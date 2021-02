Primer San Valentín en pandemia: los festejos se trasladan dentro de casa

Hace exactamente un año, por estos días, los enamorados de todo el mundo planificaban la cita perfecta. Cena en un restaurante, noche romántica en un hotel de la ciudad... Claro, el brote de Covid-19 empezaba a ser un tema de preocupación y de conversación, pero no fue hasta el 11 de marzo que la ONG lo declaró pandemia. Técnicamente, por lo tanto, el de este año será el primer San Valentín bajo las reglas de la nueva normalidad. ¿Qué implicancias tendrá en los festejos? Todavía no está del todo claro, pero por empezar, muchas de esas parejas que el año pasado llamaban para reservar mesa o habitación optarán por celebrar puertas adentro, La cita gourmet en la intimidad del hogar es una opción que pisa fuerte en este primer festejo pandémico.

Una de las más osadas es la que propone Gorriti Art Center (un espacio cultural y gastronómico en Palermo) con la Cena Secreta ( lacenasecreta.mitiendanube.com ) . Se trata de enviar una box a domicilio con todo lo necesario para vivir una noche de pasión. Y cuando dicen todo lo necesario, realmente es todo lo necesario: platos y tragos de autor a elección del comensal, una botella de vino, aceites corporales para masajes, velas aromáticas, sahumerios de la India y un juego de cartas que dispara la fantasía. Pero para que todo esto tenga un sentido el sexólogo Patricio Gómez di Leva hace de guía a través de videos a los que se accede por el celular con un código QR y orienta a la pareja para ir llevando la experiencia paso a paso y que sea inolvidable.

“La idea de la Cena Secreta nació a mitad del año pasado, de ver de qué manera podíamos activar Gorriti Art Center manteniendo la esencia rupturista del lugar y llevarla a la casa de la gente –explica Leandro Travaglio, director ejecutivo del espacio cultural palermitano–. Pensamos que en medio de la cuarentena debía haber muchas parejas aburridas de verse la cara todos los días o parejas que quisieran vivir una noche linda en medio de la pandemia. Y empezamos a armar la caja, que es una box que se envía a domicilio e incluye una serie de elementos para vivir una noche sensorial con un menú de tres pasos cerrado al vacío diseñado por nuestro chef Lucas Carnovale, tragos a cargo de Rómulo de la Fuente, una botella de vino, productos íntimos, como geles, juguetes y juegos”, describe Leandro, que sostiene que la experiencia la piden tanto parejas jóvenes como maduras, o con muchos años juntas. Por fin de semana se reciben más de 20 pedidos a fuerza de publicaciones en las redes sociales y el boca a boca.

La cena secreta de Gorriti Art Center, en su formato box o presencial, es una de las opciones para celebrar San Valentin Gentileza

“Más allá de las ventas, la caja resultó ser un éxito porque creo que la gente agradece la posibilidad de vivir una noche diferente, atípica, y en su propia casa. Y no es solo para los más jóvenes o parejas de mediana edad: hay gente mayor que la encargó y que la recomendó a sus amigos. Hay parejas gays, lesbianas, amantes, amigos con derechos... de todo”.

La caja viene en tres versiones diferentes: Clásica, Black y Deluxe, y también se puede adquirir una box llamada La previa secreta, más acotada, también en 3 versiones distintas. Por supuesto, también habrá una box especial para San Valentín con todo lo necesario para celebrar una fecha especial . Pero incluso, aunque su origen es el de brindar una experiencia única a domicilio, la Cena Secreta también tiene su versión presencial: desde diciembre, cuando empezó la apertura de los locales gastronómicos, se realizaron dos encuentros en el espacio de Palermo. El tercero coincidirá con el fin de semana previo al Día de los Enamorados. “La mitad de las que asistieron ya habían experimentado la caja en su casa y la otra mitad, no. La presencial es una experiencia que tiene un poco de todo, muy completa, con charlas de sexualidad, shows, y varias sorpresas más”, asegura Travaglio.

Cena con chef a domicilio

¿Y si en lugar de recibir la cena, un reconocido chef va a cocinar a la casa? Eso mismo propone Juan Bernardini (@chefjuan) con su cena romántica. Hace más de 10 años que se mete en las cocinas de quienes lo contratan y elabora cenas con platos de autor, utilizando materias primas e ingredientes de primera calidad.

Lejos de fantasear con tener su propio restaurante –”no podría encerrarme en un restó e ir todos los días a la misma cocina, me aburriría”–, Bernardini conoce las cocinas de la torres más exclusivas de la ciudad, y de las casas más espectaculares de los barrios cerrados del gran Buenos Aires. “En pandemia, ni bien se liberó un poco la cuarentena, la gente empezó a pedir que le fuera a cocinar. El 95% de las parejas que me contrataron en pandemia ya habían tenido Covid y estaban más tranquilos. Y los que no lo habían tenido, me pedían el test. Tuve muchos pedidos, con los restó cerrados la demanda aumentó”.

El chef a domicilio Juan Bernardini conoce las cocinas de las torres más exclusivas de Buenos Aires; para el 14 de febrero ya tiene tres cenas romáticas

Solo el 14 de febrero, Juan ya tiene tres cenas románticas, en distintos turnos. Pero el sábado y domingo previos al lunes su agenda está cargada: “Hasta 3 cenas es lo máximo que puedo hacer por noche, no me puedo partir en cuatro. Yo voy a cocinar personalmente, no es que tengo una flota de chefs y mando a alguien a cocinar por mi. Que vaya otro a cocinar al cliente no le gusta. Y mi nombre es mi marca y la cuido mucho, es un servicio muy exclusivo. Tengo clientes extranjeros, que cenan temprano y eso me permite acomodar los tiempos –explica–. Una vez tuve dos cenas románticas en la misma torre, pero eso en general no pasa”, comenta.

El servicio de chef a domicilio se solicita para aniversarios, cumpleaños, reconciliaciones, despedidas de solteros y, claro, fechas especiales como San Valentín. El menú se diseña en función del presupuesto, los gustos y los requerimientos del comensa l. “Tengo una entrevista previa y ajusto la propuesta en base a esos parámetros. El día de la cena llego una o dos horas antes con mis ollas y cuchillos y empiezo a preparar el menú. No me enrosco en la cocina compleja: lo mío son los platos de autor, casero y vanguardista”.

Eso sí: la bebida la pone el dueño de casa: “Muchos de mis clientes son dueños de bodegas y los otros tienen vinos que no se consiguen en las vinerías de acá. No tiene sentido que lleve el vino”, asegura el chef, que también es asesor de distintos restaurantes y da capacitaciones.

Respecto de por qué la gente elige el servicio en lugar de ir a un restaurante exclusivo, Bernardini no duda: “Después de tantos meses encerrados, hay desesperación por salir. El otro día fui a comer a un restó muy conocido y estaba atestado de gente, sin distanciamiento social. Ante este contexto, hay un sector muy grande, más precavido, que prefiere quedarse en su casa. Y también está el que está cansado de esperar por una mesa, del nene de al lado que llora... De esta manera comen en la intimidad de su hogar, corroboran la calidad de los ingredientes y la higiene porque en una cocina de un restaurante no ves lo que pasa. Este es un servicio que se está usando mucho, de hecho lo que más hice durante la pandemia fueron cenas románticas”, cuenta Juan, que sabe que la semana que viene se transformará, por algunas noches, en San Valentín, el santo de los enamorados que este año eligen celebrar el amor puertas adentro, sin salir de casa.

