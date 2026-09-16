Las mejores cafeterías argentinas: publicaron el ranking con las mejores, ¿quienes están en el Top ten?

En la última edición de The Best Coffee Shops fueron seleccionados 100 cafeterías destacadas del país, la selección combina la votación del público con la evaluación de un jurado especializado que considera distintos aspectos de cada proyecto, entre ellos la calidad y consistencia del café, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación y el vínculo con la comunidad y la sostenibilidad.

Los 5 primeros puestos del ranking

1- Tres

Tres Tostadores quedaron en el primer lugar del ranking Instagram

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Ubicado en Colegiales, de cara a la vía del tren Mitre y a una cuadra de la estación, Tres Tostador cuenta con un local de estilo minimalista casi industrial (frente vidriado, las aberturas y las paredes son blancas), en el que se dedican a la elaboración de café de distintos orígenes. Venden allí sus propios cafés para consumir en el hogar, pero también está la opción de disfrutarlos en su arbolada vereda. Hay brunch y distintas opciones dulces y saladas para acompañar el café, elaborado según distintos métodos, que no deja de ser el eje del lugar

2- Blanca Studio

Blanca Studio Instagram

En la frontera entre Colegiales y Chacarita (pero de la vereda Chacarita de la avenida Álvarez Thomas), se encuentra el cuidado local de Blanca Estudio. La decoración ofrece un espacio acogedor en donde disfrutar de distintos blends de café que van rotando estacionalmente, ya que la sustentabilidad es parte del foco del lugar. Las sesiones de vinilos complementan la propuestas de este café.

3- Ciro

Ciro tiene dos sucursales, una en Puerto Madero y otra en Palermo (Fuente: Gentileza)

La cafetería y restaurante de inspiración italiana y con locales en Puerto Madero y Palermo destacó entre las mejores propuestas cafeteras del país con su propuesta de café de especialidad parte de granos seleccionados de Brasil, trabajados junto a Modo Barista Coffee Roasters para desarrollar perfiles con notas de frutos rojos, chocolate y almendra. La experiencia se completa con preparaciones elaboradas en máquinas La Marzocco, que van desde clásicos como espresso, ristretto y flat white hasta opciones como el matcha latte, el affogato con gelato artesanal italiano y el cookie latte.

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4- Vive café

Vive Café Instagram

Se presenta en sus redes bajo el lema “Tostamos y perfilamos café de calidad” y ofrece ejemplares de distintos orígenes, servidos filtrados o en formato espresso. Cuenta con dos locales: uno en Palermo Hollywood y otro en Villa Ortúzar.

5- Cuervo Café

Cuervo se ubicó en el quinto puesto Instagram

Fundado en 2016, por Agustín Caro y Pablo Tokatlian, dos rockers que siempre vestían de negro y por eso le pusieron Cuervo al café tuestan los granos que importan desde distintos rincones del mundo su crecimiento los llevó a abrir otros locales y hoy también una heladería.

Del 6 al 100, todos los café de especialidad seleccionados

Todos los ganadores Instagram

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6- BLANCA/ CABA

7- NEGRO/ CABA

8- CALAFATE COFFEE ROASTERS/SANTA CRUZ

9- MEME / CABA

10- RAIZ/ CABA

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11. FRUTO / CABA

12. LATTENTE / CABA

13. RUFFO / ROSARIO

14. LAB DE JUJU / ROSARIO

15. PARCE CAFÉ STUDIO / CÓRDOBA

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16. STANDALONE COFFEE LAB / CABA

17. RITA / CABA

18. CASA CHACANA / CÓRDOBA

19. RUNGE / ROSARIO

20. FLAT & WHITE / CABA

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21. ZULU HAUS / CABA

22. PRIMERO CAFÉ / CABA

23. GOTA / ROSARIO

24. WAT COFFEE / CABA

25. MOTOFECA / CABA

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26. OSTIA / CABA

27. VEDRA CAFÉ / CABA

28. SURRY HILLS / CABA

29. CORA CAFÉ / CABA

30. THE COFFEE STORE (MARTÍNEZ) / CABA

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31. ONNO / CABA

32. CAFÉ DELIRANTE / RÍO NEGRO

33. LHARMONIE / CABA

34. CAFÉ HERALDO / MAR DEL PLATA

35. MALCRIADA / CABA

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36. PUNTO CAFÉ / CABA

37. COFI JAUS / CABA

38. CAFÉ REGISTRADO / CABA

39. MANIFIESTO / CABA

40. LAB TOSTADORES / CABA

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41. PATIO (CITY BELL) / CABA

42. SOSA CAFÉ / CABA

43. FOMENTO CAFÉ / CABA

44. GREEN MUG / MAR DEL PLATA

45. HOBBY CAFÉ / CABA

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46. CANILLITA / CABA

47. KRAKE / CÓRDOBA

48. SERAFIN / CORRIENTES

49. TRAJE CAFÉ / CABA

50. ARTO / ROSARIO

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51. CAFFÉ DEL POPOLO / CÓRDOBA

52. CAFÉ PUZZI / WILDE

53. CAFETINO (GENERAL PICO) / LA PAMPA

54. KAIZEN / JUJUY

55. NININA / CABA

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56. COBIN / CABA

57. DOC CAFÉ / CABA

58. THE TINY COFFEE: REFUGIO / NEUQUÉN

59. KUTA / OLIVOS

60. PAISA HIGH MOUNTAIN COFFEE / SANTA CRUZ

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61. UNO DOS CAFÉ / CABA

62. SHIOK COFFEE ROASTERS / CÓRDOBA

63. PLANTADO CAFÉ / CABA

64. LETO / SANTA FE

65. CAFÉ BOHEME / CABA

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66. LA NIEVE / SANTA CRUZ

67. CHRISTEN COFFEE / SANTA FE

68. BIRKIN / CABA

69. DANIEL BAKERY / CABA

70. SALMA CAFÉ / CABA

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71. HACIENDA COFFEE COMPANY / CABA

72. MERCI COFFEE DEALER / CABA

73. BULGARO / CABA

74. MR. COFFEE / CÓRDOBA

75. CAFÉ LSA / SALTA

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76. PASSAGE DU CAFE / CÓRDOBA

77. ALMENDRO / RESISTENCIA

78. FRAN COFFEE MAKERS / MENDOZA

79. FEKA / ROSARIO

80. BICHO CAFÉ / CABA

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81. BÁLTICA CAFÉ / CABA

82. CIRO CAFÉ (PALERMO) / CABA

83. SINSA CAFÉ / CABA

84. GABS CAFÉ / CABA

85. LON PHILOSOPHY / CABA

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86. VOLTRI / CABA

87. COBRE CAFÉ / CABA

88. CAFFETOS / CABA

89. ETHIOPIA CAFÉ / CÓRDOBA

90. ESTACIÓN CAFÉ SALTA / SALTA

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91. JUANA HOUSE / SAN JUAN

92. KORTO COFFEE HOUSE / CABA

93. ROCCO CAFE / SANTA CRUZ

94. FICUS / SANTA FE

95. CAFÉ COPADO / MENDOZA

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96. GARDEN COFFEE / SANTA FE

97. ASTE CAFÉ CON PASIÓN / CÓRDOBA

98. CASA PINA / CABA

99. FLORIAN / CABA

100. HABITAT / MENDOZA

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