Así se mejora el cuidado en el único centro de oncopediatría de la Patagonia Sur

Cuando hablamos de acceso a la salud, la calidad de la atención y la disponibilidad de tratamientos son una parte de la ecuación. Cuestiones como la distancia a un centro de alta complejidad, los costos y tiempos de traslado y hasta la falta de transporte público pueden condicionar también las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno.

Para muchas familias de la Patagonia Sur un diagnóstico de cáncer infantil significó durante décadas que, además de enfrentar el tratamiento, debían dejar sus casas (y en muchos casos durante meses) para instalarse en Buenos Aires. Pero ahora esa realidad empezó a cambiar, porque hace cuatro años el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia inauguró el Centro de Oncología Pediátrica “Dr. Carlos A. Bulgheroni”.

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El solo hecho de que ese espacio exista (se trata del único centro de oncología pediátrica en toda la Patagonia Sur) supone un avance enorme: permite que niños y niñas con enfermedades oncológicas y hematológicas provenientes de toda la región puedan recibir atención, tratamiento e internación mucho más cerca de sus casas, sin tener que ser obligatoriamente derivados a la Capital. Esa posibilidad evita tanto el desarraigo como el esfuerzo económico y emocional que por lo general involucran estas derivaciones.

Como parte de la estrategia de sustentabilidad de Pan American Energy (PAE) para la formación continua de los profesionales del Centro, dos enfermeras del equipo de oncología pediátrica de Comodoro viajaron a Buenos Aires para capacitarse e incorporar nuevas herramientas de atención en el Hospital Alemán. La actividad, en sintonía con lo anterior, engloba un sugestivo cambio de paradigma: lo que se traslada ya no son los chicos, sino el conocimiento.

Un intercambio enriquecedor

“Los papás de nuestros pacientes siempre nos cuentan que para ellos resulta completamente diferente hacer el tratamiento más cerca de sus casas, no tener que dejar el trabajo, contar con el apoyo de la familia, poder turnarse para cuidar al chico internado”, cuenta Marisa Patiño, enfermera del Centro de Oncología Pediátrica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Aylén Ojeda, enfermera del mismo servicio, señala que pacientes de localidades cercanas como Caleta Olivia, Pico Truncado y Trelew pueden incluso ir y volver de sus casas durante los tratamientos, cuando antes tenían que quedarse en Buenos Aires, en algunos casos durante meses. “Cuando les dan a elegir –dice– siempre prefieren tratarse en Comodoro”.

Durante su rotación en el Hospital Alemán, las dos profesionales pudieron conocer de cerca el área de Pediatría, el hospital de día, Farmacia y tener también entrevistas con el sector de Seguridad e Higiene. “Fue una experiencia súper enriquecedora, nos llevamos muchísimos aprendizajes. Encontramos que todavía podemos optimizar nuestros protocolos, pero sobre todo descubrimos que estamos trabajando bien”, advierte Ojeda.

Marisa Patiño (der.) y Aylén Ojeda (izq.), enfermeras del Centro de Oncología Pediátrica “Carlos Bulgheroni” del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, junto a Silvia Santulli (centro), jefa de Enfermería del Hospital Alemán.

A Etelvina Paniagua, jefa de Enfermería Pediátrica del Hospital Alemán, y Andrea Flores, enfermera de pediatría de la misma institución, les tocó guiarlas en su aprendizaje. “Tenemos un grupo de mentoría que se encarga de acompañar tanto a quienes recién ingresan como a quienes vienen a capacitarse –explican–. En este caso fue especialmente importante compartir nuestros protocolos, aunque también fue clave el tiempo que rotaron por Farmacia”.

“La experiencia fue de enriquecimiento mutuo”, reflexiona Silvia Santulli, jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Alemán. Y agrega: “Cada profesional que nos visita viene con su mirada, con su historia, con su manera de trabajo. Y nosotros les mostramos lo que hacemos. Pero lo interesante es que se va generando una sinergia de equipos. Estoy convencida de que el conocimiento adquiere mayor valor cuando se comparte”.

Desde el área de Gestión de Talento del Hospital Alemán, Paloma García Petre y Daniela Zulueta gestionaron la iniciativa junto al equipo de Enfermería. “Tenemos un programa de formación interna muy sólido, pero este proyecto tenía un valor extra: hacer que ese conocimiento pudiera llegar a otros equipos y, en definitiva, a los chicos –aseguran–. La posibilidad de compartir experiencias con profesionales de otras regiones también forma parte de nuestra manera de entender la capacitación”

En la primera línea

“Cuando hablamos de cuidar a un paciente, siempre se trata del paciente y su familia. Pero en los pacientes pediátricos, y más si son oncológicos, esto cobra más importancia todavía”, afirma Santulli. Y enfatiza: “Hace muchos años que soy enfermera, y las enfermeras pediátricas siguen generándome una enorme admiración por su sensibilidad”.

Marisa Patiño coincide: “Nosotras estamos con los pacientes el 90 por ciento del tiempo. Los recibimos cuando ingresan y los conocemos incluso más que los médicos, porque estamos las 24 horas ahí, escuchamos a las familias. Nuestra tarea tiene que ver con cuidar y acompañar”.

María Margarita Rabhansl, especialista en proyectos de desarrollo en enfermería, trabajó también como artífice de esta rotación. “PAE comprendió que enfermería es la columna vertebral de las instituciones de salud, la que está 24 x 7. De ahí que, a lo largo de los últimos años, la empresa viene apoyando capacitaciones en los territorios en los que está presente, dentro de ellos Comodoro Rivadavia, que es un centro urbano muy importante”, destaca. Y concluye: “Uno de los desafíos cuando empezamos era despertar vocaciones, porque la oncología pediátrica suele generar temor. Pero la formación, justamente, contribuye a que cada vez más profesionales descubran que pueden desarrollarse en un área tan exigente como humana”.

Una obra que continúa

El Centro de Oncología Pediátrica Dr. Carlos A. Bulgheroni del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia nació en 2022 por iniciativa de PAE. “Dentro de la estrategia de Responsabilidad Social de la compañía tenemos la meta de ser promotores del desarrollo en los lugares en los que trabajamos. Y el eje salud es uno de los más importantes, además de educación, ambiente y desarrollo local”, afirma Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad en PAE.

Cuando la empresa cumplió sus 25 años, desde el área pensaron en alguna acción que quedara para toda la comunidad. Y luego de muchos relevamientos, conversaciones con la dirección del hospital de Comodoro y articulación con la Secretaría de Salud de Chubut surgió esta posibilidad de inaugurar un centro oncológico pediátrico, algo que en la Patagonia Sur no existía. La creación, prácticamente desde cero, implicó un arduo trabajo de formar equipos, adquirir equipamiento y realizar incluso reformas edilicias.

El nuevo Centro de Oncología Pediátrica permitió bajar la tasa de derivación y puso a Chubut en el mapa nacional del tratamiento del cáncer infantil.

Cuatro años después, el Centro sigue consolidándose como referencia para el sur de la Patagonia y recibe pacientes de todo Chubut y Santa Cruz. Ese crecimiento estuvo acompañado por una apuesta permanente a la formación de las personas. “No alcanza con construir un centro, hay que generar también oportunidades para que sus profesionales puedan seguir capacitándose y trayendo nuevos conocimientos a sus comunidades”, resume Antoci. En esa lógica se enmarca tanto la reciente rotación de enfermeras en el Hospital Alemán como otras instancias de formación para médicos y personal de salud impulsadas por PAE junto a la Secretaría de Salud chubutense.

Según la Organización Mundial de la Salud, son 400.000 los chicos y chicas que anualmente se enferman de cáncer. Y en los países de más altos ingresos, un 80 por ciento de ellos se cura. “Los tratamientos en oncología han tenido un desarrollo notable. En el mundo se trata de un área prioritaria, y lo cierto es que las expectativas son buenas”, marca Rabhansl.

“La conclusión –finaliza– es que debemos seguir ocupándonos de mejorar el cuidado, y ahí la enfermería tiene un rol crucial, porque le toca interpretar y estar en comunicación constante. Creo que hoy los resultados en salud tienen que ver en gran medida con la performance de los equipos y con la comunicación. Es maravilloso tener equipamiento y estructuras edilicias modernas, pero sin buenos equipos y sin constante formación con eso no alcanza. Junto a PAE tenemos esta idea muy internalizada, y en esa línea estamos trabajando”.

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