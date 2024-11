Premios 50 Best: el mejor restaurante de América Latina es una parrilla de Palermo

En una ceremonia realizada en Río de Janeiro, se dio a conocer el ranking 2024 en el que Buenos Aires fue la ciudad con más restaurantes premiados

Por primera vez desde que existe el ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina el número uno quedó en manos de la Argentina. El ganador no es otro que Don Julio, la parrilla palermitana que desde hace años brilla en todos los rankings gastronómicos globales, y que en una ceremonia realizada en Brasil logró la hazaña.

“No nos esperábamos este premio. Trabajamos como cada día, como cada noche, en el restaurant, y estoy muy feliz por un montón de razones. Por el equipo que damos todo. Muy feliz por mi país, por mi cultura, estoy sorprendido y quiero felicitar a todos los colegas, sobre todo a Micha, que es el mejor restaurante del mundo, Creo que esta vez no ganó el mejor restaurante, sino el más querido”, dijo Pablo Rivero, propietario de Don Julio al recibir el premio.

La ceremonia se realizó esta noche en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, Brasil.

El año pasado, Don Julio se ubicó en el tercer puesto del ranking, a continuación del N°1 Maido (Lima, Perú) y del N°2 El Chato (Bogotá, Colombia). Este año, Maido quedó en segundo puesto.

Este año, en la edición N°12 de este ranking, las ciudades de Buenos Aires lideró la lista con ocho puestos, seguidas de seis restaurantes de San Pablo y otros seis restaurantes de Lima. El ranking es elaborado a partir de la votación de 300 “expertos independientes”, que incluye a periodistas, cocineros y referentes en materia de turismo.

La organización 50 best elegió por segundo año consecutivo a Rio de Janeiro para su gala de premiación. “El año pasado, quedamos cautivados por la energía contagiosa de Río de Janeiro y su pasión por la gastronomía. Nos sentimos honrados de regresar a esta emocionante ciudad, un lugar que verdaderamente encarna el espíritu y la riqueza de la región latinoamericana”, declaró William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants. De tanta emoción, la ceremonia comenzó con casi una hora de retraso...

Los otros argentinos ganadores

Gran Dabbang (N°18)

En el pequeño salón (siempre lleno) ubicado en Scalabrini Ortiz al 1500, el chef Mariano Ramón (discípulo de Francis Mallmann y Narda Lepes) invita a disfrutar de su pasión: las diversas cocinas asiáticas (tailandesa, vietnamita, de Laos, Malasia e India), con platos que le dan una personal vuelta de tuerca.

Mishiguene (N°29)

Con el chef Tomás Kalika al frente, Mishiguene es desde hace años un número fijo en los rankings de gastronomía, con su propuesta de comida judía porteña. Imperdible en Mishiguene es el pastrón, pero también los distintos encurtidos que se encuentran en los platos y los panes (jalá, pita, bagel).

El Preferido de Palermo (N°31)

Rescatado en 2019 por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, El Preferido de Palermo retoma la tradición de los bodegones porteños, pero con el mismo énfasis puesto en la trazabilidad de los productos de Don Julio. Una versión 2.0 en la que el servicio es impecable y todos los detalles están cuidados. Mención especial merece la cava de charcuterie, que se encuentra a un costado del salón, poblada de especialidades elaboradas artesanalmente en la casa.

Trescha (N°33)

Formado en Le Cordon Bleu de Londres, con paso por grandes restaurantes europeos como Azurmendi (España), Frantzén (Suecia) o108 (Dinamarca), el joven chef Tomás Treschanski lleva adelante este restaurante establecido en Villa Crespo, cuyo salón solo tiene espacio para 10 comensales. Allí ofrece un original menú de pasos con muchos productos temporada y distintas técnicas (emulsiones, espumas, gelificados, braseados). El año pasado ya fue distinguido en la primera edición de la Guía Michelín para Argentina, con el premio Michelin Joven Chef y con una de las preciadas estrellas.

Niño Gordo (N°34)

“Es un restaurante que se podría visitar en cualquier región de Asia, pero que por casualidad y por una cuestión de gusto y de sabores, nació en Palermo”. Así definieron los creadores de Niño Gordo, los chefs Germán Sitz y Pedro Peña- a su restaurante ubicado en calle Thames, Palermo, una parrilla asiática que combina los sabores coreanos, chinos, vietnamitas y thai con la gastronomía porteña.

Julia (N°37)

Este restaurante que ingresó al ranking en 2022 (en el puesto N°50). Dirigido por el chef Julio Báez, que también está al frente de Franca, Julia es un pequeño establecimiento de solo 22 cubiertos en el que las reservas todos los meses se agotan en... 10 minutos. En palabras de su creador “un mix entre cocina casual con fine dining”.

Aramburu (N°46)

“Emocionante menú de 18 pasos, que pone a los mariscos en el primer lugar. Y el maridaje de vinos, tenga la seguridad que todas las etiquetas viene de argentina”. Con esta palabra comentó el reingreso a los mejores 50 de Aramburu, el único restaurante argentino con 2 estrellas Michelin.

Otros destacados

A mediados de noviembre, la organización 50 Best dio a conocer los restaurantes ubicados entre los puestos 15 y 100 de la lista, entre los que se contaron varios argentinos: Crizia (N°53), Anchoita (N°73), Alo´s (N°81), Mengano (N°82) y el mendocino Azafrán (N°84), junto con el bonaerense Alo´s, los dos únicos no porteños del ranking.

Además, la gala de los Latin America´s 50 Best Restaurants ofreció el espacio para la entrega de premios individuales, tanto a personas como a establecimientos gastronómicos. El primero en ser anunciado fue el One To Watch, que premia a restaurantes en ascenso en popularidad, quedó en manos de Clara, establecido en Quito, Ecuador.

El Sustainable Restaurant Award, que premia la sustentabilidad ecológica, fue esta vez para Lunario, del Valle de Guadalupe (México), por su uso de ingredientes orgánicos locales. El premio a mejor pastelero de la región, el Best Pastry Chef Award, recayó en Camila Fiol, de Santiago, mientras que Laura Hernández Espinosa obtuvo el Best Sommelier Award.

EL Best Famale Chef Award quedó en manos de Marsia Taha Mohamend, Sergio Díaz, ganador del Chef´s Choice Award, premio que es votado por sus colegas. El Art of Hospitality Award, El Icon Award fue para Harry Sasson, chef de Bogotá (Colombia)

El ranking completo

Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Mejor restaurante de Argentina

Maido (Lima, Perú) Mejor restaurante de Perú

El Chato (Bogotá, Colombia) Mejor restaurante de Colombia

Kjolle (Lima, Perú)

Boragó (Santiago de Chile, Chile) Mejor restaurante de Chile)

Celele (Cartagena, Colombia)

Lasai (Río de Janeiro, Brasil) Mejor restaurante de Brasil

Mérito (Lima, Perú)

Quintonil (Ciudad de México, México) Mejor restaurante de México)

Leo (Bogotá, Colombia)

Nuema (Quito, Ecuador) Mejor restaurante de Ecuador

Alcalde (Guadalajara, México)

Mayta (Lima, Perú)

Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) Mejor restaurante de Panamá

A Casa Do Porco (San Pablo, Brasil)

Tuju (San Pablo, Brasil)

Fauna (Valle de Guadalupe, México)

Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

Rafael (Lima, Perú) El highest climber , que puestos subió en la lista

, que puestos subió en la lista Evvai (San Pablo, Brasil)

Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala) Mejor restaurante de Guatemala / Chef´s Choice Award

Villa Torél (Ensenada, México)

Pujol (Ciudad de México, México)

Sikwa (San José de Costa Rica, Costa Rica) Mejor restaurante de Costa Rica

Nelita (San Pablo, Brasil)

Metzi (San Pablo, Brasil)

Cosme (Lima, Perú)

Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

La Mar (Lima, Perú)

El Preferido de Palermo (Buenos Aires. Argentina)

Arca (Tulum, México)

Trescha (Buenos Aires, Argentina) Premio a la mejor nueva incorporación

Premio a la mejor nueva incorporación Niño Gordo (Buenos Aires, Argentina)

Mani (San Pablo, Brasil)

Huniik (Mérida, México)

Julia (Buenos Aires, Argentina)

Gustu (La Paz, Bolivia) Mejor restaurante de Bolivia

Mercado 24 (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá, Panamá)

Lo de Tere (Punta, del Este, Uruguay) Mejor restaurante de Uruguay

Manuel (Barranquilla, Colombia)

Máximo Bistrot (Ciudad de México, México)

Cordero (Caracas, Venezuela) Mejor de Venezuela

Humo Negro (Bogota, Colombia)

Aramburu (Buenos Aires, Argentina)

Sud 777 (Ciudad de México, México)

Rosetta (Ciudad de México, México)

Mil (Moray, Perú)

Kotori (San Pablo, Brasil)