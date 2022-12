“La mejor cosecha de los últimos 30 años”: 100 puntos de la más exigente crítica internacional para 3 vinos argentinos

Ayer se dio a conocer el esperado informe 2022 sobre vino argentino de la revista norteamericana Robert Parker’s Wine Advocate

“Ya no es casualidad”, comentó el enólogo Alejandro Vigil ayer, a minutos de haberse enterado de que uno de sus vinos obtuvo el “puntaje perfecto” (100 puntos en una escala de 1 a 100) en la prestigiosa revista norteamericana Robert Parker’s Wine Advocate. De hecho, fueron tres los tintos argentinos que en el informe 2022 sobre vino argentino de la publicación obtuvieron 100 puntos, consolidando una tendencia de puntajes súper altos y lugares destacados para nuestra vitivinicultura, que confirman que ya no es casual que un vino argentino obtenga el puntaje perfecto.

“Lo importante de estos puntajes para Argentina es seguir ratificando que estamos en un gran nivel”, agregó Vigil, que además de los 100 puntos, otros dos vinos que llevan su firma obtuvieron 99 puntos, uno elaborado para su bodega Aleanna y otro para Catena Zapata. Tampoco es casual que los tres vinos procedan del mismo viñedo: Adrianna, en Gualtallary (Valle de Uco, Mendoza). “Adrianna Vineyard muestra una y otra vez que es realmente consistente en la calidad de sus vinos”, agregó.

Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y de Bodega Aleanna, que obtuvo nuevamente 100 puntos con su Gran Enemigo Marcelo Aguilar - LA NACION

El informe elaborado por el crítico de vinos Luis Gutiérrez para Robert Parker’s Wine Advocate se titula “Argentina: la búsqueda del terroir continúa”, y contiene las reseñas de unos 1185 vinos de todas las regiones vitivinícolas de la Argentina. Allí aparecen con 100 puntos tres vinos: Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary 2019, de Bodega Aleanna; Per Se La Craie 2019, de Per Se Wines; y Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal 2019, de Zuccardi Valle de Uco.

Se trata de tres bodegas que suelen ubicarse en la cima de los rankings de vino argentino, y del mundo. Ya en 2018, el Gran Enemigo Gualtallary obtuvo “100 puntos Parker” con su cosecha 2013; al año siguiente, fue Zuccardi Piedra Infinita (vino hermano del Piedra Infinita Supercal) el que obtuvo ese puntaje perfecto para la cosecha 2016; mientras que Per Se La Craie, lo logró el año pasado para la cosecha 2018.

David Bonomi es (junto a Edy del Popolo) enólogo de Per Se Wine Tim Atkin - LA NACION

Claramente, no es casualidad... De los tres vinos nuevamente destacados podemos decir que coinciden en ser tres mendocinos -Gran Enemigo y La Craie son cortes de Cabernet Franc y Malbec, Piedra Infinita solo Malbec-, y tres vinos de la cosecha 2019, algo que especialmente destacó Gutiérrez en su informe que se publicó ayer en el sitio de Robert Parker’s Wine Advocate:

“Los vinos que probé esta vez confirmaron que 2019 es probablemente la mejor de las añadas más recientes -escribió el crítico en su informe-. Fue más fresco que 2018 pero no tan húmedo como 2016, lo que significó frescura y muy buenas condiciones para recolectar uvas maduras y saludables con acidez vibrante y niveles moderados de alcohol. Algunos comentaron cómo registraron temperaturas máximas más altas y mínimas más bajas en comparación con los registros históricos. Esta gran amplitud térmica entregó frutas puras y sabores frescos que no habían visto en años”.

Sebastián Zuccardi, enólogo de Zuccardi Valle de Uco, que obtuvo 100 puntos para su Malbec Piedra Infinita Supercal Muriel Rébora

“2019 para mí fue la cosecha más importante y la más impresionante en términos de calidad de los últimos 30 años”, comentó Edy del Pópolo, que conforma junto a David Bonomi la dupla enológica de Per Se Wines. “Ya en marzo de 2019, recién terminada cosecha, era tan maravilloso lo que veía, que empezamos a verificar que la cosecha había superado ampliamente lo que hasta ese entonces habíamos visto en las cosechas anteriores. Yo creo que todo se debió a un clima frío y seco, ¡y las añadas frías son las que más nos gustan en Mendoza!”.

Los 3 tintos “perfectos”

¿Qué encontró el crítico Luis Gutiérrez en estos vinos? Vamos a transcribir las reseñas, pero antes vale aclarar -para los ansiosos- que todavía no se encuentran en el mercado, ya que la crítica suele puntuar los vinos que están por salir. Por eso, habrá que esperar...

También vale aclara que son vinos de precios elevados: en valor dólar (único valor que sirve de referencia teniendo en cuenta que los vinos saldrán más adelante), Gran Enemigo es un vino de 100 dólares, La Craie sale 200 dólares y Piedra Infinita Supercal.

Portada del informe web sobre vino argentino de Robert Parker's Wine Advocate

Leamos entonces a Gutiérrez:

Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard 2019. “El increíblemente sutil, elegante y austero 2019 Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard me recuerda una gran cosecha de Lafleur, mi Burdeos favorito, ya que esta es una de las mejores cosechas para esta mezcla de un solo viñedo de Cabernet Franc con un 15% de Malbec. Se desarrolla muy lentamente en la copa y muestra capas y capas de aromas pero todo de forma muy sutil. También me recuerda al fabuloso 2013 que puntué con 100 puntos en 2018, y desde entonces no ha habido una añada tan perfecta. Tiene un gran equilibrio y un paso en boca sedoso, con taninos refinados y elegantes y un final largo y seco con una sensación calcárea y salada sin lugar al dulzor; se trata más de hierbas, flores y rocas que de cualquier otra cosa″.

Per Se La Creaie 2019. “Me enamoré de La Craie 2019 tan pronto como puse la nariz en la copa, y el vino se destacó como un pulgar dolorido en un vuelo con el resto de los vinos de Per Se. La nariz es sutil, elegante, armoniosa y etérea a pesar del 14,5% de alcohol. Es una co-fermentación de Malbec y Cabernet Franc; dependiendo de la añada, puede contener un 20% de cabernet franc, pero ni siquiera se sabe a ciencia cierta porque las diferentes añadas rinden de forma diferente según la uva. Es perfumado y floral, con la frescura de un bosque, notas de grafito y una calidad etérea, no solo en nariz sino también en boca, donde es solo de cuerpo medio y tiene taninos ultrafinos, elegantes y de grano fino”.

Zuccardi Piedra Infinita Supercal 2019. “El nivel es tan alto en los Malbec del viñedo Piedra Infinita que es difícil decidir, pero el golpe de gracia es el Finca Piedra Infinita Supercal 2019, el embotellado de una sola parcela de los suelos menos profundos con gran cantidad de rocas cubiertas de carbonato de calcio (de ahí el nombre: “supercal”). En un año más fresco como 2019, este vino alcanzó un nivel de precisión, austeridad, elegancia y equilibrio que sorprende. El vino flota en la boca, con una calidad etérea pero con el peso y la potencia del lugar. El vino es jugoso y fresco con un toque salino en el final. Este es accesible ahora por su equilibrio y elegancia alucinantes, pero tiene todos los componentes y el equilibrio entre ellos para envejecer durante mucho tiempo en botella”.

