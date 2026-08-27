El ritual de exfoliación corporal: una forma de bajar el ritmo y transformar la rutina en un momento de placer

27 de agosto de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Salud

El autocuidado no siempre requiere grandes cambios ni rutinas extensas: muchas veces empieza en gestos simples, como detenerse a registrar una textura o un aroma que genera bienestar. Bajo esa idea, Dove presentó sus nuevos Beauty Scrub, una línea de exfoliantes corporales, en un encuentro pensado para poner el foco en la experiencia sensorial del cuidado corporal, con la presencia de influencers como Agus Papryka Suasquita, Paulina Cocina, Caro Trippar, Anita Espósito, Cami Jara y Sofi Pachano, entre otras.

El cuidado del cuerpo, desde los sentidos

La propuesta invitó a las presentes a descubrir los distintos scrubs a través de una cata guiada de aromas y texturas, en la que pudieron reconocer las tres variedades de la línea y sus distintos niveles de exfoliación, pensados para adaptarse a las necesidades de cada piel:

Granada & Manteca de Karité , de exfoliación moderada, que hidrata y devuelve luminosidad

Coco & Azúcar Morena , de exfoliación profunda, indicada para una renovación intensa

Mora & Cítricos, también de exfoliación moderada, con una sensación refrescante que potencia el brillo natural de la piel.

La idea detrás de esta dinámica fue correr el eje de lo puramente funcional para poner el acento en cómo cada sentido participa del momento de cuidado: el tacto, el olfato y la manera en que esas sensaciones pueden ayudar a bajar el ritmo.

Paulina Cocina estuvo presente en el lanzamiento.

Una fórmula pensada para simplificar la rutina

Más allá de la experiencia sensorial, la propuesta también apunta a un beneficio práctico: los nuevos Beauty Scrub combinan un cuarto de crema humectante con micropartículas exfoliantes, de manera que exfolian, limpian e hidratan en un mismo paso. Tienen pH neutro, no contienen sulfato y sus exfoliantes son de origen natural, lo que permite incorporar el cuidado de la piel sin sumar pasos extra a una rutina ya recargada.

La exfoliación como pausa dentro de la rutina

Desde la marca remarcaron que la exfoliación corporal puede integrarse a una rutina simple, sin necesidad de que se convierta en un paso más dentro de una agenda ya sobrecargada. Se trata, más bien, de un momento breve para bajar el ritmo y prestar atención a cómo se siente el cuerpo, algo que cobra relevancia en un contexto donde el bienestar suele pensarse como una obligación más antes que como un espacio de disfrute.

En ese sentido, la propuesta de Dove se suma a una tendencia que atraviesa distintas marcas de cuidado personal: la de resignificar hábitos cotidianos como pueden ser una ducha, una crema, un exfoliante; como oportunidades reales de conexión con uno mismo, en lugar de sumar nuevas exigencias a la rutina diaria.

Una experiencia sensorial, en diálogo con otro universo

Para reforzar esta idea, Dove llevó la propuesta al terreno de los sabores, de la mano de la heladería, con tres creaciones pensadas en diálogo con cada scrub: Dove Berry Cloud, de frutilla a la crema con capas de merengue italiano y un toque de frambuesas liofilizadas; Dove Citric Bloom, de yuzu —una fruta con notas de limón y mandarina— con variegato de arándanos y topping de moras; y Dove Coco Caramel, de coco con crumble de chocolate y avellanas, y variegato de caramelo salado.

La colaboración funcionó como un recurso para asociar el cuidado corporal con el placer y el bienestar, mostrando que ambas experiencias, cuidar la piel y disfrutar de un momento rico, pueden compartir la misma lógica sensorial.

“Hicimos esta alianza ya que nuestros exfoliantes son muy parecidos a los helados en cuanto a la textura, la sensorialidad y a los ingredientes”, dijo Florencia Arriola, responsable de Marketing de Dove.

Volver a lo simple

Más que instalar una tendencia, la propuesta de Dove apunta a algo más cotidiano: encontrar, en gestos pequeños y ya incorporados a la rutina, una oportunidad para disfrutar un poco más del propio tiempo.

En un contexto donde el autocuidado suele asociarse a rituales complejos o de varios pasos, este tipo de iniciativas ponen el foco en lo contrario, momentos breves, accesibles y sensoriales, capaces de transformar una acción cotidiana en una pausa de bienestar real.

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