación era motivo de discusión entre su padre y él.

Tanto Juan Manuel como sus hermanos siempre buscaron abrir la empresa. “Cada vez éramos más familiares, y lo que en un principio nos daba a todos, cada vez se dividía entre más”, explica. Pero Hugo y Cacho mantenían su convicción de conservar las cosas como estaban. “Él pensaba que solo Cacho o él podían sacar adelante el negocio”.

1 docena de churros a precio de 1 churro. Guarden este tuit. https://t.co/mGKaJeeUOm — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) November 7, 2021

“Ellos eran muy obstinados, muy perfeccionistas”, agrega. No fue hasta la muerte de Dolores que decidieron soltar las riendas del negocio. “A partir de ahí abrimos los primeros locales en Buenos Aires y también propusimos nuevas ideas”. Nuevos sabores, churros sin TACC y veganos son parte de las propuestas que han renovado al antiguo símbolo de la costa. Pero la última idea surgió el 7 de noviembre, cuando la empresa tuiteó la promoción que con Argentina campeón, ahora, están cumpliendo.

