VARVARCO, NEUQUÉN. A 500 kilómetros al norte de Neuquén capital, un piño de chivos baja por la montaña y aprovecha unos pastos verdes que están a orillas del río Varvarco para alimentarse. Detrás de ellos, un criancero a caballo cuida que no se escapen. La imagen se repetirá en verano cuando los guíe hacia las faldas de la cordillera para aprovechar las pasturas que dejó la nieve. Es su forma de vida: van y vuelven. En verano arriba, en invierno abajo.

“La mayoría de la gente de la zona vive de la cría de ganado de ovejas y de chivos. Los arreos tienen sus propias rutas y temporadas. Todo eso se llama trashumancia”, cuenta Soledad Vásquez, que coordina cuatro hosterías en la zona. Es una práctica ancestral que solo se mantiene en algunos lugares del mundo como en el sur de España y en el norte de África.

Varvarco está a 117 kilómetros de Chos Malal y es la puerta de ingreso para los que quieren conocer el volcán Domuyo, la montaña más alta de la Patagonia. Muchos excursionistas llegan para hacer trekkings o ascensos. En la zona también hay aguas termales y géiseres por la actividad volcánica y está el Parque Arqueológico Colomichicó, uno de los más importantes de Sudamérica.

Los Bolillos es otro de los paisajes que atrae a turistas: son como picos, agujas o monjes que fueron moldeados por la erosión del viento. Es un paisaje digno de ser titulado como “de otro planeta”. En una de sus cavernas se esconde, según los testimonios de los locales, un cementerio que estuvo vinculado con la peste y la fiebre de 1930.

“El norte de Neuquén tiene, primero que nada, paisajes muy vírgenes. No están para nada explotados. La gente del lugar también es muy cálida y le gusta compartir. La cultura es lo que nos diferencia”, explica Damián Hernández, de 37 años, guía turístico y creador de Rumbo Norte, uno de los pocos emprendimientos que ofrecen excursiones en la zona. Es de Varvarco pero hizo su carrera en Mendoza; trabajó en Santiago de Chile y decidió volver a su pueblo. “Siempre tuve en claro que iba a ser guía de montaña”, cuenta.

La cascada La Fragua, un salto de 40 metros de altura EFRAIN DAVILA

El único restaurante que tiene Varvarco está dentro de la única hostería que fue construida por Nequéntur. Forma parte de un proyecto de cuatro hospedajes que buscan incentivar el turismo en la zona. Las otras tres están en Los Miches, Las Ovejas y Huinganco. “Con las hosterías se busca incentivar el turismo en el norte, que no tiene tanta afluencia y dar a conocer lo que hay acá”, dice Vásquez, coordinadora del proyecto.

Del campo a la hotelería

Después de recorrer 59 kilómetros desde Varvarco se llega a Los Miches, el pueblo más chico de la zona. Está a los pies de la Cordillera del Viento, un cordón montañoso que empieza en Chacay Malehue y termina en el Domuyo. Es el lugar de residencia de Antiñir Pilquiñan, la única comunidad mapuche del norte provincial.

“Toda la gente que trabaja en las hosterías es de la zona. En este lugar, la mayoría de los chicos son de la comunidad, que están empezando a cambiar el campo por la hotelería”, agrega Vásquez, mientras hace un recorrido por las habitaciones con aire acondicionado y TV led. La hostería del pueblo abrió en noviembre y es la más nueva del proyecto. Tiene una construcción particular: se hizo con un sistema de ladrillos encastrables que se obtienen de pinos, como parte de un plan de forestación de la zona (sobre todo del pueblo Huinganco). Con ese material se construyen comisarías, escuelas y viviendas, entre otros.

Los que no trabajan en las hosterías muchas veces se acercan cuando hay turistas para ofrecer sus productos. Dora Burgos es vecina de Los Chacayes –a unos 20 kilómetros de Los Miches– donde tiene su tambo llamado El Bajito.

Desde allí produce quesos y dulces artesanales que vende por la zona. El año pasado fue elegida como la reina del pan del norte neuquino, y también se hizo famosa por sus tortillas. Llueva, nieve o haga los 40 grados del verano, Dora sale y ordeña sus vacas. También recibe visitas en su tambo, las agasaja con sus productos y les enseña tareas rurales.

La trashumancia, una de las actividades que todavía se mantienen en la región Gentileza Rumbo Norte

En Huinganco, a 28 kilómetros de Los Miches, lo primero que ven los turistas cuando llegan son sus pinares y el cerro Corona. Hoy tiene el primer bosque comunal del país con casi 4000 hectáreas.

Tal es la importancia de sus pinos que crearon el Museo del Árbol y, cada octubre, celebran la Fiesta del Bosque. Antes de la forestación, Huinganco creció gracias a la actividad minera: pirquineros chilenos se instalaron en este lugar para buscar oro. “Buscaban pepitas en los ríos. En ese momento se generó la explotación minera que sigue hasta hoy”, explica Vásquez. En la zona hay unas cuatro minas en funcionamiento.

También se destaca la producción de fruta fina, principalmente de guinda y rosa mosqueta. La Dulcería La Petty tiene más de 20 años en el pueblo, justo a orillas del río Huinganco.

“Tenemos ocho variedades de dulces. En el que solía ser mi quincho, empezamos haciendo pan. Después seguimos con los escabeches y, finalmente, los dulces. Mucha gente pasa por acá y se lleva algo”, cuenta Benito de la Vega. Su esposa sigue haciendo tres olladas por día para vender en la puerta de su casa o en comercios de la zona. Frutilla, frambuesa, mora, corinto, cassis, membrillo e higo son las especialidades.

Mote (granos o legumbres que se cocinan con agua hirviendo), ñaco (harina a base de cereales molidos y tostados) y poleo (planta de la familia de la menta) son algunos de los ingredientes que pueden verse en las cocinas del norte de Neuquén. Forman parte del recetario que Nahuel Sepúlveda, reconocido chef de la zona, hizo junto a sus estudiantes.

El paisaje bucólico de esta región a 500 km de la capital provincial gentileza rumbo norte

Nació en Chos Malal, estudió en La Plata, tuvo un restaurante, lo cerró y hoy se dedica a enseñar comida autóctona y platos regionales del norte. Junto a sus alumnos armó una especie de diccionario de gastronomía local que se lo ofrece a los visitantes.

“Cuando me fui a La Plata no pensaba volver. Decidí hacerlo cuando me pidieron que cocine un postre con menta y no conseguía por ningún lado. Después de caminar mucho, encontré una planta y ahí pensé: ‘tengo que volver y revalorizar todo lo que tenemos’”, cuenta.

El norte de Neuquén es una combinación de todo eso: de paisajes surreales, de sabores desconocidos, de cultura ancestral y de mucha gente que se va, pero también otra tanta que vuelve.

Datos útiles

Varvarco está a 500 km de Neuquén capital. Para llegar hay que tomar la RN 22 hasta Zapala y, desde ahí, agarrar la RN 40 hasta Chos Malal, puerta de ingreso al norte de la provincia. Desde ahí por la RP 43 se llega hasta Varvarco. Por esa misma ruta se sigue hasta Las Ovejas, Huinganco y Los Miches. La empresa Cono Sur tiene frecuencias diarias a algunos puntos del norte de la provincia.

La empresa Cono Sur tiene frecuencias diarias a algunos puntos del norte de la provincia. Dónde dormir. Las cuatro hosterías reciben turismo todo el año. El precio de la tarifa es de $25.000 en base doble, en cualquier época.

