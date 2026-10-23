Así son las ciudades del futuro que cuidan al planeta

El auge del enfoque smart city, caracterizado por el uso de herramientas de innovación urbana y tecnología para optimizar procesos, servicios y la calidad de vida de las personas en armonía con la naturaleza, ya es una realidad. Y la movilidad ocupa un lugar destacado en estas propuestas.

En concreto, son ciudades que promueven el uso de diferentes modos de transporte, como bicicletas, scooters eléctricos, vehículos compartidos y conexión con el transporte público, para reducir la dependencia del automóvil y mejorar la accesibilidad.

Para lograr una ciudad inteligente el diseño es clave Shutterstock

Además de incentivar una movilidad activa al ofrecer condiciones para que sus residentes se sientan seguros al elegir alternativas de transporte. Entre ellos se encuentran la peatonalización, generando espacios de preferencia y uso exclusivo, zonas de tráfico calmo -trafic calming zone-, bicisenda e infraestructura para disfrutar de forma segura de caminar, la bicicleta o la patineta y para mantenerlos en buen estado o guardarlos -bike-lockers-. Y en paralelo tratan de educar a las personas en la conciencia y los invitan a animarse a la movilidad compartida. En concreto tendencias como el bike-sharing, scooter-sharing-, car-sharing, motos o vans para recorrer el barrio o incluso salir de él son iniciativas frecuentes.

El arroyo Cheongyecheon, en el centro de Seúl, ofrece una muestra del diseño inteligente y sostenible de la ciudad. Getty Images

Y hay más: son ciudades preparadas para la movilidad eléctrica, ya que incorporan estaciones de carga para facilitar su uso de forma gratuita o con precios diferenciales.

Los estacionamientos inteligentes merecen un análisis aparte: incorporan soluciones de parking inteligente que permiten a las personas usuarias encontrar rápidamente lugares de estacionamiento disponibles a través de aplicaciones móviles o el uso de sensores.

La infraestructura tampoco se queda atrás con semáforos, señalética e iluminación inteligente, capaz de brindar además de luz, otros servicios como wi-fi, cargadores eléctricos, sensores para medir temperatura, calidad de aire o controlar la contaminación. Siendo la seguridad un tema importante, prevén un control automatizado e inteligente de acceso con huella digital o reconocimiento facial que habilita el paso solo a residentes.

Las paradas inteligentes de colectivos, contar con información en tiempo real son otras de las iniciativas que pueden marcar un diferencial a la hora de elegir vivir en ellos, pues estar conectados con el centro y la ciudad es necesario.

Los casos en el mundo

Si bien parece teoría, hay proyectos que ya están en marcha en el mundo.

BedZed, la primera comunidad net zero -carbono cero- de Londres que propuso en los 2000 una nueva forma de vida, totalmente sostenible a través de estrategias solares pasivas, uso inteligente del clima, empleo de materiales reciclados, uso responsable del agua, fue además pionera en plantear la primera iniciativa ‘low-car’ del Reino, fomentando alternativas de transporte bajo la lógica ‘pedestrian first’ -peatón primero- con infraestructura que garantice accesibilidad, buena iluminación y seguridad.

Semáforos inteligentes en Beijing, China China News Service - China News Service

Planet Smart City, empresa italiana líder en desarrollos real estate de viviendas asequibles, presenta un catálogo de servicios de movilidad que reúne la mayoría de las características mencionadas, integrando soluciones proptech y ESG. Se destacan: bike sharing, ciclovías e infraestructura para que esta sea una real opción de movilidad, bike-lockers, car-sharing, plantean una clara jerarquía de movilidad para tener acceso directo a las propiedades, fomentando el movimiento de peatones y ciclistas, así como garantizando a peatones la accesibilidad a servicios, cruces peatonales inteligentes, trafic calming zone, paradas inteligentes de colectivos, estacionamiento inteligente y cargadores EV, entre otras.

Cruce inteligente en China VCG - Visual China Group

Con proyectos en Brasil, India, Italia y Estados Unidos, esta proptech está demostrando que una forma de vivir ‘smart city’ puede ser inclusiva, moderna, asequible y para todos.

Distrito Zeta, un proyecto Smart City ubicado en Málaga diseñado para la generación Z también se suma a este tipo de propuestas, buscando relacionarse con las nuevas tendencias y los valores de una generación que prioriza la sostenibilidad y ha naturalizado la digitalización.