“Cuando comprendí que cada mañana volvería a ver esta luz, no podía creer en mi felicidad. Decidí no abandonar Niza y permanecí allí prácticamente toda mi vida”, confesó Henri Matisse, uno de los pintores más importantes de Francia, al evocar el impacto que la luminosidad de la Costa Azul tuvo en su vida y en su obra y que lo llevó a quedarse 30 años.

Esa luz especial que describe Matisse y también varios otros artistas, como Pablo Picasso y Marc Chagall, que los cautivó, que los atrapó, solo se entiende cuando se ve. Una luz única que se hace imposible de explicar y que le suma a la región, seguramente una de las más glamorosas del mundo, un encanto especial.

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Niza, la capital de la Costa Azul francesa, la segunda ciudad más visitada del país, después de París, es mucho más que un destino de playa. Si bien la Promenade des Anglais, la costanera de siete kilómetros que bordea la Bahía de los Ángeles, es uno de sus principales atractivos a toda hora, con runners, bañistas a los que no les importan las piedras de canto rodado (porque no hay arena) y turistas desvelados que pasean hasta bien entrada la madrugada, la ciudad cautiva tanto o más que el mar.

El puerto de Niza, rodeado de restaurantes, una buena opción para salir a caminar Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul - Numerique

Mi avión aterriza de noche, cuando las luces apenas permiten intuir la geografía del lugar. A apenas unos kilómetros del aeropuerto, camino al centro, la silueta del famoso hotel Le Negresco, con una cúpula rosada que corona su imponente estructura, anticipa que visitar Niza también será un viaje a la belle époque. Construido en 1913 por un hotelero rumano, es el símbolo local y fue, durante décadas, un sitio de reunión de la alta sociedad, artistas, escritores y estrellas internacionales. La primera e icónica postal de una ciudad que vale para mucho más que un paso fugaz en un itinerario europeo.

Niza fue elegida desde mediados del siglo XVIII Y XIX como un refugio para pasar un invierno más amable por la aristocracia europea, principalmente inglesa, que quería huir de los días helados y grises. La llegada de la alta sociedad y sus estancias prolongadas, que se extendían hasta cuatro meses, redefinieron el perfil de la ciudad.

Así, dejó atrás su estilo de aldea medieval. Los visitantes británicos impulsaron la construcción de palacios, paseos y espacios públicos. Por ejemplo, la Promenade des Anglais nació gracias al financiamiento de la comunidad inglesa, que le dio vida a esta costanera como punto de encuentro social. En las primeras décadas del siglo XX se consolidó como uno de los grandes destinos turísticos de Europa, con la particularidad de que la temporada alta era el invierno. Para este entonces, la ciudad ya estaba conectada a la red ferroviaria europea, lo que facilitaba los viajes, y anexada a Francia (antes pertenecía al Reino de Cerdeña).

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La plaza Masséna divide la ciudad vieja de la nueva, en Niza Shutterstock

Cours Saleya, una explanada peatonal donde de martes a domingo por la mañana cobra vida el colorido mercado de flores, frutas y verduras Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

La imponente vista hacia la Bahía de los Ángeles y el paseo costero Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

Esta historia se cuenta en la Misión del Patrimonio Mundial de la Unesco, un museo frente al mar, con fotos de época y paneles que relatan por qué Niza tiene el título de ciudad balnearia de invierno de la Riviera. “Durante 200 años, Niza recibió visitantes en invierno. Esta distinción realizada en 2021 se debe a que esta historia es importante para la memoria de la humanidad. Los extranjeros transformaron la ciudad con hoteles, paseos, jardines, plazas, casinos”, explica Caterina Prochilo, de la Oficina de Turismo de la Costa Azul de Niza. El 60% del patrimonio de la ciudad se construyó durante la belle époque.

En un recorrido por la capital de la Costa Azul, lo mejor es empezar por la Plaza Masséna, que divide la ciudad vieja de la nueva. Esta plaza seca está rodeada por fachadas rojas con arcadas inspiradas en la arquitectura piamontesa.

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Si se va hacia la Colina del Castillo, comienza el Vieux-Nice, la ciudad vieja, un laberinto de calles angostas, peatonales, con casas de color ocre con ropa que cuelga de las ventanas, negocios de artesanías, bares y una animada vida nocturna. Allí se destaca el Cours Saleya, una explanada peatonal donde de martes a domingo por la mañana cobra vida el colorido mercado de flores, frutas y verduras. Entre los puestos hay que buscar Socca Theresa, para probar la tradicional socca, una especie de torta finita de harina de garbanzos típica de aquí.

Muy cerca, la Maison Henri Auer, un paraíso para los golosos, es una de las chocolaterías más antiguas, abierta en 1820, donde la reina Victoria, en sus visitas a Francia, iba a tomar el té. Como un museo, conserva el mobiliario original de la belle époque, con mucho mármol y arañas de cristal tan impactantes como los bombones que se muestran en sus mostradores. Hacia el otro lado de la plaza Masséna, nace la Avenida Jean Médecin, con tiendas de moda y el Paseo de los Ingleses.

Joyas vecinas

Niza es un buen sitio para hacer base y recorrer la Riviera. Cannes está a 33 kilómetros, Antibes a 23 y Mónaco apenas a 20. Pero antes de dejarse llevar por la vida de lujo y ostentación de estas ciudades vecinas, vale la pena dedicarles un tiempo a pequeños pueblitos muy cercanos, como Vence, Saint-Jean-Cap-Ferrat y Èze, quizás menos conocidos, pero con locaciones dignas de Instagram, un lujo discreto y auténtico y mucha historia.

En Vence, estratégicamente ubicada entre el mar y la montaña y con más de 2000 años de historia, la guía invita a llenar la botella en una pequeña fuente de la plaza principal con agua que llega del manantial de Foux gracias a un acueducto legado de los romanos del siglo I. Hay más de 20 fuentes en la ciudad, donde el agua brota a una temperatura constante de 13 °C, es de bajo sodio y mineralización y se considera digestiva y con propiedades diuréticas.

El barrio antiguo de Vence está amurallado y tiene puertas de ingreso Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

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Entre el mar y las montañas, Vence está a 20 kilómetros de Niza Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

La Capilla del Rosari, creada por Henri Matisse Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

Uno de los principales atractivos es la pequeña ciudad medieval amurallada, que se conserva intacta y que invita a caminar sin rumbo. Una torre del siglo XII custodia uno de los ingresos a este laberinto de construcciones altas hechas en piedra, con callejones por donde casi no entra el sol, todo cuidado hasta el detalle, que perfectamente podría ser un set de filmación.

De esos 2000 años de historia todavía queda mucho por descubrir: el año pasado se encontró una antigua catedral paleocristiana. “Se estaban haciendo excavaciones para levantar el mercado gastronómico Halles Surian y se descubrieron las ruinas de esta catedral que podría ser del siglo V. El baptisterio estaba en perfecto estado. Antes, para bautizarse, se metían por completo en el agua”, cuenta durante el recorrido Isabelle Bonnet Piron, jefa del servicio de arte e historia de Vence.

A muy pocos metros de las ruinas se visita la catedral más pequeña de Francia (Notre-Dame-de-la-Nativité), donde antes hubo un templo romano; en una de las paredes del interior se destaca el mosaico Moisés salvado de las aguas, realizado por Marc Chagall.

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A Vence también se viene por el legado de Matisse. El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo ofrece una colección estable con litografías, retratos y fotografías históricas de su estadía en la ciudad. Pero lo que más atrae de este artista es la Capilla del Rosario, también llamada Capilla Matisse.

Al final de su carrera, dejó su amada Niza para instalarse aquí. La capilla fue una manera de agradecerle a su amiga y enfermera Monique Bourgeois, que había decidido ingresar en el convento, por los cuidados recibidos. Como las hermanas no tenían un lugar para orar, Matisse, en silla de ruedas y con 77 años, se ofreció a hacer la capilla. Entre 1947 y 1951, considerada por él mismo como su obra maestra, se ocupó del diseño, la construcción y la decoración interior de esta joyita de tejado azul y blanco que en lo alto luce una cruz de hierro forjado. El interior impacta por su estilo despojado, con un Vía Crucis en un solo conjunto pintado en las paredes con siluetas en negro, el mural La Virgen y el niño y vitrales amarillos, verdes y azules que bañan de color las paredes blancas. Es una capilla muy chica, está siempre muy colmada de turistas, pero transmite una paz que en pocos sitios se encuentra.

Saint-Jean-Cap-Ferrat y Èze

Otro de los imperdibles es Saint-Jean-Cap-Ferrat, que está muy cerca de Niza (apenas 10 kilómetros), pero es otro mundo. Es conocida como la Península de los Millonarios, uno de los lugares residenciales más exclusivos y caros del mundo. Pero de bajo perfil. Con una geografía particular, se pueden recorrer los ocho kilómetros del cabo entre senderos con vistas al mar, pequeñas playas de arena y una tranquilidad que parece difícil de alterar.

Saint-Jean-Cap-Ferrat tiene pequeñas playas para disfrutar del Mediterráneo Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

En Saint-Jean-Cap-Ferrat se puede visitar Villa Ephrussi de Rothschild, un palacio-museo frente al mar Shutterstock

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Èze es uno de los tesoros escondidos de la Costa Azul, con un pueblo medieval a 400 metros de altura Oficina de Turismo Metropolitana Niza Costa Azul

Históricamente, era un pueblo de pescadores, hasta que las familias adineradas cambiaron el lugar: llegaron en el siglo pasado, buscando un invierno más agradable, y levantaron grandes residencias. Entre ellas se destaca la Villa Ephrussi de Rothschild, que poco tiene que envidiarle al palacio de Versalles y que puede visitarse. La baronesa Béatrice de Rothschild, perteneciente a una familia de banqueros, se enamoró del lugar y encargó una construcción con influencia italiana en la que se dio todos los gustos. El imponente palacio rosado, con mobiliario y artesanías de diferentes lugares del mundo que Béatrice compraba en sus viajes, tiene el plus de un gran jardín que evoca estilos paisajísticos de distintos rincones del mundo. Y, por si fuera poco, una vista abierta al mar Mediterráneo. Más no podía pedir.

La Costa Azul siempre esconde alguna otra perlita, como Èze, a poquísimos kilómetros de Saint-Jean-Cap-Ferrat, por lo que es conveniente recorrer los dos sitios en una misma jornada.

El pequeño pueblo medieval está sobre un acantilado a más de 400 metros sobre el mar. Su principal atractivo es el laberíntico casco antiguo, donde actualmente viven 20 personas, familias fieles al lugar desde hace siglos. Además de perderse entre callejones con tiendas de arte, restaurantes y hoteles de lujo, se puede visitar el Jardín Exótico, instalado en las ruinas de una antigua fortaleza. Para el final quedará la visita a las perfumerías insignias de la región, como Fragonard, que este año cumple 100 años, y Galimard, que tiene más de 250 años de tradición, para llevarse de regreso la esencia más refinada de la Costa Azul.

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Datos útiles

Cómo llegar

Niza, capital de la Costa Azul, está a 950 kilómetros de París. Air France es la única aerolínea que tiene vuelos diarios desde Buenos Aires a París, con conexión inmediata a Niza. La compañía aérea, recientemente distinguida en los Skytrax World Airline Awards 2026 como la Mejor Primera Clase del Mundo, en su vuelo al país, ofrece, además de la Economy, la Premium, con más reclinación que las butacas convencionales y mayor espacio para las piernas, y la Business, con asientos que se hacen cama y un servicio de comida de cinco estrellas.

Alojamiento

Hotel Posidonia. A pasos de la Plaza Masséna y frente a las Galerías Lafayette, es un hotel boutique de 4 estrellas, que se inauguró en julio. Luego de tres años de restauración integral del antiguo Hôtel de Verdun, un edificio histórico de 1860. Aunque las habitaciones son pequeñas, se destaca por su cuidada decoración y detalles. Tiene un restaurante a la calle, con menú variado y tragos de autor.

Hôtel du Couvent. Con más de cuatro siglos de historia y luego de permanecer 40 años abandonado, se recicló en un lujoso hotel hace dos años, aunque conserva el espíritu del antiguo convento. Es posible alojarse, ir a cenar al restaurante y también pasar por su panadería abierta al público.

Gastronomía

Da Acchiardo. Certificado por su cocina nizarda, es uno de los más antiguos de Niza con 100 años de historia. Está en la Ciudad Vieja, en una construcción con diferentes niveles y atendida por la misma familia que la abrió. Actualmente está en manos de la cuarta generación. Entre sus especialidades destacan el daube (estofado de ternera al vino tinto), la trouchia (frittata de acelgas). Los platos a base de carne cuestan entre 24 y 32 euros.

Tina Trattoria. Inaugurado a comienzos del año, muy cerca del puerto, ya se ganó un lugar entre los imperdibles de la ciudad. Los dueños, él italiano y ella argentina ( Florencia Montes y Lorenzo Ragni, que trabajaron con Mauro Colagreco ) , cocinan comida italiana tradicional, donde se destacan las pastas frescas caseras, como los ravioli del plin, tajarin a la boloñesa y spaghettoni cacio e pepe. Los precios de los platos de pasta rondan los 20 euros.

La creación del hombre, de Marc Chagall, en el Museo Nacional Marc Chagall

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Visita imperdible