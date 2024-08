Campeonato mundial. El mejor alfajor del mundo tiene sabor a frambuesa

El Campeonato Mundial del Alfajor consagró a un producto de Monte Grande y mostró el mapa actual en torno a esta golosina

La cobertura de chocolate negro al 70% esconde un interior de frambuesas liofilizadas, ganache de chocolate semiamargo, merengue y un “volcán” de frambuesa. Esos son los componentes del mejor alfajor del mundo 2024, según el jurado del Campeonato Mundial del Alfajor que se realizó el fin de semana pasado en La Rural y convocó nada menos que a 50.000 personas.

Una vez más –esta es la tercera edición–, el certamen expuso la diversidad de sabores e ingredientes que atraviesa el mundo del alfajor. Tendencia que se verifica en la Argentina, principal productor y consumidor de esta golosina de la que, según la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines, en 2022 llegaron a consumirse unos 2190 millones de unidades, con un consumo per cápita de 47,5 alfajores por año.

Stand dentro de uno de los pabellones de La Rural Pilar Camacho

De esa diversidad dieron cuenta las más de 400 muestras –presentadas por más de 180 productores de la Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y México–, algunos que nutren categorías bien definidas y tradicionales (como los de maizena, los de confitería o los clásicos de chocolate y dulce de leche), y otras de categorías emergentes, como los “saludables” o “fit”.

Las frambuesas liofilizadas del alfajor ganador –creado por la firma Sr. Alfajor, de Monte Grande, provincia de Buenos Aires– son un exponente del afán por introducir ingredientes no tradicionales, pero obviamente no es el único. Ganash, por ejemplo, se alzó con el oro de la categoría “Negro”, con un alfajor de chocolate relleno de dulce de leche, maní y... ajo negro. Pehuen Co., por su parte, se llevó una medalla de bronce en a categoría “Pyme”, con un alfajor relleno de ganache y chocolate, y un corazón de dulce de leche y... aceitunas negras.

El alfajor de la marca Sr. Alfajor ganador del 3° Campeonato Mundial del Alfajor

Si bien los licores suelen estar presentes como aromatizantes en algunos rellenos o masas, el Campeonato Mundial del Alfajor mostró un creciente interés por bebidas alcohólicas como el fernet, el ron, los bitters o nuestra variedad insignia: el Malbec. Uno de los exponentes premiados fue el de la productora Janiz, que ganó un bronce en “Textura” y otro en “Fruta” con su alfajor de chocolate, bañado en chocolate negro, con relleno de naranja y un bitter (aperitivo amargo). Otro, el de La Pampita, que ganó una medalla de plata en la categoría “Packaging” por su alfajor de dulce de leche y fernet, con cobertura de chocolate amargo.

Incluso hay originalidad en las técnicas de horneado, como la que demostró el alfajor rogel relleno de dulce de leche, bañado con merengue italiano y horneado a leña, que le reporto un oro en “Dulce de leche” y una plata en “Confitería” a la firma Los Trigales.

Alfajor de Fernet de Mina Clavero Pilar Camacho

Saludables y fit

Otra categoría que crece es la de los alfajores “fit” o “saludables”, elaborados sin azúcar, algunos aptos para celíacos. Un ejemplo es el Barlovento, que obtuvo medalla de oro en la categoría “Pyme”, cuya masa es elaborada con harina de avena, lino y chía, y que se completa con un relleno de dulce de leche light repostero y baño de chocolate semiamargo; es un producto con 0% azúcar.

Otros ejemplos son los que ganaron el oro y la plata en la categoría “Saludable”. El primero del productor Guenoa: un alfajor de chocolate y maní sin azúcar agregada, libre de gluten, relleno de dulce de leche y chocolate amargo. El segundo, de Pagana Alfacool: alfajor de manteca de maní con garrapiñada de almendras y pistachos, sin azúcar y sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno).

