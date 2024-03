Escuchar

Las ideas en la ducha, las soluciones en medio de un sueño, la respuesta perfecta durante una caminata… Cuando la mente se aquieta, se encuentra. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la contaminación acústica causa alrededor de 12.000 muertes prematuras en Europa al año, además de estar detrás de otras tantas enfermedades crónicas, como la cardiopatía isquémica.

Si a este ruido real y medible, sumamos la interferencia digital y las demandas de la sociedad actual, el cerebro no encuentra descanso posible, ni tiene la capacidad de estar atento a todos los estímulos. Escúchate: encuentra la paz en un mundo ruidoso, escrito por Prem Rawat, considerado popularmente como un referente internacional por la paz, es un adagio a apagar el sonido exterior para reencontrar la melodía propia. Rawat comenzó a difundir su mensaje, que aprendió de su padre desde los cuatro años. A los 13, con un excelente inglés, ya se encontraba en Occidente transmitiendo sus enseñanzas. Es récord mundial Guinness por la conferencia presencial más grande de la historia, con 375.603 personas que lo escucharon leer párrafos de este último libro en Gaya, India, el 26 de noviembre del año pasado. Ya el 2 de abril del mismo año, había establecido un récord mundial histórico al leerlo en hindi frente a una audiencia de 114.704 personas, llegando a 550 millones de individuos a través de un sitio web.

Su particular mirada sobre la paz se centra en un camino uno a uno, una persona a la vez. Para Rawat la paz será el mayor logro de la humanidad. De este tema dialogó frente a 1800 asistentes el pasado fin de semana en Buenos Aires. “La paz está en tu interior; el autoconocimiento es lo que te permite experimentarla. Debe estar en la vida de todos. No es el mundo el que necesita paz, son las personas las que la precisan. Cuando los individuos en el mundo estén en paz consigo mismos, el planeta también estará en paz –explicó en dicha ocasión–. A menudo permitimos que las preocupaciones ahoguen nuestra alegría, cuando en realidad deberíamos estar celebrándola con cada respiración. Aceptemos la claridad y, una vez más, comenzaremos a aceptar la vida tal como ella nos acepta a nosotros”

Prem Rawat, además de autor multiventas y orador por la paz, viaja por el mundo compartiendo su visión del potencial humano e inspirando a las personas a encontrar la paz en sí mismas. Nacido en la India en 1957, ha sido invitado a dar conferencias en el Parlamento Europeo y en las sedes de los Parlamentos del Reino Unido, Italia, Australia, la Argentina y Nueva Zelanda, así como en universidades como Harvard, Berkeley, Oxford y Salamanca, entre otras. Ha visitado prisiones y grupos culturales diversos, y su mensaje ha sido traducido a más de 40 idiomas y dialectos. Cuenta con una fundación que lleva su nombre, que promueve iniciativas humanitarias en zonas de extrema pobreza. Trabaja en colaboración con organizaciones como las Naciones Unidas, Cruz Roja y Oxfam. Es creador e impulsor del Programa de Educación para la Paz, implementado en más de 80 países.

En su alocución afirmó: “Estás vivo. No es una noticia impactante, pero si pudiéramos reconocer y aceptar el extraordinario milagro de la existencia, nuestra relación con la vida y todo lo que la rodea se transformaría”. ¿Por qué no lo reconocemos?, es la gran pregunta que subyace en su último libro. En resumidas cuentas, según explica, es debido al ruido del mundo, y no se refiere solamente al acústico, sino también al que subyace en el sistema y que invade nuestras mentes.

En diálogo exclusivo con LA NACION, ante la pregunta de ¿cómo podemos lidiar con ese barullo?, sugiere que “debemos aprender a apagar ese ruido y en su lugar escuchar la canción sutil que la paz canta dentro de cada uno de nosotros”.

-¿Cómo encontrar la paz con un cerebro muy ruidoso?

-Primero, tenemos que reconocer que el ruido del mundo exterior es irrelevante para sentir paz interior. En otras palabras, solo debemos ocuparnos del ruido que hay entre nuestros oídos. El ser humano huye siempre, pero ¿con qué fin si no puede escapar de sí mismo? El ruido no nos sucede así, sin más; Nosotros permitimos que nos suceda. Podemos elegir cuándo apagar nuestros dispositivos. Podemos elegir a quién escuchamos, quién nos importa y a quién respondemos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hay demasiado ruido en nuestra vida: apagá las cosas y goberná tu ser.

-Se habla de la felicidad como una meta deseable a alcanzar; ¿cuál es tu opinión?

-La felicidad que estamos buscando por ahí está en nuestro interior, no es algo que se consigue, ya está dentro nuestro. Está en el autoconocimiento, no en las cosas. Es simple, no te distraigas, mirá en tu interior. El presente es muy importante para ser felices, no sabemos cuántos más “hoy” tendremos, este día no va a volver. Lo que hagas hoy no se va a repetir del mismo modo, no lo desperdicies, hay que disfrutarlo.

La sabiduría simple

Escuchar a Prem Rawat puede remitir a ideas demasiado sencillas, pero que la vorágine cotidiana logra distraer. Su libro abre el camino a los lectores hacia una antigua línea de sabiduría práctica que muestra cómo hacerlo de una manera sencilla y, al mismo tiempo, intentar un cambio en pos de sus propias vidas. “Cuando pensamos y actuamos con bondad –añade–, rompemos las barreras entre nosotros y ellos. Podemos ejercer la bondad con cada persona que nos encontremos y no perderemos nada, por el contrario, ganaremos muchísimo. Y podríamos repetirlo siete mil millones de veces y nada se perdería, todo se ganaría. Hace mucho tiempo, en Grecia, Sócrates dijo: ‘Conócete a ti mismo. Sabes quién eres’. Desde entonces, ha habido innumerables explicaciones sobre a qué se refería, qué significa eso o cómo debería traducirse… Pero si lo miramos de la manera más simple, lo que el pensador quiso transmitir es una invitación a conocerte a ti mismo. No se trata solo de Sócrates, desde entonces cientos de pensadores nos han tratado de guiar hacia el mismo camino. Hay tantas personas alrededor de todo el mundo, desde América hasta la India, y de tantos países diferentes, que han mencionado lo mismo, que tal vez es hora de que aprendamos a darle valor. Los tesoros de alegría y de felicidad que buscás están dentro tuyo. Pero solemos caer siempre en el error de buscarlo lo afuera. No lo encontramos; nos frustramos. Entonces nos autoconvencemos de que no existe y de que no es verdad, pero es porque no has mirado dónde sí está.”

-Usted ha dicho que podemos encontrar la paz incluso en medio de una discusión furiosa. ¿Podría decirnos cómo?

-Más allá de lo terrible que pueda parecer una situación vital que estemos atravesando, se puede hallar la paz con uno mismo. Es una elección. Para encontrar la paz personal el primer paso es vernos como la posibilidad para conseguir ese sentimiento. Si no nos incluimos como actores de la ecuación, podemos ir a una montaña o a un monasterio para encontrar la felicidad, podemos recorrer el mundo y escuchar muchas voces, pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que esa felicidad que tanto anhelamos para nosotros mismos por ahí está dentro, y no fuera de nosotros.

-¿Es posible acceder a la paz personal en medio de situaciones de pobreza o guerra?

-Parece que las guerras se libran de persona a persona, pero la primera es nuestra, tú contigo. Si no somos capaces de detenerla, estaremos en guerra hacia afuera, con el resto del planeta. Es como un fuego que se aviva si no se llega a apagar por completo. Es lo que sucede en el mundo. Mi programa de educación para la paz, que llevamos a cabo en las prisiones y centros penitenciarios, lo demuestra. Hablás con un preso y le echa la culpa al juez, al sistema, a la policía... Lo que hacemos es intentar que se miren a sí mismos. Ese es nuestro poder, si conseguís cambiar eso, accedés a un poder maravilloso.

-Frente a este mantra de que la paz está dentro de nosotros, ¿por qué caemos fácilmente en conflictos?

-Es importante fijarse en la frase de dirigir la atención hacia adentro. No tiene por qué ser una elección entre una cosa u otra, entre tecnología y la paz interior; entre ruido y contento; entre mundo exterior y mundo interior. La gente a veces supone que puede tener todas las ventajas de la modernidad o paz interior, como si una cosa fuera incompatible con la otra. No tenemos que sacrificar una por la otra, solo tenemos que asegurarnos que somos nosotros los que elegimos adónde va nuestra atención. Entonces, tal vez estamos poniéndola en un sitio equivocado que nos acerca a los conflictos en vez de alejarnos de ellos.

-¿Qué se puede hacer para aprovechar al máximo la vida y alejarse de lo superfluo?

-Siempre hay asuntos que realmente tenemos que afrontar, pero también hay muchas preocupaciones diarias que entran en nuestra imaginación negativa y las sobredimensionamos, otorgándoles más importancia de la que tienen. Cuando llegan los problemas, podemos elegir verlos tal como son, abordarlos directamente o evitarlos y seguir adelante. Siempre va a haber momentos turbulentos. Es entonces cuando tenemos que elegir: o no voy a preocuparme o voy a cambiar de atmósfera.

-¿Por dónde se empieza a trabajar para escucharse a uno mismo?

-Empezamos por tratar de concientizar todo lo bueno que tenemos ya dentro de nosotros y ese mensaje se repite todo el tiempo en el libro. Tenemos un gran regalo que es la vida y eso nos debe llenar el corazón de gratitud. Lo importante es amar a nuestra familia y disfrutar de las pequeñas cosas. Ese es el comienzo y el camino.