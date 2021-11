Mamá actualizada. El libro que consulta Antonela Roccuzzo para criar Thiago, Mateo y Ciro

Suele decirse que no hay manual para padres ni madres. Pero Antonela Roccuzzo tiene uno. Y es de un médico psiquiatra y psicoterapeuta rosarino que acaba de escribir Si hay suelo, no hay techo, un libro de crianza positiva que llegó a las manos de la mujer de Lionel Messi y no dudó en compartir algunas páginas con sus más de 17 millones de seguidores. ¿Quién es el profesional en el que se apoya Antonela para criar a Thiago, Mateo y Ciro? Se llama Lucas Raspall, tiene 43 años, es padre de tres hijos y trabaja en la subsecretaria de Desarrollo Humano de Rosario y en la Fundación América por la Infancias. Pero pese a que este es su décimo libro (los dos últimos con foco en infancias) y ejerce su profesión hace más 18 años (también es profesor universitario y conferencista), su nombre empezó a hacerse conocido por una mamá famosa que está a más de 10.000 kilómetros de distancia.

Lucas Raspall, autor de Si hay suelo, no hay techo

“Ella ya había compartido otras publicaciones mías, por ejemplo una sobre el Día de la Madre. A pesar de que es una mega figura, ella es una mamá de tres hijos que intenta hacer lo mejor que puede, como cualquier mamá. Yo le agradezco mucho, no la conozco pero se nota que tiene una generosidad inmensa. Si ella publica algo sabe que la repercusión es enorme. Y yo se lo agradezco porque en el fondo lo que me mueve a escribir es que el mensaje llegue a más y más personas. Que Antonela postee o comparta algo de lo que hago es importante porque es un vehículo para multiplicar el mensaje. Me interesa difundir una propuesta de crianza en clave de derechos de los niños”, sostiene Raspall, que está entre las 712 cuentas seguidas por la rosarina.

La portada del libro

Según el autor, el libro (que se agotó porque se trata de ediciones muy pequeñas) está dirigido a mamás, papás o adultos a cargo de niños. “Es sobre crianza respetuosa o positiva, que no son exactamente lo mismo pero se parecen. Lamentablemente todavía se naturalizan muchas prácticas no respetuosas con los niños, que no son convenientes para el desarrollo. He recorrido con la fundación varios países de América latina y los malos tratos persisten que terminan siendo dardos contra la autoestima -plantea-. El título es una metáfora: nosotros somos la base. Es una invitación a nutrir el suelo de la crianza. Obviamente no todo se reduce a eso, pero el vínculo con las figuras de apego es la variable que más influye en el desarrollo de capacidades cognitivias, emocionales y sociales de un niño”, sostiene el especialista.

El libro tiene 200 páginas y reúne posteos (que el autor realizó en sus redes @lucasraspall y a los que se puede acceder con los dispositivos a través de un código QR al posteo a partir del cual se desarrolla el capítulo) y que invitan a reflexionar sobre situaciones bien cotidianas. “A partir de 50 publicaciones que hice en mi Instagram, las voy desarrollando. Cada una tienen un fundamento que van desde las neurociencias hasta el budismo o la teoría del apego. Todas son una invitación a reflexionar -dice-. A todos se nos complica la crianza dentro de casa. Hay situaciones que te hacen sonar la alarma y cuando eso sucede, hay que saber reconocerlo y pedir ayuda. A medida que aumenta el estrés parental, disminuye la sensibilidad en la crianza: empezamos a estar menos atentos a sus necesidades, menos disponibles para nuestros hijos”, agrega.

El capítulo en el que se detuvo

Rocuzzo no solo compartió la tapa del libro sino se detuvo en el posteo 9: ¿Por qué tanta prisa? que habla del vértigo con el que vivimos y hace que vivamos apurados. Pero hay otros sobre límites, autonomía y autoestima siempre con la mirada en la crianza respetuosa como punto de partida. “A veces se generan confusiones con esta mirada: la típica es que a los chicos no se le ponen límites. Es una equivocación porque no poner limites es una forma de maltrato. Lo que trato es transmitir que se puede poner un límite firme sin maltratar. Otra confusión es creer que se alienta las relaciones simétricas. Es falso: debe existir asimetría en la relación, así tiene que ser. Pero esa asimetría no puede ser abuso de poder. El libro pone claridad sobre esos temas. Por suerte, esta es una generación que está preguntándose por la crianza. Es importante no seguir replicando prácticas propias de otros contextos. Hay que ir ajustándolo. Pero el respeto no es una moda”, sostiene Raspall.

Por último, el especialista concluye: “El libro se ocupa de ir llevándote a que hagas una reflexión interna. Pero el mejor libro de crianza es tu propio hijo o hija. El te guía, te va señalando las cosas”.