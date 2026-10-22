Un Malbec mendocino fue premiado mejor vino tinto del mundo en Londres

En mayo, la organización detrás del prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC) informó a la bodega Huentala que su “Calizo” –el apodo con el que se nombra al Malbec de alta gama Huentala Calizo Albar Block 06 2023– había obtenido no uno sino tres trofeos (trophies): Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Vino Tinto de Argentina.

No sorprendió entonces cuando en septiembre la bodega fue invitada a Londres a la ceremonia de entrega de los premios. Sin embargo, el evento depararía una verdadera sorpresa para la Argentina: ante una audiencia conformada por bodegas de todo el mundo, Calizo fue declarado “IWC Champion Red Wine 2026”. O, en otras palabras, mejor vino tinto del mundo 2026, según el criterio de uno de los jurados más exigentes del mundo del vino, que realiza la evaluación de las muestras a ciegas.

Finca La Isabel, en Gualtallary (Mendoza), de donde proviene el vino premiado

Esta es la primera vez que un vino argentino obtiene ese premio, que hasta ahora solía estar reservado para los franceses. “Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial”, comentó Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala, al volver de la ceremonia de premiación.

“Ver que la Argentina rompe con el monopolio histórico de potencias como Francia demuestra el nivel técnico, la pasión y la riqueza inigualable que nuestros suelos ofrecen al mundo”, agregó Camsen.

Otros dos Malbecs argentinos destacados en el International Wine Challenge 2026 fueron Nicasia Vineyard 2023 (95 puntos) y Malbec Argentino 2023 (95 puntos), ambos de Catena Zapata, que obtuvieron una nueva categoría de premio del concurso llamada Icon (ícono). En total, la Argentina cosechó 121 medallas: 11 de oro, 44 de plata y 66 de bronce.

La vigencia del Malbec

José “Pepe” Morales, enólogo de Huentala, analizó la distinción desde otra perspectiva: “Que la muestra que fue reconocida en el IWC como mejor vino tinto haya sido un Malbec y un Malbec de Mendoza es algo muy importante para la Argentina y para el Malbec –sostuvo–. A veces nos cuestionamos si el Malbec no habrá pasado de moda, si la gente no se habrá aburrido. Y no, este premio demuestra que el Malbec argentino está más vigente que nunca”.

Calizo nace del viñedo La Isabel Estate, plantado a 1400 metros sobre el nivel del mar en uno de los hot spots de la vitivinicultura argentina: Gualtallary (Mendoza). De Gualtallary provienen algunos de los vinos argentinos más premiados por la crítica internacional, como Rutini Single Vineyard Gualtallary o Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary, entre otros.

Huentala Calizo Albar Block 06 2023, el vino elegido IWC Champion Red Wine 2026 zoicer.com.ar

El jurado internacional definió al vino como una pieza de “asombrosa concentración, con aromas intensos de grosella negra, tomillo y notas terrosas, acompañados por sabores concentrados de ciruela, especias y una frescura increíble en boca”.

“El terroir de Gualtallary nos permite conjugar frescura con complejidad –señaló por su parte Morales–. En este Malbec tenés un buen tono de madera, sin ser invasiva, respetando la fruta negra típica de Gualtallary, y combinando frescura con dulzor de taninos. En nariz tenés todo lo que representa al viñedo: sensaciones herbales y fruta negra, acompañada por las notas que aporta la crianza en barricas de roble”.

A ciegas

La edición 2026 del International Wine Challenge evaluó más de 4500 vinos de todo el mundo. Una de las particularidades de este concurso es que todas las muestras son evaluadas a ciegas: los más de 400 integrantes del jurado (masters of wine, sommeliers, críticos de vino) catan los vinos sin saber qué vino es ni su procedencia.

Los vinos que obtienen un puntaje destacado y una distinción –en el caso de Calizo, el puntaje fue de 97, el más alto para un vino argentino en esta edición del certamen, lo que le valió una Medalla de Oro– vuelven a ser catados a ciegas para decidir cuáles obtendrán los “trofeos”. Y es entre los trophies que se deciden los “campeones”.

“Lo que resulta emocionante de ver este año es que los principales premios son cada vez más globales, reflejando una distribución geográfica más amplia de la excelencia vitivinícola tanto en regiones clásicas como emergentes”, comentó Chris Ashton, creador del IWC, concurso que cuenta con destacados jurados como Sam Caporn, Oz Clarke, Jamie Goode, Peter McCombie y Helen McGinn, entre otros.