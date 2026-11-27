“Esta es la mesa donde se sentaba el Indio Solari cuando no era tan conocido, mientras el sol se moría en los árboles de ramas desnudas, como dicen sus canciones. Después ya me pedía que cierre el restaurante para él, porque no lo dejaban en paz. Le encantaba la carne, siempre pedía el ojo de bife o la bondiola braseada con vino tinto, antes o después de grabar en su estudio Luzbola junto con sus músicos”, cuenta Guillermo Mancini en su restaurante Friendly, reducto gourmet en Parque Leloir que aún conserva el misticismo de la calle de tierra y los árboles alrededor del parador del bosque especializado en fondue de queso desde 1979.

Mansini fue uno de los pioneros de esta zona que se volvió polo gastronómico, especialmente alrededor de la avenida Martín Fierro, donde desde 2015 en adelante abrieron propuestas para todos los gustos, desde cafés con pastelería, parrilla y cocina de autor hasta bares con contraseña para entrar, cervecerías y bodegones cool: la oferta es impensada y sigue creciendo.

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En Friendly, se destaca la fondue de queso Gentileza

La fondue de queso de Friendly es perfecta para estas noches todavía no tan calurosas, especialmente con una copa de vino de la flamante cava vidriada de la bodega riojana Chañarmuyo, que en Chilecito cuenta con casa de huéspedes, pero esa es otra historia para contar.

Para los que no somos del barrio, es precioso conocer toda la mística que subyace al oeste, y de este barrio en particular de quintas y casas refugio de artistas, músicos y tantos otros. Como Moria Casán, que bautizó a Parque Leloir como “el Cariló del oeste” en el aniversario de Ituzaingó. Como también refleja en su exitosa serie de Netflix: ella se considera una de las colonizadoras del barrio.

A 40 minutos de Capital Federal, constituye un paseo gastronómico ideal para el fin de semana por su proximidad y su frondoso bosque que aún se conserva pese al avance de la urbanización.

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Nuevas propuestas gastronómicas

A fines de 2025 desembarcó el neobodegón Ragú, un lugar cálido de dos pisos de estética moderna y cómodas mesas con sillas simil Thonne pero más grandes, más los rincones de banquetas largas. Ofrece carne braseada, pastas deliciosas, buñuelos de espinaca, entre otros platos de la carta, como el recién estrenado vitel toné de roast beef, una deliciosa novedad para comer todo el año y no solo en las fiestas, y milanesas de nalga gigantes, del tamaño “del apetito del lobo que habita en las cocinas de Ragú. La leyenda cuenta que es un lobo bueno que cocina junto con Caperucita y no la come, porque en el restaurante lo alimentan para que tenga y guarde, así que para qué”, ríe Luciano López Fuente, chef y uno de los socios.

El neobodegón Ragú, un lugar cálido de dos pisos de estética moderna Gentileza

Él enfatiza el tamaño de todas las porciones ideales para compartir y la propuesta “para toda la familia”. El clima es distendido, la música está apenas alta, pero no lo suficiente para no dejarse oír. Hay salones privados y dos barras para comer abajo y en el primer piso. Imperdibles las papas rejilla, para los amantes de lo retro y de la buena calidad de la fritura.

También el mes pasado abrió Casa Nono´s, una pizzería-panadería con propuesta de todo el día que cuida el amasado y la paciencia que conlleva: los levados extensos, la textura de las masas y la estética cuidada. No se vaya sin su medialuna.

Casa Nono's, una pizzería-panadería de reciente apertura Gentileza

Otro que dio la nota, como buen nene caprichoso, fue la parrilla Malcriado, abierta en 2019. Lo hizo con la flamante apertura del Mercadito de Malcriado en abril de este año, nuevo espacio en su sede de carnes a las brasas que amplía su propuesta para ofrecer una experiencia más ligada al producto organizada en fiambres y quesos para picadas y sándwiches, conservas y pastas, empanadas. Ya las carnes de Malcriado contaban con su clásico Tomahawk Steak y la tentadora picaña, sin olvidarse de los platos al disco como la bondiola y una de las estrellas de la carta, el ossobuco del rey.

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Para pastas, pruebe las de Padella Trattoria: nació en noviembre de 2019 de la mano del mencionado Luciano López Fuente y Joela Parisi, y los empresarios del helado Riky Albano y Daniela de Vitis, tres socios de ascendencia italiana y uno con sangre gallega. Lucho aprendió a cocinar en Venecia, en la Osteria da Fiore, y con los venecianos de Filo.

Padella Trattoria, para unas buenas pastas, para comer en el salón o para cocina en casa Gentileza

En Padella, además de sentarse a comer en el salón o la terraza con vista a la Avenida Martín Fierro, hay que pasar por el almacén y la fábrica de pastas a la vista, con tecnología de punta: se puede comprar la pasta para el fin de semana, los platos del antipasti al vacío, la focaccia recién hecha. También vale comprar las pastas hechas a la manera italiana, con el proceso de trefilado en bronce, como las cuerdas de guitarra de espinaca al pomodoro y hierbas frescas o con frutos de mar. O los chiocciole de espinacas y provolone con crema de quesos, hongos y almendras dulces, un emblema de la casa. Todos en el menú de Padella, que próximamente abrirá una sucursal en Barracas.

Otra recomendación para no perderse son las medialunas y las tortas y sándwiches de Gardenias, abierto desde 2015 como un proyecto que buscaba preservar el espíritu del barrio: la naturaleza se cuela por los grandes ventanales, y las plantas y la madera ambientan todo el interior. Cuenta también con un delimarket con todo para llevar a casa.

Pero si la noche acompaña, y ya para concluir este recorrido gastronómico, existen las alternativas de sushi tradicional en Sushiclub y Fabric Sushi, y también en el cuarto piso del Nob3l Bar, un interesantísimo reducto para sentirse en una película del oeste.

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En Nob3l Bar, los tragos son las estellas Gentileza

Para entrar a Nob3l Bar hay que anunciarse al estilo serie de los 90 y subir a un ascensor que, apenas arranca, en una de las paredes se enciende una minitelevisión en blanco y negro que emite en forma continua un documental donde puede verse al investigador bioquímico Luis Federico Leloir en su laboratorio explicando sus experimentos con el metabolismo de los azúcares que le otorgaron el premio Nobel en 1970.

El bar lleva su nombre en honor a él, y aunque la historia del barrio, que en sus orígenes perteneció a la familia Leloir, no tenga que ver con el científico, es una buena forma de reivindicar y hacer conocer a las nuevas generaciones a aquellos que lo dejaron todo por una Argentina mejor.

Una vez que se desembarca en el bar, la experiencia es deslumbrante. Sebastián García y su compañera Lorena Duran reciben cálidamente a los interesados en pasar una noche en un bar con todas las de la ley, con una extensa barra, mesas y una terraza, toda la superficie vidriada para poder deleitarse con la vista al bosque y a la noche de Parque Leloir.

La música acompaña la apuesta que se completa con sushi, platos de la carta como el risotto de mar o los raviolones de calabaza y una larga variedad de postres espectaculares. Pero los tragos son las estrellas de la mano del reconocido barman y dueño Sebastián y su jefe de barra Samuel Hurtado, encantador venezolano que está hace 6 años en Buenos Aires. Y que realiza con maestría tragos como el Amore Milano o el Castelar Tropical, un clásico que incluye vodka, maracuyá y té verde, uno de los más pedidos, aunque prefiere el Old Fashioned. “Eso sí, reemplazando el bourbon por un buen ron”, concluye Hurtado.

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En esta misma línea se inscribe el recomendado restaurante del cuarto piso del Hotel Mèrit con vista al bosque.