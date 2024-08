Trabaja en finanzas y da la fórmula para no “enroscarse” con las situaciones que uno no puede manejar

Escuchar

Dicen que todas las buenas historias tienen un punto de quiebre a partir del cual todo cambia. Si esto fuera así, en el caso de Ezequiel Starobinsky, gerente de finanzas de BiBank, el click sería un desmayo en el subte, allá, por el 2008, cuando tenía veintiocho años. Por esa época, trabajaba en un banco, luego de haber estudiado Ciencias Económicas y hacer un posgrado en Mercado de Capitales. Todo parecía bien, pero de pronto un día perdió el conocimiento y se desmayó en el subte. “Después de hacerme estudios me explicaron que es muy común cuando uno se estresa y tiene mucha tensión en las cervicales. A veces cuando uno está muy estresado ni se da cuenta. Vas a 180 y te parece que eso es lo normal, hasta que el cuerpo te da algún aviso”, dice Ezequiel.

El desmayo, además de un susto, fue un indicio de que algo tenía que cambiar en su vida. Ezequiel explica que la tarea de un gerente financiero implica tomar decisiones minuto a minuto con variables muy inciertas, lo que hace que sea muy fácil caer en cuadros de ansiedad. La misma adrenalina que le resultaba atrapante, le estaba jugando en contra. “Fue ahí que dije: para quedarme en este rubro por el que tanto estudié y laburé, voy a tener que aprender a regular el estrés. La parte técnica y analítica del trabajo la tenía, pero me faltaba la gestión del estrés. Yo creo que en general se subvalora la inteligencia emocional, y es súper importante para cualquier cosa que uno emprenda”, dice. A partir de ese momento, por recomendaciones, comenzó a realizar cursos de respiración y meditación y retiros de silencio en la asociación El Arte de Vivir, en la que hoy da clases.

A veces, para cambiar, simplemente es necesario modificar la mirada. Ezequiel cuenta que gracias a la práctica diaria de las respiraciones y meditaciones, no tuvo que dejar su trabajo. “Seguí yendo a la misma oficina, con los mismos jefes, las mismas exigencias, todo, pero desde un lugar interno cada día un poquito distinto. Poder ir hacia adentro, conocerse mejor y auto-observarse hace que uno se enrosque menos con las situaciones externas. Uno tiene que dar el cien por ciento, con pasión, pero a la vez con cierto desapego interno, sin darle al mundo exterior el poder sobre tus emociones”, comenta.

Caminos que se abren

Gracias a estas herramientas, Ezequiel siguió profundizando su camino espiritual, y no sólo se sintió más fuerte para seguir creciendo en su carrera, sino que también se animó a darle espacio a otra de sus grande pasiones: la escritura.

En 2012 escribió el libro “Los nuevos superhéroes, el arte de vivir en la jungla urbana”, donde cuenta sobre los beneficios de respirar y meditar cotidianamente. Luego, en 2017 lanzó “El arte de decidir”, que tuvo enorme éxito y fue reeditado varias veces. “Yo soy una persona muy técnica y siempre di clases de una materia que se llama Teoría de la decisión en la universidad pública. La parte técnica estimula mucho las herramientas lógico-racionales, el intelecto. Sin embargo, una definición más amplia de la inteligencia incluye las emociones, el autoconocimiento y la regulación del ego. Lo que busqué en este libro fue integrar el conocimiento racional, la disciplina de la teoría de la decisión con un conocimiento más de tipo psicológico, filosófico y espiritual de la decisión. Es importante valernos de todo el herramental del que disponemos, y la riqueza está en cuánto se usa de cada cosa según el momento”, reflexiona.

En “Un mundo en clave de Fa”, editado en el 2020, juega con la ficción a través de una distopía futurista que plantea una crisis ecológica muy importante en la cual los seres humanos deben replantearse su modo de habitar el mundo. Pero su creación más reciente fue El arte de disolver la angustia, donde ofrece diferentes herramientas para aprender a manejar esa emoción. Allí, propone prácticas para alejar esa sensación y poder transformar el vacío en un motor creativo y vital.

Se trata de un ensayo de autoayuda enfocado en diversas filosofías que hablan de la búsqueda de sentido de la vida.

¿Cómo se combinan las finanzas y la espiritualidad?

Para Ezequiel, el camino de la espiritualidad tiene mucho para aportar en cualquier rubro, ya que la regulación de las emociones mejora la calidad del trabajo y de los vínculos con los colegas.

En el ámbito específico de las finanzas, señala, suceden también modificaciones profundas: “Cuando uno es más consciente en términos generales toma decisiones más conscientes. Entonces, por ejemplo, antes de comprar un bono de una petrolera, lo pensás dos veces. También ayuda a estar más atento al mecanismo de la ambición: sos más prudente, no corrés riesgos innecesarios. Conocerse y reflexionar sobre los propios miedos ayuda además a vencer la parálisis por exceso de análisis: la clave está en saber medir los riesgos fríamente. Por supuesto, lo más importante, meditar y trabajar la consciencia ayuda a regular el ego. Es fundamental salir de ese lugar tan egoico, que suele estar muy presente en este rubro, esto ayuda tomar decisiones que no afecten al conjunto. Uno abre la mirada y se hace otras preguntas, como qué es lo mejor para todos en el largo plazo, no sólo en la propia empresa sino a nivel país”, plantea Ezequiel.