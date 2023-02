Envejecimiento: un estudio relevó cómo darse cuenta cuando se afecta el sistema inmunológico y cómo rejuvenecerlo

A estas alturas, la mayoría de las personas saben que el estrés puede afectar gravemente la salud mental y física. Y cuando ese estrés se prolonga, sugieren los estudios, puede aumentar el riesgo de ciertas condiciones de salud como asma, úlceras, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Ahora, una nueva investigación explica que ciertos tipos de estrés pueden incluso envejecer su sistema inmunológico.

Usando datos existentes, los investigadores observaron las respuestas de la encuesta de una muestra representativa a nivel nacional de más de 5700 adultos en los Estados Unidos de 50 años o más, y las compararon con los recuentos de células inmunitarias de la sangre de los participantes.

La encuesta preguntó a los encuestados sobre sus experiencias con estresores sociales como la tensión laboral, el estrés crónico, los eventos estresantes de la vida, la discriminación cotidiana o de por vida (incluido el sexismo o la discriminación por edad) y los eventos traumáticos de la vida.

El equipo descubrió que los niveles más altos de estrés informado estaban asociados con perfiles de sistema inmunitario más antiguos. Los hallazgos fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Qué sugieren los hallazgos

“A medida que su sistema inmunitario envejece, su cuerpo tiene una respuesta menos coordinada a las nuevas amenazas porque produce diferentes tipos de células inmunitarias en diferentes proporciones que cuando es más joven”, dijo Eric Klopack, autor principal del estudio e investigador postdoctoral de gerontología en la Universidad del Sur de California. Al mismo tiempo, las células inmunitarias más antiguas y desgastadas tienden a dominar a las más nuevas y ágiles, lo que da como resultado una respuesta inmunitaria menos robusta.

“Hasta ahora, nadie ha investigado completamente la relación entre el estrés social y la función inmunológica, al menos no con esta regularidad”, dijo Matthew Yousefzadeh, quien investiga el envejecimiento en la Universidad de Minnesota y no participó en la nueva investigación.

Y aunque el nuevo estudio está limitado porque solo analizó algunos tipos de células inmunitarias, específicamente las células T CD4 y CD8, el Dr. Yousefzadeh dijo que son un indicador bastante bueno de la solidez de la inmunidad. “Es una especie de vistazo debajo del capó del auto y qué tan bien te irá con las infecciones”, agregó.

El equipo descubrió que los niveles más altos de estrés informado estaban asociados con perfiles de sistema inmunitario más antiguos Shutterstock

La nueva investigación aborda una preocupación oportuna en medio de la actual pandemia de Covid-19. “Creo que muchas personas en este momento están buscando formas de rejuvenecer, estimular o reforzar el sistema inmunológico, particularmente con el envejecimiento”, dijo el Dr. Yousefzadeh. Por lo tanto, cualquier información sobre cómo funciona el envejecimiento inmunológico, o cómo podría diferir para ciertas personas, es valiosa para la salud pública.

Lo que se puede hacer

Si bien los investigadores encontraron que ciertas formas de estrés social estaban vinculadas con cambios en las células inmunitarias de los participantes, el Dr. Klopack advirtió que los expertos aún no entienden por completo cómo uno influye en el otro.

“Cuando controlaron estadísticamente comportamientos como fumar o beber, algunas de esas asociaciones con el envejecimiento inmunológico ´desaparecieron o se redujeron´”, dijo, lo que sugiere que esos comportamientos pueden haber jugado algún papel en el envejecimiento de sus sistemas inmunológicos. Entonces, una forma de prevenir el envejecimiento de las células inmunitarias, dijo el Dr. Klopack, puede ser tener en cuenta los hábitos poco saludables.

“Estudios como este hacen visible lo que las personas que sufren discriminación y trauma ya saben intuitivamente”, dijo Renee Eddy, psicoterapeuta de la ciudad de Nueva York: el estrés tiene un costo tangible en la salud física.

“Mitigar esos efectos requiere hacer un balance de sus emociones actuales”, dijo la Sra. Eddy. Todos se ven afectados por el estrés de manera diferente, dijo, por lo que las formas en que lo procesan también pueden variar. Centrarse en lo que le da alegría y dónde puede encontrar apoyo social puede ayudar. Eso puede significar buscar pasatiempos, pasar tiempo con sus seres queridos o desconectarse del trabajo o las redes sociales cuando pueda.

Las estrategias para evitar el envejecimiento inmunológico suelen ser las mismas que evitarán los efectos del envejecimiento en general shutterstock - Shutterstock

“Las prácticas de atención plena, el ejercicio y los hábitos alimenticios saludables también pueden ayudarlo a sentirse bien física y mentalmente”, agregó.

“Si experimentás estresores sociales a diario, ya sea en el trabajo, en su vida social o en el hogar, pensá en lo que podés controlar para mantenerlos bajo control”, dijo la Sra. Eddy. Si las opiniones políticas de un amigo te causan angustia constantemente, ¿puede ser un factor para limitar tu contacto con él o cambiar de círculo social? Si un compañero de trabajo te menosprecia por tu edad, ¿sería útil confrontarlo al respecto? Observar el contexto completo de dónde y cómo se manifiestan las situaciones estresantes en su vida es el primer paso para decidir cómo puede avanzar.

“Por supuesto, habrán situaciones que no se podrán controlar”, agregó la Sra. Eddy, pero cuanto más pueda hacer para entender su efecto sobre vos mismo, más podrás hacer para aliviarlas.

“En cuanto a cómo tales situaciones sociales afectan su sistema inmunológico, hay mucho más por descubrir”, dijo el Dr. Klopack. El nuevo estudio solo observó a adultos mayores, en su mayoría blancos, y solo en un momento dado, mientras se basaba en los niveles de estrés autoinformados. Los científicos no saben cómo el estrés afecta el sistema inmunológico de las personas más jóvenes, o cómo pueden persistir los cambios en el sistema inmunológico.

Los científicos no saben cómo el estrés afecta el sistema inmunológico de las personas más jóvenes, o cómo pueden persistir los cambios en el sistema inmunológico Shutterstock

Sin embargo, una cosa para recordar es que lo más importante “que contribuye al envejecimiento inmunológico es solo el envejecimiento”, dijo Idan Shalev, científico de salud biocomportamental de la Universidad Estatal de Pensilvania que estudia los efectos del estrés a lo largo de la vida.

Por lo tanto, las estrategias para evitar el envejecimiento inmunológico suelen ser las mismas que evitarán los efectos del envejecimiento en general: seguir una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad, limitar o evitar fumar y beber, y dormir bien. “Tener apoyo social también es muy importante, como familia, amigos”, dijo el Dr. Shalev, ya que la soledad también puede afectar el sistema inmunológico.

“Todos deberíamos implementar esos buenos hábitos de inmediato”, agregó, y no solo esperar hasta que esté cerca de jubilarse.

Otra forma de interpretar este nuevo estudio, dijo el Dr. Yousefzadeh, es que los factores estresantes sociales como el trauma y la discriminación pueden afectar la esperanza de vida. “Pero si bien hay mucho interés de investigación en rejuvenecer nuestro sistema inmunológico, la ciencia aún tiene que encontrar una manera de revertir el envejecimiento”, agregó. Por lo tanto, es importante hacer todo lo posible para mantener un sistema inmunológico fuerte, dijo, porque una vez que las cosas empeoran, realmente no se puede volver a ser como eran antes.

Por Hanna Seo

The New York Times

The New York Times