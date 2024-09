Amigarse con la incertidumbre y conectar con el descanso, el ABC del bienestar

Escuchar

La pandemia generó un antes y un después en la salud de los argentinos, que impulsó un cambio sustancial también a nivel empresarial. El mundo corporativo se volvió más consciente de la importancia y necesidad de priorizar la salud y el bienestar de sus colaboradores, para lograr ambientes más sanos y, a la vez, mejores resultados.

En ese contexto, Cristian García Sarubbi, director de Comunicación y Desarrollo Humano del Grupo OSDE, y Oscar Antonio Castillo Bravo, gerente de Marketing de Piero, conversaron con Carla Quiroga, periodista de LA NACION, en el cuarto capítulo de Bienestar y Salud organizado por LA NACION.

“Hoy estamos en una etapa en donde hay una mayor esperanza de vida, pero también una visión de las personas donde no sólo quieren vivir más, sino mejor. Y en ese contexto, todo lo vinculado con bienestar pasa a ser primordial”, explicó García Sarubbi y señaló que desde OSDE se consideran agentes de cambio que tienen la responsabilidad de “evangelizar” o “educar” en este ámbito.

“Esta búsqueda del vivir mejor se puede encontrar incluso 500 años a.C., con el busdismo o con los estoicos en Séneca”, señaló el representante de Grupo OSDE y resaltó que, luego de lo “traumático de la pandemia” el trabajo se vinculó mucho con “amigarnos con la incertidumbre, pero al mismo tiempo, ser dueños de nuestro destino”. La inseguridad “es constante, por lo que nos toca vivir todos los días, pero también hay un camino, uno plan que se puede trazar”, agregó.

En línea con la importancia de ser más conscientes de la importancia del bienestar, Quiroga le consultó a Castillo Bravo por el descanso. “Los argentinos descansan mal”, afirmó tajante el gerente de Piero y explicó que es una preocupación para la compañía, que continuamente desarrolla investigaciones vinculadas a este tema. “Hay un estudio de que casi el 60% de los argentinos tiene un descanso que no es el correcto, por factores sociales, económicos y también de la salud”, señaló.

Castillo Bravo explicó que durante las 8 horas promedio recomendadas para el descanso diario tienen lugar muchos procesos para la salud, que las personas hoy están resignando, al descuidar el sueño. “Lo que más duele es que mucha gente deja de lado el descanso, duerme menos de lo sugerido y, además, no registra que está mal lo que está haciendo”, agregó.

¿Por qué dormimos mal los argentinos y qué podemos hacer para revertirlo?

Castillo Bravo explicó que existen estímulos que impiden lograr un buen sueño, muchos de los cuales son generados por las mismas personas: “Hay estímulos sociales, como conectarse con el celular hasta tarde, no poder dormir y quedarse levantado con la televisión prendida, acciones que hacen que continuamente estimulemos a que ese descanso no sea correcto. Y esta consulta no se lleva a un consultorio médico”.

Afirmó que otro factor de preocupación son las nuevas generaciones que “duermen aún menos”. En ese sentido, está trabajando fuertemente para estar alineados a ese nuevo consumidor, que cuenta con estilos de vida distintos. “Hay estudios psicológicos de las patologías que trae el bajo nivel de descanso de los jóvenes y cómo esto afecta a sus niveles de aprendizaje en las escuelas”, resaltó Castillo Bravo.

Desde OSDE también se encuentran activos impulsando el bienestar de los colaboradores y de la comunidad. Crearon una fundación y una gerencia desde la cual trabajan en la promoción y prevención de la salud. “Generamos contenido de valor para las diferentes audiencias, relacionados a bienestar; además, a través de la fundación, nos pusimos como objetivo llegar a la comunidad”, comentó García Sarubbi. En este sentido, detalló varias charlas que impulsaron, entre las que se encontró la presentación del libro Cómo salir del pozo, de Andrés Oppenheimer, talleres sobre la generación silver y la inteligencia artificial. “La gente se va con información de calidad, con ganas de cambiar”, resaltó García Sarubbi.

El representante de OSDE explicó que después de la pandemia vieron un cambio de consciencia respecto al bienestar: “La gente demanda una salud nórdica, que incluye alimentación particular, una serie de baños, hábitos saludables, poder descansar mejor”. A la vez, señaló que la situación económica es más delicada y en ese sentido, acciones simples como “sonreír, tratar bien al otro, emplear las palabras adecuadas cuando nos dirigimos a un compañero de trabajo” son el puntapié inicial para vivir mejor el día a día.

Desde la compañía desarrollaron un programa de bienestar para los colaboradores llamado “One life”, en el que tratan de alimentación consciente, meditación, mindfulness, tecnología aplicada a la salud, temas financieros para poder planificar mejor la adultez, entre otros. “Ya pasaron más de 960 colaboradores, de los 6000 que somos. Queda continuar con esta evangelización del bienestar a través de distintas plataformas, para lo cual estamos evaluando el desarrollo de un laboratorio de la felicidad con una universidad prestigiosa”, reveló García Sarubbi.

¿Cómo elegir bien el colchón?

Hubo una infaltable pregunta al representante de Piero sobre los consejos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir colchón. “Es de acuerdo a tu nivel de descanso”, respondió Castillo Bravo y detalló: “Nosotros siempre recomendamos que sea una prueba en la que puedas sentir que tu cuerpo tiene esa conexión con el material, en donde uno encuentre confort y reparación. Hay gente que prefiere la espuma, otros, el resorte, aunque, si hay una patología preexistente, ya sea lumbar o de corrección postural, es muy bueno que pueda consultar con un médico”.

También detalló que desde Piero trabajan con la investigación en las telas, para lograr efectos como la sensación de frío, que invita al descanso o para sacar la electricidad o voltaje que uno va absorbiendo durante el día.

Por último, Quiroga le consultó por el momento en que se recomienda cambiar el colchón, pregunta a la cual aseguró: “Lo recomendable es cada 6 años y promedio 7. Pero si tenés la necesidad de cambiarlo, porque no sentís que el actual es confortable, puede ser en el momento que vos quieras. Un buen tip es cuando el cuerpo empieza a hablar, ya sea por dolores o molestias”.

