“El amor es el reino que más sangre ha derramado. Como nosotros lo manejamos en nuestra cultura y sociedad es un problema de salud pública, la gente sufre mucho por amor; habría que crear un ministerio al respecto. El 60% de las consultas psicológicas tienen que ver con el amor y el desamor”, reflexiona Walter Riso, doctor en psicología especializado en terapia cognitiva y escritor, en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de contenidos inspiradores del BBVA.

Durante la charla el experto, preocupado por esta situación e inquieto por el futuro que depara a las relaciones, comenta que por amor se han hecho barbaridades. Por este motivo se cuestiona qué hacen las parejas que funcionan bien para triunfar. Al respecto brinda las cinco claves principales del éxito.

Según dice, el punto de partida es tener reciprocidad. Esto permitirá dar y recibir de igual manera, actuar en equipo, en equilibrio y que ninguna de las partes sienta que entrega más que la otra. En estos casos, “no hay una relación de dominancia y sumisión, se trata de un ida y vuelta”, menciona Riso. Para el psicólogo, las parejas que funcionan bien son democráticas, horizontales; no hay relación de dominancia de uno sobre el otro”.

En segundo lugar Riso menciona a la territorialidad. “Para que las parejas sean sanas y duraderas no tienen que estar totalmente superpuestas porque en las que prevalecen estas características, no hay asombro, no hay sorpresa, se puede predecir la conducta del otro y me aburro”, indica Riso y continúa: “Frente a estas circunstancias tampoco existe el humor, si tienen que explicarle el chiste a su pareja, sepárense”.

Y si bien hay cuestiones y momentos que obviamente se comparten entre las dos partes implicadas en la relación, “también es necesario tener un espacio de reserva personal, diseñado totalmente para uno, donde el otro no cabe ni debería meterse”, aclara Riso y explica que una estrategia para darse cuenta si esta premisa se cumple es prestar atención a si hay asombro, sorpresa y humor.

Para Walter Riso, doctor en psicología, en una pareja debe haber asombro, sorpresa y humor Shutterstock

La sensibilidad y la entrega son los terceros pilares. Para explicar este eje, el especialista lo grafica de la siguiente manera: “Tu dolor me duele, tu alegría me alegra, pero si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra, no hay ni compasión ni congratulación”, dice. Por compasión se refiere a compartir el dolor, “pero si tu sufrimiento no me llega, entonces ´¿qué estás haciendo conmigo?´, no te merezco; no te merece quien no le duele tu malestar”, define. Según comenta, es importante no “aplastar al otro con mi yo”.

En cuarto lugar enumera a la admiración. “Puede haber admiración sin amor, pero no puede haber amor sin admiración”, reflexiona Riso. Esta situación se ve mucho cuando las personas están realizando alguna actividad cotidiana o se enfrentan con éxito a momentos complicados en el cual tuvieron que sortear obstáculos. “Durante la pandemia me pasó que me llamaban muchos pacientes para quejarse de sus parejas. Lo que pasó fue que al pasar a estar todo el día juntos en su casa empezaron a ver cosas del otro que jamás habían notado porque quizás eran solo pareja de fin de semana”, menciona Riso.

La admiración es otra de las bases de un amor saludable Shutterstock

Por último, el psicólogo habla del respeto por el otro y aclara que esto no tiene nada que ver con el miedo ni la veneración. “Si ustedes veneran a su pareja lo que tienen es un maestro espiritual. Venerar es tirarse a los pies e idealizar al otro a un nivel que me tengo que convertir en discípulo. Y la realidad es que el amor tiene que ser horizontal”, enfatiza Riso.

Para este profesional, el respeto es cuando en una pareja hay admiración y ambas partes tienen la capacidad de reconocer que el otro lo inspira. “Cuando estás con una persona a la cual venerás como a un semi dios, vas a terminar diciendo ´tengo que imitarlo´, copiarlo, ser igual”, explica Riso. Pero, “Si ustedes respetan a su pareja, lo que van a decir es ´me inspira´, entonces lo que hago es crear con mi sello personal. No soy una copia”, añade el psicólogo. Y finaliza: “Respeto es entender que sos un sujeto, no un objeto y que tal como decía Kant, ´sos un fin en sí mismo y no te puedo manipular ni explotar´. Como persona tenés algo importante que decir, que vale la pena escuchar”.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió el psicólogo en “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA con contenidos útiles e inspiradores para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo que, desde mayo, se emiten en forma exclusiva por LA NACION.