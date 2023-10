escuchar

Vuelven los planes de comida y desaparecen las reservaciones a los parques, entre las principales novedades de los complejos de Disney, en Florida. A continuación, una guía completa con todos lo que hay que saber para no malgastar tiempo y dinero en un viaje al mundo mágico de Orlando.

1- Fechas y pases. No se trata solo de evitar las colas más largas, sino también los precios más caros. Las épocas de mayor concurrencia son en primer lugar las dos semanas de Navidad y Año Nuevo, luego Pascua, spring break (últimas semanas de marzo), y Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre).

Disney Genie+ es un pase que, por un cargo adicional, permite saltear la fila en ciertas atracciones. El costo también aumenta los días más concurridos, por lo que las diferencias de precio pueden acumularse al ir en una fecha pico. Los rangos de los pases van de los 110 a 140 dólares el día. Los más económicos hasta hoy a la venta son en agosto y septiembre de 2024.

Históricamente, a medida que comprábamos más días, se iba reduciendo el valor de los pases. Sin embargo, ahora para que haya una diferencia sustancial en el prorrateo diario de cada ticket se deben comprar 5 días o más. No hay tanta diferencia diaria si compramos un pase de un día o de tres.

Disney ofrece un pase para saltear las filas de los juegos archivo

Hasta el 8 de enero se seguirán tomando reservas a los parques. Es decir, al comprar por ejemplo un ticket para ir en diciembre, hay que definir qué parque se visitará cada día. Las reservas no serán más necesarias a partir del 9 de enero de 2024. Los precios varían no solo por fecha sino por parque. Al sacar ticket por un solo día, Magic Kingdom se posiciona como el más caro, mientras que Disney’s Animal Kingdom es el menos costoso.

2- ¿Hopper o no hopper? El park hopper es un adicional que se paga por el pase, que permite visitar más de un parque en el día. Si no conoce los parques al dedillo, el mejor consejo es evitar el park hopper. Es más económico hacer un parque por día, y más rendidor. Cada uno ofrece atracciones necesarias para un día completo y a excepción de Animal Kingdom, todos tienen algún show nocturno por el que vale la pena quedarse. Por otro lado moverse de un parque a otro puede llevar una hora, entre la salida, entrada y transporte (esperar el micro o llegar hasta el auto caminando).

Es conveniente visitar un solo parque por día archivo

3- ¿Dormir adentro o afuera? Hospedarse dentro del complejo de Disney puede ser práctico para moverse en micros y ahorrar US$ 25 diarios de estacionamiento a los parques, además de poder ingresar media hora antes que el resto de los visitantes. La elección de hospedarse en el resort o afuera de él, sin embargo, no debería ser para “estar cerca de Disney”. Walt Disney tiene la superficie de la ciudad de San Francisco, de manera que parar en un hotel en el resort no implica llegar a los parques caminando (salvo excepciones). Para todo será necesario usar transporte y la diferencia de viaje entre dormir en tierras afuera del resort puede ser de 10 minutos. Para una familia un Airbnb puede ser mejor opción que un hotel. Brindan mayor comodidad por el mismo o menor precio, más espacio, tienen cocina (se puede abaratar en desayunos o cenas), y suelen tener lavarropas y secarropas. Al reservar un hospedaje, conviene un townhouse u hotel que se pueda estacionar frente a la puerta de entrada. Esos hoteles gigantes donde hay que dejar el auto lejos y caminar mucho hasta llegar a la habitación puede ser poco práctico cuando hay que bajar con niños dormidos después de un agotador día de parque.

4 Bajar la app. Es imprescindible tener My Disney Experience. Permite agendar las atracciones que queremos visitar sin hacer cola, monitorear los tiempos de espera en cada juego, avisa si hay alguno que está cerrado o lo han interrumpido momentáneamente, o hasta para encargar comida y agilizar un almuerzo o cena.

My Disney Experience, indispensable para saber la espera en los juegos archivo

Para mantener los tiempos de espera bajo control utiliza un sistema de cola virtual cuando abre nuevas atracciones. En lugar de tener una fila de espera tradicional, los visitantes pueden intentar conseguir un lugar en la cola virtual desde la aplicación. Por lo general, las atracciones que la utilizan también ofrecen el pase Lightning Lane individual de pago, es decir brinda una opción gratuita y de pago para subir a atracciones populares.

Hay dos oportunidades (gratuitas) para unirse a la cola virtual: una a las 7 desde afuera del parque y otra a las 13, desde adentro del parque. Las colas se llenan rápido, de manera que hay que estar con el teléfono en mano y la aplicación abierta puntualmente al momento que se habilita la cola virtual, para apretar el botón y tener un lugar en la fila. La tierra de Star Wars ya no requiere cola virtual, pero TRON Lightcycle (Magic Kingdom) y Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind (Epcot) tienen fila virtual exclusivamente. También es conveniente usar My Disney Experience para ahorrar tiempo al pedir comida en restaurantes de servicio rápido. En la app se puede elegir el restaurante y el horario en que le gustaría comer y recibirá una notificación una vez que la comida esté lista y por qué ventanilla debe retirarla.

5- Comidas con personajes. Los huéspedes tienen 60 días para reservar una comida con los personajes. Sin embargo, se llenan enseguida. Las más difíciles son el restaurante dentro del castillo (Cinderella’s Royal Table), Space 220 Restaurant (en Epcot, una experiencia extraordinaria con vista al espacio), y Topolino’s Terrace. Sin embargo, se puede dar de baja la reserva hasta dos horas antes de la reservación. Esto hace que se abran muchas ventanas de reservas los últimos dos días previos a la cita. Hay que estar chequeando continuamente.

Es conveniente agendar la cena con Mickey fuera de los parques Matt Stroshane - DISNEY/HANDOUT

6- Desayuno con Mickey. Para algunas familias pueden ser la mejor experiencia del viaje, pero muchas veces se comete el error de intentar incluir un desayuno con personajes en un día de parque. Hay muchos hoteles que ofrecen desayuno o comidas con personajes, sin perder tiempo dentro del parque cuya entrada, se sabe, es costosa. Se puede en cambio reservar para una cena especial la noche de llegada o un desayuno de despedida la mañana de la salida. En el hotel Disney’s Riviera Resort, Topolino’s Terrace ofrece el desayuno con los personajes clásicos. Es uno de las propuestas más nuevas y de las mejores. Está solo disponible para desayuno y brunch.

Los restaurantes temáticos dentro de los parques requieren reserva previa Todd Anderson - DISNEY/HANDOUT

A principios de 2024 regresan los planes de comida que desaparecieron en la pandemia. Si compra un plan conviene preguntar si se pueden canjear créditos para comidas con los personajes en el lugar seleccionado. Algunos solo requieren un crédito de servicio de mesa, y otros restaurantes, como Cinderella’s Royal Table, requieren dos créditos de servicio de mesa.

7- Cómo sacar provecho en las atracciones. Llegar bien temprano por la mañana. Las primeras dos horas tienen menos concurrencia que el resto del día. Lo ideal es llegar antes de que el parque abra, para apenas se corre la soga pueda llegar a las atracciones más populares con menos espera. Se debe tener en cuenta que la hora de apertura es del parque en sí, pero el estacionamiento, que es enorme, abre una hora antes. Si va en auto, planifique llegar al estacionamiento como mínimo media hora antes para Animal Kingdom y Hollywood, un una hora antes para Epcot y Magic Kingdom, para poder estar en posición de largada cuando se abren las puertas.

Es conveniente llegar a los parques ni bien abren Courtney Kiefer - DISNEY/HANDOUT

Si los desfiles y espectáculos no son una prioridad o estará más de un día en el mismo parque y ya los ha visto, omita el espectáculo y elija la atracción más popular. Tendrá casi garantizada una espera más corta. Si no le importa perderse los fuegos artificiales, será recompensado con tiempos de espera mucho más cortos en algunas de las atracciones más concurridas.

8- Visitar hoteles. Cada resort es temático y un paseo en sí mismo. Si dispone de un día libre, elija los más lindos e incluso se puede ir a comer a cualquiera de ellos, todos tienen restaurantes con servicio de comida rápida y tiendas donde venden merchandising diferente. Se puede tomar un bus por ejemplo desde Disney Springs hacia cualquiera de ellos. Los imperdibles: Animal Kingdom Lodge (como meterse en el corazón de África: en el centro tiene un pequeño zoológico con jirafas, cebras, gacelas yflamencos); Fort Wilderness Lodge (con una decoración natural hecha de gigantescos troncos que simulan sostener el techo, su estilo rústico impecable lo dejará boquiabierto, y se podrá tomar una lancha sobre el lago que conduce a Magic Kingdom); Gran Floridian, Polinesian y Contemporary (los tres hoteles están conectados por el monorriel o se puede caminar entre ellos bordeando el lago), y Disney’s Boardwalk (con una costanera a orillas del lago con restaurantes, tiendas y música en vivo).

9- Las compras, para después. No perder tiempo en el parque durante el día mirando las tiendas. Los negocios que están en la entrada suelen cerrar una hora después que las atracciones. Si hay algo puntual que quisiera comprar seguramente podrá hacerlo mientras sale del parque. Y si es para mirar, será mejor hacerlo en Disney Springs, el centro comercial gratuito de Disney donde se encuentran las mayores tiendas del mundo.

10- Ir a Disney Springs. Al tratarse de un centro comercial a cielo abierto gratuito, conviene visitarlo el día de llegada para ya sentir la atmósfera Disney. El momento más lindo del día es al atardecer: se inunda de luces y de recitales y shows callejeros desparramados. Hay muchas tiendas de merchandising pero también de marcas como Uniqlo, Zara, Under Armour, y el gigantesco local de Coca Cola. La oferta gastronómica es muy variada en calidad y precios. El estacionamiento es gratuito.

Pases, mochilas y otros tips para ir a Universal

Es recomendable comprar los tickets online. A menudo ofrecen boletos con un 20% de descuento para el pase diario. Conviene siempre chequear las promociones. En este momento comprando tres días de pase, se otorgan dos días gratis.

Si elige hospedarse en los tres mejores hoteles, (Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel o Royal Pacific Resort), además de la entrada anticipada al parque y el transporte gratuito, obtendrá un Express Pass ilimitado para cada huésped por cada día de su estada. Este truco puede brindar una estadía en un resort de primer nivel y acceso Express ilimitado por lo que pagaría por un hotel normal y pases Express si los comprara individualmente.

Para subir a las montañas rusas es necesario dejar las mochilas en lockers, lo que hace perder bastante tiempo Universal

El Express Pass ilimitado permite saltear la cola la cantidad de veces que uno quiera en las atracciones. El pase solo valdría la pena en caso de no tener más de un día para visitar cada parque, porque cuesta casi como comprar otra entrada.

Muchas atracciones no permiten subir con mochilas. Lo ideal es llevar casi lo puesto a Universal. No es solo el dinero en caso de tener que pagar un locker, también el tiempo que lleva dejar y buscar las cosas.

Adelante de los dos parques hay un centro comercial. Vale la pena ir después de las 18, que el estacionamiento es gratuito (cuesta 30 dólares).