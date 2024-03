El funcionario a cargo del consulado general de España en Buenos Aires habla sobre el aluvión de solicitudes diarias que reciben

Constanza Bengochea LA NACION

En octubre 2022 entró en vigencia la ley de memoria democrática, también conocida como “ley de nietos”, que representa la posibilidad de que miles de descendientes de españoles que escaparon del país ibérico durante el franquismo puedan acceder a la ciudadanía española. Fernando García Casas, cónsul general de España en Buenos Aires, analiza las repercusiones de la norma en el país en una entrevista con LA NACION.

–¿Cuántos argentinos cuentan con la ciudadanía española en Argentina?

–A nivel país hay alrededor de 500.000 argentinos con ciudadanía española. En nuestra demarcación, que comprende a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y parte de la provincia de Buenos Aires como Azul, Bolívar, Lincoln, entre otras, pero que no es toda la provincia porque Bahía Blanca no está incluida, tenemos 350.000 “hispano argentinos”, “argenioles” o “argentinos españoles”. De los 350.000 argentinos que tienen ciudadanía española, 304.000 son mayores de edad, que son los que votan; los otros son menores.

La nacionalidad española permite acceder a un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea. (Toledo, España)

–En octubre de 2022 entró en vigor la llamada “ley de nietos”, ¿cuáles fueron las repercusiones aquí?

–Es un fenómeno nuevo, derivado de la Ley de Memoria Democrática que aquí afectuosamente es llamada “ley de nietos”. Tiene dos años de vigencia prorrogables por un tercero, que obviamente se va a prorrogar. Lo que puedo decir es que nuestra prioridad es reconocer el derecho. Las cifras actuales muestran que, desde que salió la ley, que pasaron 14 meses, llevamos 8500 nuevos españoles plenamente documentados, 46.000 expedientes en trámite ya recibidos y 182.000 con audiencias agendadas y celebrándose. Priorizamos sobre todo recibir la documentación para que todo el que quiera y pueda ejerza su derecho.

–¿Cuántas solicitudes de ciudadanía reciben por día?

–Normalmente recibimos 460 solicitudes diarias. Cuando este proceso concluya, los 350.000 “argentinos españoles“ superarán los 500.000.

–¿Cómo es el trámite?

–Hay que sacar un IDU y luego, con un turno, los interesados deben traer la documentación, que no tiene por qué ser completa, aunque si es completa mejor. Para los IDU, que están más completitos, el trámite es más rápido, aunque, reitero, si no está completo, no hay problema, luego se les requiere. El consulado abre de 8 a 20 horas, ininterrumpidamente, ningún organismo español abre doce horas seguidas, estamos dando turnos de mañana y de tarde y priorizamos sobre todo recibir la documentación para que todo el que quiera y pueda ejerza su derecho.

–¿Qué documentación piden?

–Con el equipo estamos pidiendo lo mínimo e indispensable, es decir, con que prueben la filiación, yo no necesito más.

García Casas explica que desde que salió la "ley de nietos" llevan 8500 nuevos españoles plenamente documentados Fabian Marelli

–¿La filiación debe ser en cadena: bisabuelos, abuelos, padres, hijos?

–No, antes venía por “ius sanguinis”, de padres a hijos, pero ahora se pasa a nietos.

–¿Un nieto puede pedir la ciudadanía por su abuelo español, aunque el padre no la haya tenido?

–Sí. Por eso lo que estamos haciendo es pedir lo mínimo, sin más que la motivación, pues yo creo que ese es el espíritu de la ley.

–¿Usted cree que los que solicitan la ciudadanía lo hacen motivados por el deseo de radicarse en España?

–Me he entrevistado con cientos de personas y en términos generales, encuentro tres motivaciones: por un lado, es un derecho, la ley da la posibilidad, tengo el derecho y lo ejerzo; por otro, es un homenaje a los antepasados, a la memoria de los que llegaron aquí y que con su esfuerzo contribuyeron a la construcción de este país y, en tercer lugar, es una buena herencia porque se transmite a los hijos. Independientemente del motivo, tener esta posibilidad puede cambiarte la vida, o al menos te da opciones. Además, brinda la posibilidad de un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea, que permite moverse con más libertad. Existe la mentalidad de que el que saca la ciudadanía es para irse del país, pero muchos lo hacen para viajar a visitar a su familia o irse de vacaciones, o para hacer un curso, pero, finalmente, no se radican allí.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos” permite a los descendientes de españoles solicitar la nacionalidad

-¿Existen datos sobre cuántos argentinos con ciudadanía española se radicaron en España en el último tiempo?

-Eso habría que consultar al Renaper o en algún centro de estadística de España. Pero, hay que tener en cuenta que muchos argentinos pueden entrar a España como españoles y por eso es difícil tener datos exactos

-La ley rige para todos los países del mundo, ¿cómo se posiciona la Argentina en relación a la cantidad de solicitudes?

-Es la que más pedidos tiene, seguidos por Cuba, México y Uruguay. Es algo positivo porque estrecha mucho las relaciones entre España y la Argentina.

Según el funcionario, Argentina es el país con más solicitudes para obtener la nacionalidad española, seguidos por Cuba, México y Uruguay Fabian Marelli

Hoja informativa nacionalidad española por Ley de Memoria Democrática

