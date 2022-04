“No asesoraría a ninguna Primera Dama ni mujer de la política”. Héctor Vidal Rivas, productor de desfiles

Su nombre es una institución dentro del mundo de la moda. Casi no hay diseñador argentino que no haya debutado en una pasarela de la mano de él. Héctor Vidal Rivas no sólo es productor y organizador de la Argentina Fashion Week (que acaba de terminar en el Palacio Paz) y de Mar del Plata Moda Show, sino asesor de vestuario de grandes figuras –la más importante, Mirtha Legrand, a quien sigue aconsejando y con quien cumple el ritual de tomar el té todos los domingos– y fue jefe de producto de empresas como Lee y Etam. También tuvo un breve paso como modelo, pero ni bien se dio cuenta de que le gustaba más el detrás de escena de un desfile que la pasarela, se bajó y se dedicó a promocionar la moda argentina y a descubrir jóvenes talentos.

– Acaba de terminar una nueva edición de Argentina Fashion Week. ¿Te sigue generando nervios como la primera?

–Por supuesto. Yo soy muy exigente conmigo mismo y quiero brindarles a los diseñadores todo lo mejor. Estoy atrás de cada detalle, desde los percheros hasta las sillas. Quiero estar en todo. Me gusta trabajar con los diseñadores para que cada uno pueda lucirse. Tengo un equipo que me ayuda, pero ahora no está Manuela, mi hija, que vive en Miami y no pudo viajar y me hice cargo de todo. Yo amo la moda argentina, la he llevado a París, San Pablo, a todos lados.

En un desfile en la Torre Eiffel, con los diseñadores y modelos más importantes JUAN VILLAGRAN: Photojohnny.com

–¿Qué fue lo más disruptivo que hiciste sobre una pasarela?

–Creo que haber subido por primera vez a una mujer trans. Fue a Flor de la V en el desfile de Jorge Ibáñez en Mar del Plata Moda Show y además la pusimos vestida de novia. Lo de la diversidad lo hice siempre, no es de ahora.

–¿Entonces sos un transgresor?

–Totalmente. Siempre hice pasadas con mujeres reales, pero mujeres reales en serio. Eran modelos de la vida: había artistas plásticas, emprendedoras, médicas, amas de casa. Estamos hablando del año 2000, 2005. Me siento precursor en ese sentido. Son pasadas que han llamado mucho la atención. Y fui el primero en incorporar escenografía en los desfiles. Venía Nélida Lobato del Lido de París a hacer revista al Teatro Nacional y hacía el desfile los lunes que no había función con los decorados de esa obra. Empecé con eso cuando en ese momento nadie lo hacía. Con Elsa Serrano hacíamos desfiles con grandes escenografías. Y también buscábamos que hubiera algo que le interesara a la prensa.

–Sos también un descubridor de talentos jóvenes. ¿A quién descubriste de los consagrados?

–A Gabriel Lage en un departamento en Mar del Plata, en La Perla. Lo conocí y a partir de ahí empezamos a hacer desfiles para promocionarlo. Y así empezaron muchos. Claudio Cosano, Verónica de la Canal. Los chicos de Trosman Churba, por ejemplo, sublimaban telas para María Vázquez y yo los busqué y les hice hacer las 15 primeras prendas e hicieron su primer desfile como marca en Mar del Plata Moda Show. Y el primer desfile que hizo Jazmín Chebar lo hizo conmigo en un estudio de canal 9 cuando todavía estaba enel pasaje Gelly. Hay miles de historias de diseñadores que hicieron su primer desfile conmigo.

La diversidad de género, presente en cada uno de los desfiles

–¿Qué te pareció la alfombra roja de los Oscar? ¿Nuestros diseñadores están muy lejos de los de allá?

–Vi un gran cambio en la alta costura. Acá va a pasar lo mismo. El diseño argentino está pasando por un muy buen momento. Muchos de nuestros diseñadores están vistiendo gente para las diferentes alfombras y eventos del exterior. Hay figuras internacionales que se han vestido con Gabriel Lage, con Jorge Rey que estuvo en la Gala del Met de New York. Benito Fernández vistió una Reina [Nota de la R: Máxima de Holanda]. Estamos cerca, la calidad y el diseño argentino no tienen nada que envidiarle a ningún diseñador internacional.

–¿Gino Bogani es el número uno?

–Es el de más trayectoria, el que impuso un nombre. En su momento había pocos que vestían figuras. Hoy hay muchos número uno, Gabriel Lage de los consagrados, Jorge Rey entre los más nuevos. Pero Gino es una institución en Argentina, fue el que creó la alta costura en el país.

–¿Hoy solo asesorás a Mirtha?

–Hoy sí. Pero asesoré a muchas estrellas: Norma Aleandro, Pinky, Graciela Borges, Nacha...Todas mujeres que marcaron tendencia.

–¿Y a Susana?

–Solamente para una película. Pero si asesoro a Mirtha, no asesoro a Susana.

–¿Mirtha se pondría celosa?

–No creo. Mirtha ama a Susana y Susana ama a Mirtha. Es una cuestión mía, personal. Yo con Susana tengo una relación increíble, pero Mirtha es familia, yo estoy al lado de ella desde siempre. Fue como una varita mágica en mi carrera. Por suerte ella está muy bien, con ganas de volver a trabajar. Es lo que le falta en este momento, estar activa.

–¿Es difícil vestirla?

–No, para nada. Ella tiene un sentido de la estética que no lo tiene nadie, sabe perfectamente lo que le queda bien y le gusta. A ella le agradan los colores pasteles, el negro, el fucsia. Los únicos que no le gustan son el verde botella y el bordeaux.

–¿Por qué Mirtha no usa pantalones?

–Se ha vestido con pantalones. Los últimos tres años se hizo bastantes conjuntos de pantalones con túnicas. Al principio no los usaba pero después los incorporó y le quedan muy bien.

Con Mirtha Legrand y Marcela Tinayre caminando por calle Florida a la salida de Harrods, a principio de los 70 Archivo

–Hace 27 años que organizás los desfiles en Mar del Plata. ¿El tuyo era la contracara de los desfiles de Giordano en Punta del Este?

–Los de Giordano eran muy mediáticos, distintos. Pero él marcó una era en Punta del Este. En Mar del Plata yo empecé en la década del 70 en el Hermitage, después en el Provincial y más tarde en el Costa Galana, en las escalinatas, donde empezó el Mar del Plata Moda Show.

–¿Ya no hay súper modelos?

–Antes había una dinastía de modelos muy importantes. Mora Furtado, Nequi Galotti, las hermanas Soria, Teté... Era la primera camada, después llegó otra con Mariana Arias, Ginette Reynal y la última fue la de Nicole, Pampita y Julieta Prandi. Ahora hay muy buenas modelos de pasarela pero no son mediáticas. Las mediáticas son las influencers. El desfile del otro día de Jorge Rey lo cerró Angie Landaburu, que es una influencer muy importante. El año pasado desfilaron Juanita Tinelli y Mariana Genesio y fueron las que más convocaron. Cambió todo. Hoy en un desfile tenés que tener modelos de pasarela e influencers y personajes fuertes sentados en primera fila.

–¿ A quién ponés hoy en el front row?

–A Mirtha, a Susana, a las hijas de Tinelli.

Héctor Vidal Rivas y Pinky, otra de las grandes mujeres a las que asesoró

–Si tuvieras que asesorar a una primera dama o mujer de la política, ¿a quién elegirías?

–No me metería en política en este momento. A la única que asesoré fue a Zulema Yoma cuando [Carlos] Menem era presidente. Pero no asesoraría a ninguna. En este momento hay mucha división. Quiero que el país salga adelante.

–¿Si fuera solo desde la imagen, sacando el tema político?

–Indudablemente a Juliana Awada.

–Es la que menos lo necesita...

–Yo creo que ninguna necesita asesoramiento. La ves a Cristina y tiene su estilo, Fabiola tiene el suyo, te guste o no. Y Juliana no hay que olvidar que se crio entre máquinas de coser y es una mujer de moda, que tiene un sentido estético muy fuerte porque lo mamó desde chica. A veces no es quién las asesora sino quiénes les hacen la ropa. Fabiola tiene un look medio naif, está siempre correcta, nunca la ves provocativa pero le daría una vuelta de tuerca aunque en este momento no me metería ahí.