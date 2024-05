Vida pet friendly

Escuchar

Para la gran mayoría de los dueños de mascotas, estas son parte de la familia. Por eso, cuesta dejarlas en casa cada vez que salimos, y son especialmente festejados los lugares que se presentan como pet friendly y permiten animales en sus instalaciones. Dado que Argentina es el país con mayor cantidad de perros per cápita (un estudio de 2019 arrojó que 8 de cada 10 argentinos tienen un animal doméstico en casa, la mayoría caninos), no sorprende que también sean cada vez más los espacios donde los reciban de brazos abiertos. A continuación, algunos que también suman el gran plus de tener beneficio con Club LA NACION.

Para quienes estén de paseo por Belgrano, Palermo o Recoleta, pueden darse una vuelta por Borja, café de especialidad. Además de diferentes tipos de café de excelente calidad, cuentan con una carta con opciones dulces y saladas para desayunar, brunchear, almorzar o merendar. Croissants rellenos de palta y queso y alfajores caseros cubiertos con chocolate son algunas de sus bombas. El espacio es muy cálido e invita a quedarse.

Si el antojo es de hamburguesas o hot dogs, en Dean & Dennys los perros son súper bienvenidos e incluso tienen un estacionamiento ad hoc. Para los humanos hay burgers de carne premium de novillo, sin aditivos ni conservantes, servidas en pan artesanal de papa. También hay de pollo y veggie, con medallón de portobellos o a base de plantas. Vale la pena acompañar con sus “ranch fries”, de corte crinkle y con cheddar, guacamole y panceta crocante.

Y si la idea es hacerse una escapada y disfrutar de la naturaleza en compañía de la mascota de la familia, Hostería Cohuel brinda la posibilidad de pasar unos días diferentes. Ubicada en Puerto Manzano, Villa La Angostura, en una aldea de montaña paradisíaca, está rodeada de bosques. Ofrece habitaciones en la propia hostería, pero también departamentos de 2 y 3 ambientes, ideales para grupos o familias. En estos, las puertas también están abiertas para las mascotas pequeñas.

Planear salidas en familia es cada vez más fácil. ¡Ni siquiera los integrantes de cuatro patas quedan afuera!

Hay lugar para todos

Borja Specialty Coffee

20% todos los días

www.instagram.com/borjacafe

Dean & Dennys

20% de lunes a jueves

www.deananddennys.com

Malloy’s

15% de lunes a jueves

www.instagram.com/malloysbardecosta

Magnolia’s Gourmet

20% de lunes a domingo

www.instagram.com/magnoliasgourmet

Chacra de Monte

20% en “Chacra Day” todos los días

www.instagram.com/chacrademonte

Hostería Cohuel

20% en alojamiento de lunes a domingo

www.cohuel.com.ar

