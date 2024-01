La especialista cuenta cómo identificar una relación tóxica y da las claves para salir de ella en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA que emite sus contenidos en forma exclusiva por LA NACION

“Un día cuando salí de fiesta conocí a un chico que me pareció maravilloso. Era muy bonito y automáticamente me imaginé una vida con él”, cuenta la psicóloga y divulgadora española María Esclapez quien a su vez es autora de varios libros relacionados con el amor y las emociones tales como Me quiero, te quiero. De a poco la relación entre ellos parecía que prosperaba y se afianzaba, hasta que llegó un momento que en medio de aquella fascinación por aquel muchacho, el vínculo tomó otra dimensión.

Tal como recuerda esta profesional, de golpe la empezaron a invadir las dudas y los pensamientos rumiantes acerca de la posibilidad de que su pareja la estuviera engañando. Según confiesa, le resultaba imposible sacárselos de la cabeza. Aunque “cada vez que le planteaba este temor, él se justificaba”, narra Esclapez y continúa: “No entendía cómo el hombre que tenía al lado me decía unas cosas y yo veía otras que no tenían nada que ver. Me sentía presa de esta relación tóxica, dependiente que me llevó a tener la autoestima por el suelo”.

En una charla del ciclo Aprendemos Juntos 2030, la plataforma con contenidos inspiradores del BBVA, la especialista habla, gracias a lo que le pasó, acerca de qué es el “gaslighting”, cómo identificar una relación tóxica y da las claves para lograr salir de ella con éxito. También habla sobre las características que debe tener un vínculo para que sea sano. Y destaca que el apoyo entre ambas partes y, la estabilidad y la seguridad emocional son los principales

Retomando con el relato de su alocada historia, Esclapez cuenta que en medio de su crisis de pareja y mientras estaba en una cafetería, se le acercó una chica que le resultaba familiar, creía ya haberla visto en fotos circulando por las las redes sociales. “´¿Sos María la novia de Mario?´ me preguntó. Con cara de desconcierto le dije que sí, a lo que me respondió: ´Yo también´. Aun así y a pesar de la respuesta, yo dudaba de ella, pero conforme me hablaba, veía que sabía muchas cosas acerca de él”, relata la psicóloga.

Paralizada por esta inesperada situación, “me dio la clave para tener acceso a la red social en la que había hablado con Mario y así yo podía ver las conversaciones que habían tenido. Acto seguido me dijo: ´Me parece importante que compruebes que tengo razón, te merecés saber la verdad. Ha sido demasiado tiempo en el que nos mantuvo engañadas a ambas, yo me enteré de tu existencia por casualidad”, narra Esclapez.

“Cuando entré a la cuenta de esta chica llamada Ángela, encontré conversaciones entre ellos de varios meses atrás. En los chats noté que compartíamos la misma ilusión, las mismas ganas de ver a esta persona. Lo quería tanto como yo”, continúa la psicóloga. A Escalpez, la vida se le desmoronó en cuestión de segundos, no solo había perdido la ilusión sino también la confianza en el amor. “Hasta ese momento pensaba que el amor todo lo puede, pero no es verdad: el amor no todo lo puede”, reflexiona. Automáticamente “me propuse romper con esta realidad paralela y ficticia en la que me había metido, tenía que salir de esta situación”.

Para Esclapez, “lo que hizo Ángela de contarme lo que estaba pasando me pareció súper importante. Hay que ser muy valiente para afrontar, sobre todo en persona, una situación como ésta. Incluso pienso menos mal que lo hizo, fue un acto de sororidad enorme el de esta mujer”, dice la experta en psicología.

"Los conflictos son una oportunidad para seguir demostrando que somos un equipo", María Esclapez, psicóloga Freepik

De personalidad resiliente y con este drama superado, Esclapez brinda esperanza y repara en cuáles son las características principales en toda relación sana. La psicóloga considera que un vínculo sano, al fin y al cabo es una relación tranquila, un refugio emocional que si bien puede presentar conflictos, “es un momento que hay que ver como una oportunidad para expresarnos, comunicarnos y que la relación avance”. En palabras de la especialista, los problemas de pareja “no deberían enfrentarnos”, expresa la especialista.

Esta psicóloga considera que los conflictos son una oportunidad para seguir demostrando que “somos un equipo”. Según dice, en una pareja se debería encontrar apoyo y respeto, “también tiene que haber confianza y la sensación de tranquilidad, es decir, no tengo que sentir que la relación pende de un hilo”. Para finalizar brinda una reflexión final: “Aunque pasen cosas que no nos gusten, siempre vamos a estar juntos ante esas adversidades porque somos un equipo”.

