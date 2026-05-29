“El sangrado de encías no es normal”: imaginando un futuro más brillante y saludable para todos 

Es un mediodía a puro sol de otoño en Buenos Aires y la plaza Houssay se despliega bulliciosa al ritmo de las numerosas universidades y clínicas de la zona. Ahí mismo el equipo de Relaciones Profesionales de Colgate montó un colorido gazebo con el que, junto a la Sociedad Argentina de Periodoncia (SAP), se propuso llevar al público un mensaje tan contundente como poco difundido: las encías de verdad importan, y cuidarlas es cuidar la salud.

La actividad se desarrolló en el marco del “Mes de las encías” (el Día Mundial de las Encías se conmemora el 12 de mayo) y rápidamente atrajo la atención de un público de todas las edades. “El sangrado de las encías no es normal”, insistían los especialistas a la par que entregaban kits de higiene y realizaban actividades lúdicas.

“Los síntomas muchas veces se minimizan porque no se siente dolor. Pero lo cierto es que el sangrado o la inflamación son señales de alerta”, marcó Gisela Hilbe, odontóloga y coordinadora de Asuntos Científicos y Salud Pública para Cono Sur en Colgate Palmolive. Y continuó: “¿Qué hay que hacer entonces? Consultar al profesional y acompañar con una pasta dental para tratamiento especifico, como el régimen completo de PerioGard, que es la línea de Colgate para el cuidado y la prevención de las enfermedades de las encías”.

PerioGard es la línea de Colgate para el cuidado y la prevención de las enfermedades de las encías.

Bajo el lema “Cuidar tus encías es proteger tu salud” la actividad abierta incluyó asesoramiento profesional y educación para los más chicos, con la presencia del “Dr. Muelitas” y las promotoras que de la mano de un memotest gigante enseñaban a diferenciar unas encías sanas de otras inflamadas. También dijeron presente los influencers de la odontología Segundo María Condomi Alcorta (más conocido como Churacondo) y Daniela Fermín.

Los asistentes pudieron llevarse el cepillo de dientes PerioGard (+6000 cerdas extra suaves con puntas finas); y la pasta dental para cuidado de encías especializado, que ayuda a alcanzar una sonrisa saludable y hermosa.

La actividad convocó a cientos de personas en un mediodía soleado en la Plaza Houssay.

De la mano de un memotest gigante las promotoras pudieron enseñabar a diferenciar unas encías sanas de otras inflamadas.

¿Por qué cuidar tus encías es proteger tu organismo?

“Hoy queremos llevar a la gente un mensaje sobre la prevención, el tratamiento y el diagnóstico precoz de las alteraciones de la encía, el hueso y todos los tejidos que rodean al diente”, señaló la presidenta de la Sociedad Argentina de Periodoncia, Alejandra Patricia Tortarolo. Y enfatizó: “Sobre todo, porque las enfermedades de las encías tienen un impacto no solo a nivel bucal, sino en todo el organismo”.

Según la especialista, el sangrado es una señal de enfermedad que jamás se debería normalizar. “Si las encías sangran puede haber una gingivitis, que es el cuadro más leve y totalmente reversible, ya que con cepillado diario y asesoramiento odontológico puede revertirse; hasta una periodontitis, una enfermedad inflamatoria crónica que se relaciona con más de 50 enfermedades y manifestaciones generales del organismo, entre ellas alteraciones cardiológicas, pulmonares, diabetes y partos prematuros”.

“La respuesta de la actividad está siendo espectacular –reflexionó Tortarolo–. El público siempre nos agradece que como profesionales salgamos del consultorio a la calle a charlar, tener un mano a mano y responder preguntas”.

Alejandra Patricia Tortarolo, presidenta de la Sociedad Argentina de Periodoncia.

Durante la jornada se brindaron demostraciones para una correcta limpieza bucodental.

Imaginando un futuro más saludable y más sustentable

Reconocidísima a nivel mundial, Colgate es la marca número uno de penetración en hogares y la más elegida por la comunidad odontológica. Está en la Argentina desde 1927 y desde entonces ha encabezado muchísimas actividades de interacción con la comunidad.

Gisela Hilbe, Scientific & Public Affairs Coordinator/Marketing en Colgate.

Colgate lidera el programa educativo más exitoso del mundo: Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, una iniciativa que por más de 30 años ha transformado la vida de los niños a través de la educación y la prevención. Presente en más de 100 países y reafirmando un compromiso inquebrantable con la salud bucal, el programa ha logrado impactar a más de 2.000 millones de niños a nivel mundial, explicó Hilbe. Y concluyó: “El mensaje de fondo es siempre el mismo: crear sonrisas que liberen el poder que hay detrás de cada uno de nosotros, y que eso nos abra las puertas a un futuro mejor”.

Descubrí las cinco señales de problemas de encías y cómo revertirlas en www.colgate.com/es-ar/periogard

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