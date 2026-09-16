Las mejores cafeterías argentinas: publicaron el ranking con las mejores, ¿quienes están en el Top ten?

En la última edición de The Best Coffee Shops fueron seleccionados 100 cafeterías destacadas del país, la selección combina la votación del público con la evaluación de un jurado especializado que considera distintos aspectos de cada proyecto, entre ellos la calidad y consistencia del café, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación y el vínculo con la comunidad y la sostenibilidad.
Los 5 primeros puestos del ranking
1- Tres
Ubicado en Colegiales, de cara a la vía del tren Mitre y a una cuadra de la estación, Tres Tostador cuenta con un local de estilo minimalista casi industrial (frente vidriado, las aberturas y las paredes son blancas), en el que se dedican a la elaboración de café de distintos orígenes. Venden allí sus propios cafés para consumir en el hogar, pero también está la opción de disfrutarlos en su arbolada vereda. Hay brunch y distintas opciones dulces y saladas para acompañar el café, elaborado según distintos métodos, que no deja de ser el eje del lugar
2- Blanca Studio
En la frontera entre Colegiales y Chacarita (pero de la vereda Chacarita de la avenida Álvarez Thomas), se encuentra el cuidado local de Blanca Estudio. La decoración ofrece un espacio acogedor en donde disfrutar de distintos blends de café que van rotando estacionalmente, ya que la sustentabilidad es parte del foco del lugar. Las sesiones de vinilos complementan la propuestas de este café.
3- Ciro
La cafetería y restaurante de inspiración italiana y con locales en Puerto Madero y Palermo destacó entre las mejores propuestas cafeteras del país con su propuesta de café de especialidad parte de granos seleccionados de Brasil, trabajados junto a Modo Barista Coffee Roasters para desarrollar perfiles con notas de frutos rojos, chocolate y almendra. La experiencia se completa con preparaciones elaboradas en máquinas La Marzocco, que van desde clásicos como espresso, ristretto y flat white hasta opciones como el matcha latte, el affogato con gelato artesanal italiano y el cookie latte.
4- Vive café
Se presenta en sus redes bajo el lema “Tostamos y perfilamos café de calidad” y ofrece ejemplares de distintos orígenes, servidos filtrados o en formato espresso. Cuenta con dos locales: uno en Palermo Hollywood y otro en Villa Ortúzar.
5- Cuervo Café
Fundado en 2016, por Agustín Caro y Pablo Tokatlian, dos rockers que siempre vestían de negro y por eso le pusieron Cuervo al café tuestan los granos que importan desde distintos rincones del mundo su crecimiento los llevó a abrir otros locales y hoy también una heladería.
Del 6 al 100, todos los café de especialidad seleccionados
6- BLANCA/ CABA
7- NEGRO/ CABA
8- CALAFATE COFFEE ROASTERS/SANTA CRUZ
9- MEME / CABA
10- RAIZ/ CABA
11. FRUTO / CABA
12. LATTENTE / CABA
13. RUFFO / ROSARIO
14. LAB DE JUJU / ROSARIO
15. PARCE CAFÉ STUDIO / CÓRDOBA
16. STANDALONE COFFEE LAB / CABA
17. RITA / CABA
18. CASA CHACANA / CÓRDOBA
19. RUNGE / ROSARIO
20. FLAT & WHITE / CABA
21. ZULU HAUS / CABA
22. PRIMERO CAFÉ / CABA
23. GOTA / ROSARIO
24. WAT COFFEE / CABA
25. MOTOFECA / CABA
26. OSTIA / CABA
27. VEDRA CAFÉ / CABA
28. SURRY HILLS / CABA
29. CORA CAFÉ / CABA
30. THE COFFEE STORE (MARTÍNEZ) / CABA
31. ONNO / CABA
32. CAFÉ DELIRANTE / RÍO NEGRO
33. LHARMONIE / CABA
34. CAFÉ HERALDO / MAR DEL PLATA
35. MALCRIADA / CABA
36. PUNTO CAFÉ / CABA
37. COFI JAUS / CABA
38. CAFÉ REGISTRADO / CABA
39. MANIFIESTO / CABA
40. LAB TOSTADORES / CABA
41. PATIO (CITY BELL) / CABA
42. SOSA CAFÉ / CABA
43. FOMENTO CAFÉ / CABA
44. GREEN MUG / MAR DEL PLATA
45. HOBBY CAFÉ / CABA
46. CANILLITA / CABA
47. KRAKE / CÓRDOBA
48. SERAFIN / CORRIENTES
49. TRAJE CAFÉ / CABA
50. ARTO / ROSARIO
51. CAFFÉ DEL POPOLO / CÓRDOBA
52. CAFÉ PUZZI / WILDE
53. CAFETINO (GENERAL PICO) / LA PAMPA
54. KAIZEN / JUJUY
55. NININA / CABA
56. COBIN / CABA
57. DOC CAFÉ / CABA
58. THE TINY COFFEE: REFUGIO / NEUQUÉN
59. KUTA / OLIVOS
60. PAISA HIGH MOUNTAIN COFFEE / SANTA CRUZ
61. UNO DOS CAFÉ / CABA
62. SHIOK COFFEE ROASTERS / CÓRDOBA
63. PLANTADO CAFÉ / CABA
64. LETO / SANTA FE
65. CAFÉ BOHEME / CABA
66. LA NIEVE / SANTA CRUZ
67. CHRISTEN COFFEE / SANTA FE
68. BIRKIN / CABA
69. DANIEL BAKERY / CABA
70. SALMA CAFÉ / CABA
71. HACIENDA COFFEE COMPANY / CABA
72. MERCI COFFEE DEALER / CABA
73. BULGARO / CABA
74. MR. COFFEE / CÓRDOBA
75. CAFÉ LSA / SALTA
76. PASSAGE DU CAFE / CÓRDOBA
77. ALMENDRO / RESISTENCIA
78. FRAN COFFEE MAKERS / MENDOZA
79. FEKA / ROSARIO
80. BICHO CAFÉ / CABA
81. BÁLTICA CAFÉ / CABA
82. CIRO CAFÉ (PALERMO) / CABA
83. SINSA CAFÉ / CABA
84. GABS CAFÉ / CABA
85. LON PHILOSOPHY / CABA
86. VOLTRI / CABA
87. COBRE CAFÉ / CABA
88. CAFFETOS / CABA
89. ETHIOPIA CAFÉ / CÓRDOBA
90. ESTACIÓN CAFÉ SALTA / SALTA
91. JUANA HOUSE / SAN JUAN
92. KORTO COFFEE HOUSE / CABA
93. ROCCO CAFE / SANTA CRUZ
94. FICUS / SANTA FE
95. CAFÉ COPADO / MENDOZA
96. GARDEN COFFEE / SANTA FE
97. ASTE CAFÉ CON PASIÓN / CÓRDOBA
98. CASA PINA / CABA
99. FLORIAN / CABA
100. HABITAT / MENDOZA