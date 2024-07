Sofía Calzetti: “En Manchester empecé a soñar con mi propia marca”. A punto de ser mamá, cuenta cómo es su vida junto al Kun Agüero

Embarazada de siete meses, habla de sus días en Florida y de su rol como empresaria

La novia de Sergio “Kun” Agüero, que en dos meses se convertirá en mamá de Olivia, habla con naturalidad desde su living blanco, en la casa que compraron en Hollywood, entre Miami y Fort Lauderdale. Ese es, al fin, su lugar en el mundo, luego de mudanzas, proyectos, idas, vueltas, noticias inesperadas y sobre todo, mucho empuje. “Es que Sergio es un gran motivador. Lo hace con sus amigos de la selección, pero también es así en la vida. Siempre líder, muy relajado, alegre, carismático, sencillo y buena gente”, comenta Sofía Calzetti (28), la chica que lo conoció cuando tenía 21 años y lo acompañó en las buenas y las malas, manteniendo siempre un bajo perfil (aunque en 1996 probó suerte como actriz y participó de la película Caídos del mapa).

Después de terminar el colegio, empezó a estudiar para ser martillera pública, pero su mudanza a Inglaterra para estar cerca del Kun (ídolo en el Manchester City) le impidió seguir la carrera. Hoy, además de su inminente maternidad, que la tiene fascinada, está entusiasmadísima con su marca de ropa deportiva que bautizó Zettia porque, según cuenta, “cuando digo mi apellido siempre tengo que remarcar que es con z y doble t”.

–Tu hija será norteamericana. ¿Por qué teniendo toda la familia en Argentina decidieron que naciera en la Florida?

–La verdad es que no fue a propósito. Pero estamos instaladísimos, al fin, en una casa que siempre soñamos. En un entorno de tranquilidad absoluta, un clima que nos encanta, a 40 kilómetros del epicentro de Miami. Por supuesto que no es lo mismo vivir solos que estar en una ciudad cerca de la familia y amigos. Pero se dio así y no vamos a viajar por el hecho de dar a luz. Por otro lado, está bueno que Olivia tenga el pasaporte norteamericano. Argentinos vamos a ser siempre y viajar será una constante. Nuestra vida está diseñada de esta manera. De hecho, apenas me sienta bien y me lo permitan los médicos, iremos para allá para que la conozcan.

–¿Cuál es la fecha de parto?

–El 10 de septiembre, una bebé de Virgo. Estamos contentos de vivir la experiencia de manera íntima. Sergio ya lo experimentó con Benjamín, pero yo soy primeriza. Nos hace ilusión eso de estar para adentro, conociéndola, evitar tanta visita al hospital. Después se dará todo el resto, que me encanta, en Argentina. Pero ya todo más tranquilo, con otra actitud y disfrute.

–¿Tienen amigos en Miami? ¿Se ven con Messi?

–Yo hice un lindo grupo de amigas. Algunas ya tienen sus chiquitos así que me van entrenando. A Leo y Anto los vimos un par de veces, comimos. No hace falta ni explicar lo maravillosos que son. Antonela es un amor de persona. Nos llevamos espectacular, pero tampoco es una amistad... Ahora compartimos ciudad, algo que nunca se había dado porque cuando fuimos a Barcelona, Leo se fue. Además ella está súper enfocada en sus tres hijos y yo recién comienzo. Admiro su manera de encarar todo, esa simpleza y naturalidad. La vez pasada coincidimos en un estadio y yo veía cómo se le tira encima la gente por una foto, la esperan a la salida del baño. Jamás pierde la serenidad ni la esencia.

–Es conocida la relación de tu pareja, el Kun, con la selección. Es amigo, amuleto, motivador...

–Sí, los chicos se divierten, si Sergio sale con cada cosa... Él sigue estando en los grupos de la selección y siempre charlan por ahí.

–En el contexto de la Copa América, ¿se están viendo?

–Esta vez no está cien por ciento involucrado porque la selección está viajando de una ciudad a la otra. Y tampoco los quiere molestar en su rutina. Seguramente, estando nosotros instalados acá, se verán pronto. Pero está apoyándolos todo el tiempo.

–Mientras tanto, vos estás enfocada en tu marca de ropa.

–Estoy a full con eso. La idea de mi marca surgió hace tres años, en Manchester: ropa deportiva versátil, de calidad y moderna, con una vuelta de tuerca. Es lo que va en el mundo y yo siempre fui muy emprendedora. Primero fabricaba en España y ahora en Argentina. Tengo un pilar muy importante, que es mi padre, ya que él siempre se movió en el ambiente textil. Sabe mucho y me da seguridad. Hice todo en relación a la creación de la marca, le di la impronta, trabajé en la paleta de colores, busqué inspiración, referencias. Y empecé a empaparme en la parte administrativa.

–Y además hacés de modelo...

–Yo siempre me quise correr de ahí porque no soy modelo. Pero hice unas fotos muy buenas con la panza. Me gustó tenerlas como recuerdo y funcionó muy bien para mostrar que la ropa es muy versátil, que las prendas se adaptan a los cuerpos.

–El mensaje que se ve en redes es que no son solo equipos para entrenar, los mostrás con una filosofía más urbana.

–Es que después de la pandemia hubo mucho cambio, se optó por la comodidad. Las mujeres invierten en ropa para entrenar, así que si la pueden usar puertas afuera del gimnasio y combinarlas con un buen saco y accesorios, es genial. Un blazer canchero sobre las calzas, seguís derecho a tomar algo y estás divina, además de cómoda.

–Y muy Miami.

–Sí, acá se estila mucho. Se pone el acento en los accesorios.

–¿Se te dio por coleccionar carteras de lujo? Hay quienes aseguran que son una buena inversión.

–Yo ya pasé la etapa de comprar por comprar. Es cierto que hay dos marcas que no se desvalorizan jamás y que tienen poder de reventa. Pero yo me arreglo con unas seis, atemporales, que me gustaron mucho, las compré y las seguiré usando siempre. Hoy invierto en hacer una isla en el vestidor donde estará el cambiador y ciertas cositas de Olivia. No es que no me guste comprar, pero no soy compulsiva porque al fin y al cabo termino padeciendo algo parecido a la culpa. Además comprobé que cuantas más cosas tenés, más tardás en arreglarte. Te mareás.

–¿Qué cosas de la fama heredada por el Kun te molestan?

–Nada. Con él todo es natural, nunca traumático. Tal vez alguna vez pretendí salir a caminar tranquila con él, sin interrupciones. O creía que se podía agarrar una toalla, ir caminando hacia el mar y tirarnos en cualquier parte. Bueno, eso no es posible a su lado. Pero lo hago sola, o con amigas. A mí no me conocen y esa libertad no quiero perderla.

–¿Es impresionante saber que tu hija será la hermana del nieto de Maradona?

–Tal vez sea más impresionante en la mirada del resto. Para mí Benjamín es el hijo de mi pareja, un adolescente que adoro, la persona más educada del mundo, que fue increíblemente bien criado por su padre y por su madre.

–Hace poco se supo que el médico había autorizado a Sergio para volver a jugar...

–Él está bárbaro, pero la realidad es que ya no creo. Tiene un montón de proyectos. Ahora se entusiasmó con un torneo en Argentina que se llama Copa Potrero y está por comprar un club de fútbol en España.