¿Por qué vegano? ¿Qué es biodinámico? Guía útil para entender las nuevas etiquetas de los vinos

¿Vino “natural”? ¿Biodinámico? ¿Vegano? Cada vez son más los vinos argentinos que exhiben en sus etiquetas palabras y logos que requieren de una suerte de diccionario para comprender qué hay dentro de la botella. Lejos quedó el tiempo en el que los únicos motivos para mirar la contraetiqueta eran saber cuáles eran los componentes del blend o cuántos meses había pasado el vino durmiendo en barricas de roble. Ahora las etiquetas exhiben información detallada (muchas veces incluso certificada por autoridades competentes) que habla de estilos, de procesos, pero también de si el vino es apto para tal o cual consumidor.

Algunas de esas leyendas o logos son más o menos obvias, otras no tanto, pero todas merecen una explicación para tener todo bien claro a la hora de elegir un vino. Repasemos algunas de las más frecuentes:

◗ Vegano. La pregunta inmediata ante un vino que se presenta como vegano es: ¿pero tiene algo más que jugo de uvas? No, el vino es sólo jugo de uvas fermentado, pero en su proceso de elaboración muchas veces intervienen elementos de origen animal. En la clarificación del vino posterior a la fermentación, por ejemplo, suele utilizarse clara de huevo, leche o derivados ictícolas para eliminar partículas. En el vino vegano esos productos de origen animal son reemplazados por arcillas como la bentonita o placas de celulosa que se emplean para filtrar y evitar que elementos de la fermentación lleguen a la botella.

Vino vegano recomendados: Kaiken Disobedience By Francis Mallmann (Bodega Kaiken, $2.500)

Uno de los logos que exhiben los vinos certificados como veganos

◗ Sin TACC. Aquí sucede algo similar al vino vegano: todo vino es en teoría un producto alimenticio libre de gluten y por lo tanto apto para su consumo por parte de personas celíacas. Sin embargo, para poder exhibir las leyendas “Libre de Gluten” o “Sin TACC”, y sus respectivos logos, el vino debe contar con una certificación que avale que no ha habido en bodega contaminación cruzada con productos que contengan gluten.

Vino sin TACC recomendado: Tomero Single Vineyard Malbec (Bodega Vistalba, $2200)

◗ Orgánico. Esta es, sin lugar a dudas, la leyenda que cada vez exhiben más vinos argentinos... y del mundo, ya que el avance de los vinos orgánicos es un fenómeno global. Pero, ¿qué es un vino orgánico? A grandes rasgos, es aquel elaborado a partir de uvas provenientes de viñedos en los que no se emplean productos de síntesis química (fertilizantes, herbicidas, pesticidas). Los requisitos que debe cumplir un vino para ser orgánico varían en cada país, y es por eso que existen distintas certificaciones en torno al vino orgánico.

Vino orgánicos recomendado: Artesano De Argento Cabernet Franc Orgánico 2021 ($830)

En la agricultura orgánica se favorece la biodiversidad, como queda expuesto en la finca de Bodega Argento, donde se favorece la presencia de plantas nativas entre las hileras de vides

◗ Biodinámico. El vino biodinámico se enrola en la filosofía de Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía y la pedagogía Waldorf. Su elaboración se rige por el principio de que todo lo que se extrae de la tierra debe volver a ella, por lo que en vez de utilizar fertilizantes químicos emplean preparados naturales que contienen elementos vegetales y minerales. Un ejemplo es el llamado Preparado 500: un cuerno de vaca relleno con estiércol que se debe enterrar en otoño a 40 centímetros de profundidad en el viñedo. Otro rasgo distintivo de la viticultura biodinámica es que utiliza un calendario basado en los ciclos lunares para determinar cuándo realizar las distintas tareas en el viñedo, como la poda o la cosecha.

Vino biodinámico recomendado: Chakana Nuna Vineyard Malbec 2021 ($1400)

Cuernos con preparados biodinámicos a punto de ser enterrados en la finca de Bodega Chakana

◗ Sin Sulfitos. (también pueden aparecer como “sin azufre”) En realidad, sin sulfitos agregados. Estas sustancias que se agregan al vino por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes, también son producidas naturalmente durante la fermentación. Por eso, hasta el vino etiquetado como “sin sulfitos” puede tener una mínima presencia de esta sustancia.

Vino recomendado: Krontiras Malbec Natural 2021 (Bodegas Krontiras, $1840)

◗ Natural. Acá entramos en terreno resbaladizo, ya que no existe un consenso en torno a qué es un vino natural. En principio se trata de un vino orgánico (muchas veces biodinámico), cuya elaboración se rige por la idea de que en bodega no ha de agregarse pero tampoco quitarse nada. Así como no se añaden, por ejemplo, sulfitos ni levaduras, tampoco se somete al vino a procedimientos de clarificación y filtrado. Es más, no debe emplearse en la cosecha y en la elaboración en bodega ningún método mecánico que modifique la esencia del vino. Pero, ¿cuál es la esencia del vino? Por preguntas como ésta es que no hay consenso sobre qué es y qué no un vino natural.

Vino natural recomendado: Stella Crinita Barbera 2020 (Stella Crinita, $3380)

◗ Pet Nat. Este nombre es una abreviación de Pétillant Naturel (Naturalmente Espumoso) y abarca a vinos espumantes elaborados siguiendo métodos ancestrales, que vienen a ser una versión de vino natural pero con burbujas. El vino se embotella directamente durante su fermentación, por lo que el gas carbónico que se produce en ese proceso se convierte naturalmente en burbujas dentro de la botella. Son vinos turbios, ya que dentro de la botella se encuentran las borras de las levaduras, y vienen con tapa corona (como la cerveza), no con corcho.

Pet Nat recomendado: Pet Nat Chardonnay 2021 (Bodega Cruzat, $2200)

La borra de las levaduras se deposita en la base de la botella, por eso al abrir un pet nat el resultado es un espumante turbio

◗ Kosher. El vino kosher observa los mismos requisitos que cualquier otro alimento con esa certificación. Esto se resume en emplear materias primas con certificación kosher (en este caso, las levaduras) y en que todos los procesos en viña y bodega sólo pueden ser realizados por miembros de la comunidad judía, bajo supervisión de un rabino.

Vino Kosher recomendado: Alavida Malbec 2021 (Domaine Bousquet, $1600)