El 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre son las fechas elegidas para celebrar su existencia y generar conciencia sobre su cuidado; desde físicas hasta mentales, las ventajas de vivir con un felino

escuchar

“Conocí un amor que no había desarrollado antes. Es una compañía que no asfixia, aunque hay que aprender y respetar sus tiempos y espacios así como él respeta los míos”, cuenta Brenda de 30 años acerca de Milo, su gato rescatado que hoy tiene diez años. Para ella, “implica una gran responsabilidad ya que hay que llevarlo al veterinario y ocuparse de su salud. Volver a casa para darle de comer y pasar juntos un rato; adaptar ciertas cosas como la red en las ventanas y limpiar más seguido el piso”, reflexiona. “Pero todo esto vale la pena cada vez que llegás a tu casa”, confiesa esta joven.

Tales son las virtudes que los felinos generan en el bienestar de las personas, que con motivo de honrar su presencia en los hogares humanos, cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, fecha que conmemora la muerte del gato presidencial Socks Clinton, la mascota del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que se volvió un personaje mediático por deambular por los pasillos de la Casa Blanca, aparecer en la oficina del mandatario y colarse en los actos públicos y de prensa.

La popularidad que alcanzó este felino a nivel mundial, aun cuando no existían las redes sociales fue descomunal que hasta tuvo página web personal y cientos de personas de todo el mundo le mandaban cartas y regalos. En 2009, a sus 19 años y 11 meses, se apeló a la eutanasia para terminar con el sufrimiento que tenía a causa de un cáncer. Motivados por la desazón, fueron muchas las organizaciones y amantes de estos animales que se unieron para acordar que el 20 de febrero sea el Día Internacional del Gato. Además de honrar a Socks, se busca fomentar la adopción. De todas maneras, este no es el único día en que se celebra a los gatos: el 8 de agosto y el 29 de octubre, también son fechas conmemorativas.

Desde National Geographic cuentan que la relación entre humanos y gatos arrancó hace aproximadamente 12 mil años. Según detallan, estos felinos empezaron a interactuar con las personas cuando pasaron de ser nómades a sedentarios y sus comunidades comenzaron a llenarse de roedores. La capacidad de los gatos para terminar con esta invasión, pudo haber despertado el visto bueno de las personas y dio rienda suelta a su domesticación. Se estima que fueron los egipcios las primeras civilizaciones en adoptarlos en su vida cotidiana, incluso se encontraron registros de que junto a sus dueños, se los han momificado para llevarlos con ellos “al otro mundo”. Más adelante, profundizan desde NatGeo, pasaron a ser animales de compañía.

Los gatos ayudan a relajar cuando estás viviendo un momento de estrés o angustia

Hay estudios que demuestran que las personas que tienen un animal de compañía suelen estar más sanas y ser más felices que las que carecen de uno, menciona un comunicado de Purina, compañía especializada en alimento balanceado para animales. Aun así, remarcan que el cuidado de una mascota implica asumir una gran responsabilidad y eterno compromiso.

Humano y gato: los beneficios de la convivencia

1) Efecto calma. “Te ayuda a relajar cuando estás viviendo un momento de estrés o angustia”, dice Virginia Vallejo, médica veterinaria y directora de Mishmosos Hotel de Gatos que fundó en 2013 movida por la pasión hacia estos animales. Su ronroneo es sanador, comenta la especialista, “y se acercarán a vos cuando más los necesites; son incondicionales”, agrega.

2) Reduce el estrés. Un informe del portal especializado en salud, Healthline, precisa que los felinos podrían ayudar a reducir el cortisol, hormona del estrés, que en exceso causa diferentes problemas de salud: desde sueño hasta digestivos, por ejemplo. Según comentan desde la entidad, la evidencia indica que con acariciar o interactuar al menos diez minutos con un gato, alcanza para reducir el impacto del estrés en el organismo y nivel el cortisol.

Acariciar o interactuar con los gatos al menos diez minutos, alcanza para reducir el impacto del estrés en el organismo y nivel el cortisol Shutterstock

Brenda por ejemplo, cuenta que su gato Milo percibe cuando no se encuentra bien de ánimo y se le acerca. “Muchos dicen que absorben la mala energía. A mí me hace compañía, percibe todo”, comenta. Parecido es el caso de Caterina de 27 años. Su gato Orión llegó a su vida hace cinco años en busca de una casa que lo pudiera cuidar y dar amor. “Desde su llegada, mi vida es más linda, me encanta mirar para el costado y sentir su compañía”, cuenta la joven. “Me da mucho cariño, paz y tranquilidad”, agrega.

3) Evita problemas cardíacos. Así lo determinaron varios estudios. Vallejo cuenta que uno realizado por la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos, concluyó que las personas que viven con un gato, tienen un 30% menos de probabilidades de padecer alguna enfermedad del corazón. Otra investigación realizada por la Universidad de Pennsylvania que duró un promedio de 13 años, encontró que los participantes que tuvieron uno de estos animales en algún momento de su vida, eran menos propensos a sufrir un infarto a diferencia de aquellos que nunca vivieron con uno.

4) Mejora la salud mental. Un informe realizado por Cats Protection, demostró que pasar tiempo con un felino ayuda a liberar oxitocina, hormona que aumenta el bienestar general y disminuye la sensación de soledad. Por otro lado, la convivencia con un gato colabora en que se libere dopamina y serotonina, hormonas encargadas de regular el estado de ánimo.

Los gatos reducen hasta un 30% las probabilidades de padecer alguna enfermedad del corazón, según un estudio de la Universidad de Minnesota Shutterstock

5) Diversión asegurada. Para Vallejo, la compañía de un felino es clave para no aburrirse. “Cuando menos lo esperás, te sorprenden con alguna travesura que te hará reír y te darán ganas de compartirlo con amigos”, cuenta la veterinaria. Muchas veces, dice, “notarás que hasta cambiás los temas de charla y te vas a encontrar contando las anécdotas de tu gato”. Caterina cuenta que con Orión tienen una rutina: “Lo corro hasta que se esconde y después yo salgo corriendo a esconderme para que él me corra a mí”, cuenta. A veces, “también le tiro un bollito de papel, sale a buscarlo, me lo trae y se lo vuelvo a tirar; esta dinámica también me ayuda a que gaste energía”, narra.

Por su parte Vallejo también resalta que los felinos son mascotas dóciles y fáciles de llevar: “No ocupan lugar, se acomodan fácilmente y con un par de estantes pueden crear un ambiente ´gatificado´ en donde se sientan felices”. Tampoco necesitan que los saques a pasear “aunque he visto a varios que los sacan con correa”, añade Vallejo.

A tener en cuenta

Walter Comas, Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía para MSD Salud Animal Argentina, comenta que es importante cuidar a los gatos de manera constante para evitar que se peleen con otros gatos como también para prevenir que se contagien pulgas y enfermedades. Al respecto, el especialista brinda una serie de consejos.

Recomienda realizarles chequeos periódicos, mantenerlos libres de parásitos con soluciones eficientes y de protección duradera; controlar el contacto que tiene con otros de su misma especie, sobre todo si su procedencia es desconocida. “Mantener la higiene del hogar, particularmente de las áreas donde el gato deambula y pasa tiempo, es de vital importancia para prevenir la proliferación de bacterias y parásitos”, resalta Comas. Por último, destaca no automedicar al gato y ante cualquier duda, consultar con un experto. “Además, hay que resaltar que los gatos que están infectados no pueden donar sangre”, remarca Comas.

Los especialistas resaltan que el Día Internacional del Gato, no solo implica mimarlos y jugar con ellos, también destacan la importancia de que gocen de una salud óptima para que puedan gozar de una vida plena y saludable.